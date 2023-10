Ein Weltkrieg gegen den Westen?

Die sich überdeutlich abzeichnende Möglichkeit einer schrecklichen Eskalation des Nahostkonfliktes erzeugt auch beim publizistischen Beobachter eine kaum mehr erträgliche Spannung. Von dieser Spannung will ich mich nicht zu Spekulationen hinreißen lassen und auch nicht zu vorschnellen Urteilen, die sich schon am nächsten Tag als völlig falsch erweisen können. Stattdessen werde ich versuchen, die Geschehnisse aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten. Aus dieser Sicht heraus hat die Hamas, und damit letztlich der Iran, am 7. Oktober 2023 eine zweite militärische Front in einem Weltkrieg gegen den Westen eröffnet. Die erste Kriegsfront befindet sich in der Ukraine, und es könnten in Taiwan und Korea schon sehr bald weitere Schlachtfelder hinzutreten. Der Zusammenhang, den ich hier herzustellen versuche, beruht nicht auf der spekulativen Annahme „verschwörerischer“ Absprachen zwischen Russland, dem Iran, der Volksrepublik China und Nordkorea.

Solche Absprachen kann es zwar durchaus geben, aber diese Staaten bilden weder im Offenen noch im Geheimen ein Bündnis, das mit dem früheren Warschauer Pakt vergleichbar wäre, der sich in den Jahrzehnten vor 1990 ebenfalls gegen den Westen richtete. Sie besitzen aber jeder für sich antiwestliche Interessen und vor allem eine starke antiwestliche Gefühlslage, die sich zum einen aus einem Willen zur Verteidigung der jeweils eigenen kulturellen Identität speist, zum anderen aus Demütigungen und Kränkungen, die ihnen der Westen in einer aus ihrer Sicht keineswegs vollendeten Vergangenheit zugefügt hat.

Anknüpfen an alte Weltmachtrollen

Russland erlitt seine Demütigung, als Michail Gorbatschows friedlicher Rückzug aus Ostmitteleuropa und die 1991 darauf folgende Auflösung der Sowjetunion in den Folgejahren sehr schnell den Charakter eines unverdienten „Versailles ohne Krieg“ annahmen. Das von Moskau aus kontrollierte Staatsgebiet war um etwa ein Viertel geschrumpft. USA und NATO drangen ohne Rücksicht auf vorher gegebene informelle Versprechen in das entstandene „Vakuum“ vor. Der Versuch einer Integration Russlands in die westlich-globale Wirtschaftsordnung führte in den 1990er Jahren zu Verarmung, Chaos und beinahe zu einem Staatszerfall, der durch Wladimir Putins Machtantritt im Jahre 2000 gleichsam in letzter Minute gestoppt werden konnte. Putin schaffte wieder Ordnung im Lande und gab dem russischen Volk sein Selbstvertrauen zurück, aber es hat heute den Anschein, dass er dabei von Anfang an im Verborgenen auf Revanche gegen den Westen sann. Chinas angestammtes Selbstbild als natürliches Zentrum der Welt („Reich der Mitte“) wurde im 19. Jahrhundert von den europäischen Kolonialmächten unsanft zerstört.

Eine Quasi-Kolonisierung durch die Abtretung von Hafenstädten wie Hongkong und vor allem die britischen Opiumkriege erzeugten eine nicht nur gefühlte Demütigung, die ihre Tiefpunkte nach dem Ende der Kaiserzeit (1911) erst im Staatszerfall und dann in einer grausamen Besetzung weiter Teile des Landes durch das imperialistische Japan (1937-1945) erreichte. Nach dem endlosen chinesischen Bürgerkrieg (1927-1949) stellte Mao Zedong die Einheit Festlandschinas in Gestalt der Volksrepublik wieder her. Der Preis dafür war aber nicht nur die Abspaltung der Insel Taiwan, sondern auch der Marxismus als seinem Ursprung nach westliches und damit nicht mit der chinesischen Kultur kompatibles Entwicklungsmodell, das in den folgenden drei Jahrzehnten unvorstellbare Kommunismus-Katastrophen mit sich brachte. Erst 1978 setzte Deng Xiaoping eine Entwicklung in Gang, die deshalb erfolgreich war, weil sie auf der chinesischen Kultur und Tradition aufbaute. Dies wurde im Westen lange Zeit nicht begriffen, und deshalb stehen wir heute ratlos einer Volksrepublik China gegenüber, die aus ihrer eigenen Perspektive nichts anderes tut, als ihre alte Rolle als führende Weltmacht wieder einzunehmen.

