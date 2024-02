Die WerteUnion und ihr neuer “Premium-Partner”

Aus der WerteUnion kommen gereizte Töne über das nicht einmal 72 Stunden nach der Parteigründung entstandene Zerwürfnis, in dessen Zuge sowohl Markus Krall als auch Max Otte dem Projekt wieder den Rücken kehrten (nachdem Maaßen den Ex-Werteunion-Gründungschef Alexander Mitsch als Stellvertreter aus dem Hut gezaubert hatte, der prompt die CDU zum “Premium-Partner” erklärte). Der selbst aktiv in der WerteUnion engagierte ehemalige deutsche Kickboxer Michael Kuhr wundert sich auf Twitter: “HGMaassen sagt: Man sei mit allen zur Zusammenarbeit bereit, ‘wenn sie unsere Positionen und Werte unterstützen’. Was ist daran nicht zu verstehen?”

Tja, Michael, das versteht man schon – es ist aber trotzdem alles andere als Klartext. Natürlich arbeitet man mit denjenigen, die die gleichen Positionen haben, zusammen; aber wenn es eine Partei gäbe, die exakt die Werte und Positionen der WerteUnion verträte, dann bräuchte es die WerteUnion doch gar nicht?! Von daher sind Maaßens Worte in meinen Augen eine glatte Nullaussage. Es geht doch um die Frage, mit wem man bereit ist Kompromisse zu schließen… und da läuten nunmal alle Alarmglocken, wenn die Partei der offenen Grenzen und des “Green Deal” als Wunschpartner, ja sogar als “Premium-Partner“, hofiert wird. Dass man allen Ernstes dieses Wort in Bezug auf die CDU verwendet, ist fast schon lächerlich komisch.

Statt “Partei der Freiheit” ein CDU-Klon?

Ja, ich weiß schon, wie es gemeint war… “nur, wenn die CDU die Positionen der WerteUnion übernimmt.” Klar, wenn die Grünen morgen alle die Positionen der AfD übernehmen, gäbe es da auch keine Berührungsängste mehr. Die CDU (die Maaßen und die neue Partei nicht diesseits, sondern jenseits der “Brandmauer” verortet) soll Positionen der WerteUnion übernehmen? Wenn Mitsch & Co. das wirklich für realistisch halten, dann verstehe ich nicht, wieso man sich dann überhaupt von der Partei getrennt hat?!? Das ergibt alles nicht den geringsten Sinn. Niemals wird es passieren, dass die CDU auch nur einige der wesentlichen Positionen der WerteUnion übernimmt. Also gibt es auch keinen Grund, in ihr einen “Premiumpartner” zu erblicken.

Dieser Vorgang passt allerdings exakt zu dem Eindruck, den ich seit Bekanntgabe dieser Neugründung habe und ich war von Anfang an kein Fan davon. Ich hätte mich auf eine – von Krall ja angekündigte – echte “Partei der Freiheit” gefreut. Bekommen haben wir stattdessen nun etatistisch tickende Ex-CDU-Leute, die man in der Union seit langem nicht mehr haben wollte, die dort aber trotzdem jahrelang weiter mitgemacht und sie unterstützt haben (und sei es nur in Form von Beitragszahlungen). Vor allem: Maaßen war Chef des Verfassungsschutzes. Er müsste am Besten wissen – besser noch als wir alle -, wie gefährlich und schädlich es für Deutschland war und ist, unbegrenzt Menschen ohne Pass ins Land zu lassen. Sein Austritt aus der exakt dafür jahrelang verantwortlichen CDU erfolgt aber erst, nachdem es bereits eine andere Oppositionspartei jenseits der 20 Prozent gab – und die eigene Partei gar nicht mehr regierte. Warum? Dahinter muss natürlich nicht die große Verschwörung stecken; aber trotzdem kaufe ich ihnen die ganze Geschichte so nicht ab. Und bei bei solchen Aussagen wie “die CDU als ‘Premium-Partner‘ fühle ich mich in meiner Skepsis absolut bestätigt.