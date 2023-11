Ein Türke legt ganz Hamburg lahm: Die große Stunde der Kümmerer

Wenn man die bis zur Stunde noch anhaltende “Großlage” am Hamburger Flughafen, die wohl irgendetwas zwischen Amoklauf, Geiselnahme, Familientragödie und Terrorakt sein soll, seit nunmehr fast 20 Stunden verfolgt, kommt man doch schwer ins Grübeln. Im Deppen-Flokati-Stuhlkreisinstitut für Befindlichkeitsstörungen und samtbehandschuhte Hypersensibilitäten namens Deutschland treibt die fortschreitende Regression in ein infantiles Neverland der zuckerwatteweichen Staatszurückhaltung und deeskalativen Gefühlsduselei, wo immerwährendes Affentheater und ein Anything goes an Zumutungen den Alltag beherrschen, immer sagenhaftere Blüten.

Vergegenwärtigen wir uns: Wo anderswo mal eben die Abschiebung von 1,7 Millionen Afghanen verkündet und sogleich in Gang gesetzt wird, schafft man es hierzulande nicht einmal, statt 12.000 demnächst 12.600 (!) der über 300.000 dringend ausreisepflichtigen illegalen Migranten ins Ausland zu verbringen – während Tag für Tag an die 1.000 neue Glücksritter vom Typ “Schrödingers Flüchtlingskatze” (ob Halunke oder Fachkraft, erweist sich erst bei Kollaps der Wellenfunktion nach Einreise) die Grenzen passieren. Und während anderswo ein Geiselnehmer per finalem Rettungsschuss durch qualifizierte Scharfschützen nach hinlänglicher Ansprache und Lagebeurteilung kurzerhand über den Haufen geschossen würde: Da wird in Deutschland eben eine Armada von Einsatzkräften, Psychologen, Dolmetschern, Krisenstäben und Rettungsdiensten zusammengezogen und – unter Inkaufnahme abenteuerlicher volkswirtschaftlicher Schäden im dreistelligen Millionenbereich – Deutschlands fünftgrößter Flughafen mal eben für einen ganzen Tag oder länger lahmgelegt (139 Abflüge und 147 Ankünfte mit rund 34.500 Passagieren wurden alleine Stand heute Nachmittag gestrichen, vom Verkehrschaos in der Hansestadt und der Bindung der ohnehin überforderten Sicherheitskräfte ganz abgesehen).

Gepampert, bespaßt und bemuttert

Die Frage der Verhältnismäßigkeit angesichts von politisch in Kauf genommenen 20.000 Messerattacken und rund 1.000 Gruppenvergewaltigungen, hunderten Fällen von Mord und Totschlag durch Menschen, die hierzulande im rechtsfreien Raum “geduldet” Freizügigkeit genießen, darf man da durchaus stellen. Denn: Mit einem Aufgebot, gegen das sich die Maßnahmen beim palästinensischen Olympia-Terror in München 1972 wie eine Sandkastenübung ausnehmen, wird da ein Türke, der in seine Heimat will (es geht also auch andersherum?) behördlich, von “Fachleuten” und “Verhandlungsexperten des Landeskriminalamts” gepampert, bespaßt und bemuttert, als habe er den Finger am Abzug einer Neutronenbombe.

Dass der Mann mutmaßlich Schusswaffen und vor allem ein vierjähriges Kind in seiner Obhut hat, paralysiert anscheinend den Sicherheitsapparat eines ganzen Bundeslandes sowie der hinzugezogenen Bundespolizei. Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden schon wieder verständnisvolle Legenden der Leidenschaft gestrickt und rücksichtsvolle Sprachwünsche des Amoktäters rapportiert – während der nicht ausgesprochene Elefant im Raum immer riesiger wird und auch hier natürlich jeder Zusammenhang mit dem gigantischen Grundproblem der entarteten Massenmigration verkannt und verschwiegen wird:

Will uns das ZDF etwa suggerieren, dass es sich bei dem Amokfahrer vom #Flughafen #Hamburg möglicherweise um einen Deutschen handelt, der sein TÜRKISCH verbessern will❓pic.twitter.com/FINGCXQIfr — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) November 5, 2023

Hier gelangt die “Zivilgesellschaft” dann wahrlich an ihren Ereignishorizont. Die krampfhafte Aufrechterhaltung von Trugbildern wird zur Systemstörung. Der Hamburger Flughafen betonte heute früh als erstes, wie super seine Sicherheitsvorkehrungen und -konzepte seien – während deren offensichtliches Scheitern vor aller Welt evident wird. Und die Reaktion der Behörden? Die wohlverstandene Botschaft, die durch diese linksstaatlich-hyperallergene Farce von Hamburg, dieses gutmenschliche Ringelrein und Kanonen-auf-Spatzen-Schießen zur Bewältigung eines weiteren durch und durch hausgemachten, vermeidbaren Problems mit Menschen, die nicht zu uns zu passten und hier nichts verloren haben und hatten, einmal mehr ins Ausland gesendet wird – sie ist dieselbe, die Scholz, Baerbock, Habeck, Roth mit praktisch jedem ihrer Auftritte und Reden im In- und Ausland dauerinkarnieren. Und sie lautet: Dieses Deutschland ist sturmreif. Es ist nicht einmal mehr eine Comicversion seiner selbst. Dieser Staat hat gar nichts Respektables, Hoheitliches, Ernstes, Professionelles, Eindrucksvolles und Einschüchterndes mehr. Im Großen bis ins Allerkleinste hinab ist das Land nicht mehr wehr- und handlungsfähig, und vermutlich könnte die Hälfte der Söldnertruppe aus den “Wildgänse“-Filmklassikern dieses Land mittlerweile im Handstreich nehmen. Weinerlich, enteiert, pervertiertpazifistisch, zu keiner Härte mehr willens und gegen innere wie äußere Gefährder geschweige denn Angreifer so kampfbereit wie ein Waldorfkindergarten. Allen wohl und niemand wehe.

Das ist aus unserer Heimat geworden, diesem Land, das nichts als Extreme kennt. Aus der brutalsten, rücksichtslosesten faschistischen Militärherrschaft ist es zum wachs- und windelweichsten Idiotistan verkommen. Vor 90 Jahren schafften die Deutschen es mit blindem Eifer und logistischer Präzision alles außer Landes und ins Jenseits, was ihm nicht deutsch, arisch, völkisch genug war. Heute lassen sie mit vergleichbar blindem, unerbittlichen Eifer und logistischer Präzision jeden und alles ins Land, was möglichst bunt, divers, fremd und tunlichst nichtdeutsch ist. Ein Mittelweg gibt es nicht. Und in beiden Fällen darf dann anschließend (und immer erst dann, wenn die maximale Katastrophe eingetreten ist) die Geschichtswissenschaft über der Frage verzweifeln, wie dieser Wahnsinn in einem intelligenten Kulturvolk möglich war, wieso auf die Warner und Mahner nicht gehört wurde.