Fortwirkende Traumatisierungen

Im Falle der Demütigung Nordkoreas spielt wie bei China die nichtwestliche Macht Japan eine wesentliche Rolle, die aber nach 1945 in gewissem Sinne zu einem Teil der westlichen Staatengemeinschaft wurde. Die Japaner beherrschten Gesamtkorea von 1905 bis 1945, und diese Herrschaft trug brutale Züge, die sich etwa in der Rekrutierung koreanischer Frauen als Zwangsprostituierte für die japanische Armee zeigten. Im Koreakrieg (1950-1953) zwischen den USA und der VR China, der mit der bis heute fortbestehenden Teilung des Landes endete, warf dann die US Air Force über dem kleinen Nordkorea die zweieinhalbfache Bombenlast des gesamten Zweiten Weltkrieges ab. Das Ausmaß der Zerstörungen ist wegen der Abschottung Nordkoreas bis heute im Westen nicht wirklich bekannt, aber wenn man die großen Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges, etwa auf Dresden und Tokio, zum Maßstab nimmt, muss der Koreakrieg für Nordkorea unvorstellbar schrecklich gewesen sein und wahrscheinlich bis heute fortwirkende Traumatisierungen erzeugt haben. Hinter dem nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramm steckt sehr wahrscheinlich nicht Wahnsinn, sondern eine kalkulierte Absicht, sich zu einem geeigneten Zeitpunkt an Japan und den USA zu rächen. Der Iran schließlich wurde von den USA und dem Vereinigten Königreich gedemütigt, als 1953 die Westmächte zum Zwecke der Kontrolle über das iranische Rohöl dort die demokratisch gewählte Regierung unter Mohammad Mossadegh stürzten und den schon aus dem Land geflohenen Schah von Persien wieder auf den Thron setzten.

Schah Reza Pahlavi herrschte dann mit US-amerikanischer Unterstützung diktatorisch bis 1979, als die seither mit dem Namen des Ayatollah Ruhollah Chomeini verbundene islamische Revolution seine Herrschaft beendete. Zusammen mit dem im selben Jahr begonnenen, letztlich erfolgreichen Guerillakrieg der afghanischen Mudschaheddin gegen die sowjetischen Besatzer, dem ersten siegreichen Dschihad der Moderne, markiert dieses Ereignis den Beginn einer islamischen Weltrevolution. Im Zeichen einer religiösen Wiedererweckung rebellieren dabei große Teile des Weltislams gegen ihre politische und kulturelle Deklassierung durch den Westen, die mit Napoleons Ägyptenfeldzug (1798-1801) begann und im 20. Jahrhundert zur Kolonisierung fast der gesamten islamischen Welt führte. In diesem Sinne ist wichtig, dass sich auch die Gründung des modernen Staates Israel (1948) als Errichtung einer westlichen Kolonie auf islamischem Boden auffassen lässt. Diese These ist zwar fragwürdig, aber sie dient dennoch als (weltliche) Rechtfertigung für den in unseren Tagen wieder von neuem beschworenen „Befreiungskampf des palästinensischen Volkes“. Die islamische Weltrevolution richtet sich aber nicht nur gegen Israel und die USA, sondern gegen die gesamte westliche Moderne, was sie von den anderen drei Gegnern des Westens – Russland, VR China und Nordkorea – unterscheidet.

Gleichzeitige Eskalation an vier Krisenherden?

Es gibt also gute Gründe für einen in der Welt verbreiteten Hass auf den Westen, der spätestens jetzt offen den Charakter eines Weltkrieges annehmen könnte. Der Beginn dieses Krieges wäre aber trotzdem weder im Oktober 2023 (Gaza) noch im Februar 2022 (Ukraine) anzusiedeln. Seine Vorgeschichte reicht, wie wir gesehen haben, bis in die späten 1970er Jahre zurück, als in der VR China und im Iran erstmals „Entwicklungsländer“ eigenkulturelle Vorstellungen zum politischen Leitbild erhoben. Zur Geschichte dieses Weltkrieges gehört auch der islamistische Terror gegen den Westen durch Al-Qaida, den „Islamischen Staat“ und andere Organisationen. Wahrscheinlich wichtiger sind aber gewaltfreie und völlig respektable Methoden einer antiwestlichen Machtpolitik wie die chinesische Belt and Road Initiative („Neue Seidenstraße“), die BRICS-Kooperation (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und in jüngster Zeit Versuche einer „Entdollarisierung“ der Weltwirtschaft, um den USA eines ihrer wichtigsten machtpolitischen Instrumente, nämlich die Dominanz der globalen Finanzwirtschaft, aus den Händen zu schlagen.

