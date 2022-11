Die „stählerne“ SPD-Chefin

Eine regelrechte Eloge findet sich aktuell auf der Online-Seite des „Spiegel“ auf niemand Geringeren als die SPD-Frontfrau Saskia Esken. Diese, so das frühere Nachrichtenmagazin und heutige linksgrüne Kampagnenblatt ehrfurchtsvoll, habe sich von einer umstrittenen Personalie hin zur wichtigsten Stütze des Bundeskanzlers entwickelt, zu einer eminent einflussreichen und unverzichtbaren Figur der Politik also. Welch ein Reputationsgewinn! Im gleiche Atemzug titelt das einstige „Sturmgeschütz der Demokratie“, wie der „Spiegel” früher einmal genannt wurde, im löblichen Überschwang von einer „Frau aus Stahl“, die nun die sozialdemokratische Führungsriege lenke, dort gleichsam höchsten Respekt und Ansehen genieße und dergleichen mehr.

Auch bei Zeitgenossen, die nicht sonderlich bewandert in Geschichte sind, sollten bei solch einer Wortwahl sogleich sämtliche Alarmglocken läuten. „Der Stählerne“ – da war doch irgendwann mal was in der Sowjetunion… ach ja: Josef Wissarionowitsch Dschughaschwili, besser bekannt als Stalin, kommt einem da sogleich in den Sinn. Einer der erwiesenermaßen größten Schlächter der Menschheitsgeschichte, ein glattgestriegelter Teufel mit drahtigem Schnurrbart in Menschengestalt, gefürchtet und gehasst gleichermaßen. Wie man beim „Spiegel“ – die zugegebenermaßen ebenfalls etwas angsteinflößende – schwäbische Matrone Esken mit dem Blutsäufer aus Georgien gleichsetzen kann, ist indes kaum nachzuvollziehen. Zumal der „Spiegel” das Attribut „stählern“ hier in einem unzweifelhaft positiven Kontext verwendet.

Für Linke gelten andere Maßstäbe

Dies legt wiederum den Schluss nahe, dass man sich in den latent bis offen sozialistischen geistigen Milieus, die den Kommunismus in all seinen grauenhaften Ausprägungen noch immer als eine der glorreichsten und erstrebenswertesten Staatsformen ansehen, bislang anscheinend wenig bis gar nicht mit der Monstrosität der roten Bestie, ihren Machenschaften und alle dem, wofür sie politisch stand, distanziert hat. Hier redet man ehrfürchtig vom „Genossen Stalin“ und meint damit, es sei unter diesem ja eigentlich nicht alles so schlimm gewesen, wie es von der „Neuen Rechten” geschichtsrevisionistisch dargestellt werde. Denn im Grunde wollte der Genosse den sowjetischen Bürgern ja eigentlich immer nur helfen; er wurde eben nur leider oft missverstanden.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur schwäbelnden SPD-Kampfhenne aus dem beschaulichen Bad Liebenzell im Landkreis Calw: Denn auch Esken, als ausgesprochen kaltschnäuzig bekannter Inbegriff eines roten Apparatschik der Gegenwart, hat kaum Berührungsängste mit den angeblichen Errungenschaften des Marxismus-Leninismus – und offenbar seit Ende des kalten Krieges nichts dazugelernt . Vor kurzem meinte sie ebenso eiskalt wie lakonisch, wer den Sozialismus ablehne, habe diesen einfach nicht verstanden. Auch dass sie sich mit fast 60 Jahren immer noch der Antifa verpflichtet fühlt, bekennt sie so freimütig we stolz regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Unzählige andere positive Bekenntnisse von ihr zu den Themen Kommunismus, Verstaatlichung, politischem Zwang, Terror und Unfreiheit sind ebenfalls dokumentiert – und wurden trotz ihrer Brisanz von der medialen SPD-Anhängerschaft weitgehend kritiklos aufgenommen.

Charme einer Gefängnisaufseherin

Unter diesem Aspekt kann man das Prädikat „die Stählerne” als mediale Lobpreisung einer Parteifunktionärin, deren spröder Charme dem einer Gefängnisaufseherin ähnelt, in gewisser Weise sogar gerechtfertigt ist. Umso wichtiger ist es, dass auch jene Wähler, Journalisten und Blogger ihre öffentliche Stimme erheben und behaupten , die es angesichts dieser Tatsachen vor Ekel schüttelt. Denn die unkritische, unreflektierte Verherrlichung von Sozialismus und Planwirtschaft, die naiv-dümmliche Verklärung und Verherrlichung von linksverschuldetem Unrecht und die Verharmlosung verbrecherischer Regimes, die sonst bei jeder Gelegenheit mit der Nazi-Keule um sich schlagen, lässt einen als Demokraten und freiheitsliebenden Menschen doch immer wieder sprachlos zurück.

Abschließend gilt es festzustellen, dass die hingebungsvolle Traditionspflege in marxistisch-stalinistischen Kreisen, selbst im linken politmedialen deutschen Mainstream des Jahres 2022, offenbar ungebrochen ist und gepflegt wird. Man lobt sich und seinesgleichen überschwänglich, verhätschelt und würdigt sich mit Preisen, Auszeichnungen und Lobeshymnen, während man alle Andersdenkenden am liebsten so behandeln würde, wie dies der „Stählerne“ von einst tat – in Institutionen die gemeinhin als Gulag bekannt sind. Es steht zu befürchten, dass sich dies in naher Zukunft auch nicht ändern wird – denn längst haben linke Meinungsmacher und ein durchweg kulturmarxistisches Establishment ein sich selbst gegen Kritik immunisierendes Paradigma erschaffen. Wer diesbezüglich seine Informationsstand aufbessern möchte, dem sei die wirklich hervorragend recherchierte dreiteilige Arte-Dokumentation über das sowjetische Straf- und Arbeitslagersystem ans Herz gelegt. Vor allem dem geschichtsvergessenen „Spiegel”-Redaktionsteam könnte dessen Rezeption nicht schaden.