Diskussionskultur auf Facebook

Eigentlich fand ich es immer ein bisschen albern, auf Facebook Entfreundungen („Gelbe Karte”) oder Blockierungen („Rote Karte”) breitzutreten. Meine dortige Freundesliste setzt sich vornehmlich aus Menschen zusammen, die einigermaßen kultiviert Kritik an gesellschaftlichen, vor allem politischen Entwicklungen üben. Gut, man erwartet hier zumeist Zustimmung und gleiche Überzeugungen; sehr viel seltener kommt vor, dass die Beiträge korrigiert oder kritisiert werden. Das ist soweit psychologisch erwartbar, denn wo Verunsicherung und Orientierung fehlen, sucht man erstmal nicht nach noch mehr Streit, sondern nach Gleichgesinnten, die Halt geben. Das Fehlen von Widerspruch erzeugt natürlich die meinungsbereinigten, kaum noch offenen Blasen. Der Preis der Gemütlichkeit. Um Kritikfähigkeit sollte man bemüht bleiben und die geäußerte Kritik sollte die Grenzen des Respekts beachten. Ab einem gewissen Alter sollte auch die Dünnhäutigkeit durch ein etwas dickeres Fell ersetzt sein. Offenbar ist das aber Wunschdenken.

In der letzten Zeit haben sich die Social-Media-Blasen an immer neuen Aufregern innerlich zerstritten und neu sortiert. Nach Migration und Identitätspolitik kamen Corona und „der Russe“ sowie immer wieder die Frage nach den „richtigen” und den „falschen” Freunden dazu. Es wurde hitziger und ungemütlicher, und das gelegentliche Durchlüften („Gelb”) – wie viele schon festgestellen mussten – gehört eben zur Hygiene.

Der Ton macht die Musik

Wenig Verständnis habe ich allerdings für den herrischen Ton, den einige an den Tag legen: Unter meinen Facebook-Freundinnen gibt – beziehungsweise gab – es eine ziemlich militant auftretende feministische Fraktion, die sich zunehmend darin gefiel, nachzuweisen, wie gestrig und engstirnig doch weite Teile der versammelten Freunde in Fragen von Diversität und Gleichstellung gestrickt seien. Nun kann man diese Auffassung durchaus vertreten, sie begründen, diskutieren und die eigenen Positionen dabei prüfen. Die Frage ist allein, wie man das tut.

Gestern wurde auf Facebook nun ein harmlos „crossdressender“ Opa in Frauenkleidern im Bild präsentiert, an dessen Akzeptanz man sehr gut sehen könne (müsse), dass es den Kritikern der Genderpolitik lediglich um Hass ginge. Als ich inmitten eines zustimmenden Häufchens darauf verwies, dass ich in der pausenlosen medialen Vorführung solcher Minderheiten mittlerweile einen aggressiven, unnötigen und kontraproduktiven Bekenntnisdruck sehe, erntete ich postwendend erst das Feix-Smiley, und dann die unweigerlich folgende Retourkutsche, mit der mir „gestelztes Geseiere” und „latente Homophobie” vor die Füße gekippt wurden. Von einer langjährigen „Freundin“, wohlgemerkt. Nun bin ich selbst ein Widerspruchsgeist. Ich setze gern Kontrapunkte in einem Thread und bin mir daher durchaus bewusst, dass Kritik in 90 Prozent aller Fälle eine sofortige Abwehrreaktion erzeugt. Man tauscht sich dann aus, stellt eine Annäherung fest oder auch nicht. Es gibt einige Facebook-Freunde, die mit mir oft nicht übereinstimmen, aber gerade dadurch ein willkommenes Korrektiv bilden. Hierbei macht in jedem Fall aber der Ton die Musik. Ich habe letzte Woche drei Mal „Rot” gezogen – und diese Entscheidung ist bei mir endgültig.