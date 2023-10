Die Scheinheiligkeit der Vorzeige-Demokraten

Der “Spiegel” macht mit einem Titelbild auf, auf dem von Olaf Scholz’ “neuer Härte in der Flüchtlingspolitik” die Rede ist und der Kanzler zitiert wird: “Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“. Abgesehen davon, dass Scholz nicht dafür gewählt ist, Forderungen zu stellen, sondern zu handeln, und deshalb doch einfach einmal damit anfangen soll, stellt sich die Frage: Wie, bitte, soll man vor diesen selbsternannten deutschen Vorzeige-Demokraten noch einen Funken Achtung haben? Dieselben, die jeden Kritiker dieser selbstzerstörerischen Asylpolitik jahrelang an den öffentlichen Pranger gestellt haben – also nicht nur die Politiker, sondern auch die teils höchst manipulativen Medienvertreter und die ihnen folgenden, obrigkeitshörigen und fremdbestimmten Schafe -, sie reden plötzlich vom “Wir“. “Wir alle haben die Gefahr unterschätzt“, hört man sie dieser Tage scheinheilig jammern.

Scheinheilig ist das deshalb, weil es ihnen nach wie vor NICHT um die Sicherheit ihrer Bürger geht; nicht um ein friedliches Zusammenleben Aller nach den hier geltenden Gesetzen. Denn diese Gesetze sind ja nichts anderes als die in den Gesetzbüchern verpflichtend niedergeschriebenen, aus der hiesigen Kultur erwachsenen und ihr entsprechenden Verhaltensweisen. Es geht ihnen also auch nicht um den Erhalt einer gewachsenen Kultur, schon gar nicht um den Fortbestand unserer Sprache.

Kein Totschweigen und keine Verniedlichungen mehr

Der Angriff der Hamas auf Israel zwingt nun die Ampelparteien und die Union dazu, ihrer vielbemühten “Staatsräson” des Beistands für Israel zu folgen und die Hamas, die Hisbollah und den Drahtzieher Iran als Feinde zu deuten. Eine Konsequenz daraus ist die Erkenntnis, dass es die unkontrollierte und illegale Migration ins dunkle Buntland solchen Feinden ermöglicht hat, in diesem Land ein Rückzugsgebiet zu finden. Das erhöht die Gefahr möglicher Anschläge auch hier enorm. Jetzt gibt es kein Totschweigen und keine Verniedlichungen mehr. Auch das ist ein Hauptgrund für den plötzlichen Sinneswandel.

Der andere sind schlicht und einfach die Umfragewerte der AfD und deren jüngstes Abschneiden in Bayern und in Hessen. Hier können noch so viele Einheimische auf der Straße verhungern – egal. Aber wehe, die AfD legt bei Umfragen auch nur einen halben Prozentpunkt zu… Sie können doch nicht allen Ernstes denken, dass ihre plötzliche Annäherung an bestimmte – durchaus vernünftige – AfD- Positionen ihre bisherige, für Deutschland katastrophale Migrationspolitik und ihre Jagd auf Kritiker vergessen machen! Mit “Demokratie” hatte diese nämlich nicht viel zu tun. Allerdings sollte an dieser Stelle vor allem auch die Hauptrolle der bis heute in Teilen fortgesetzten “Merkel”- CDU nicht vergessen werden.