In unseren Tagen könnte es tatsächlich zu einer gleichzeitigen Eskalation an allen vier genannten Krisenherden kommen. Der Hauptgrund dafür ist, dass Russland, die VR China, der Iran und Nordkorea alle geduldig auf einen Moment warten, der sich für die Realisierung ihrer Revanchepläne eignet. Russland hat zwar bereits die Schwelle des Krieges überschritten, aber dabei seine volle militärische Stärke noch nicht eingesetzt. Auch in der Ukraine wird also noch auf eine günstige Gelegenheit zur Eskalation gewartet. Solche Momente scheinen vor allem deshalb in Reichweite, weil die USA trotz ihrer immer noch beeindruckenden militärischen Stärke so schwach wie selten sind. Das Land ist wirtschaftlich ausgelaugt und von inneren Konflikten zerrissen. Der senile Präsident Joe Biden scheint kaum noch handlungsfähig zu sein und hat – im Unterschied zu fast allen seinen Vorgängern seit dem Zweiten Weltkrieg – nicht einmal ansatzweise ein eigenes außenpolitisches Konzept entwickelt. Die Agenda bestimmen kaum fassbare Hintermänner und -frauen, die in einem übermäßigen Vertrauen auf das US-Militär oftmals praktische Vernunft vermissen lassen.

Warten auf den richtigen Moment?

Dies zeigte sich etwa bei den (sogar nach offiziellen Bekundungen offenbar zumindest mit zumindest stillschweigender Billigung der USA ausgeführten) Pipeline-Sprengungen in der Ostsee im September 2022, die man als kriegerischen Akt gegen Deutschland als den immer noch wichtigsten US-Verbündeten in Europa bezeichnen kann. Mit der Absetzung des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, durch die Trump-Republikaner wurde zusätzlich zum Weißen Haus auch der Kongress als entscheidendes Machtzentrum auf unbestimmte Zeit gelähmt. Der US-Präsident kann als „mächtigster Mann der Welt“ zwar als Oberbefehlshaber des Militärs im Alleingang Entscheidungen über Krieg und Frieden treffen; die finanziellen Mittel dafür muss aber der Kongress bewilligen, der ohne einen Sprecher des Repräsentantenhauses nicht beschlussfähig ist. Damit könnte aber nicht nur der US-Unterstützung für die Ukraine, sondern auch einem militärischen Engagement der USA im neuen Nahostkrieg auf kaltem Wege „der Saft abgedreht“ werden. Zusätzlich zu diesen Problemen wurden in der Ukraine bereits in einem solchen Maße amerikanische Munition verschossen und Waffen verschlissen, dass es fraglich ist, ob die USA auf zusätzlichen Kriegsschauplätzen, insbesondere im Pazifik, überhaupt noch mit der gewohnten militärischen Stärke auftreten könnten.

Zur momentanen Schwäche der USA tritt in der gegenwärtigen Situation noch ein zweiter Punkt hinzu, der insbesondere für den Iran eine entscheidende Rolle spielt. Man hat sich inzwischen daran gewöhnt, die in Teheran bei den Freitagsgebeten seit mehr als 40 Jahren wiederholten Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel genauso wenig ernst zu nehmen wie die Racheschwüre für den im Januar 2020 auf Befehl von Donald Trump in Bagdad von US-Soldaten ermordeten Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Qasem Soleimani. Es ist aus meiner Sicht sehr viel vernünftiger anzunehmen, dass die iranische Führung nur sehr lange auf den richtigen Moment zur Erreichung dieser Ziele wartet. Damit solche Aktionen nicht in einer nuklearen Verwüstung des eigenen Landes ein unrühmliches Ende finden, ist es nämlich zwingend notwendig, dass dem Iran dabei kein Angriffskrieg unterstellt werden kann. Möglicherweise erleben wir gerade eine kriegerische Schachkombination über mehrere Züge: Das bestialische Vorgehen der Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 soll die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu dazu bringen, bei ihrem Gegenangriff auf den Gaza-Streifen jegliche Menschlichkeit fahren zu lassen.

Katastrophale mögliche Ereigniskette

Damit hätte im nächsten Schritt der Iran einen plausiblen Grund, die libanesische Hisbollah mit ihren 150.000 Raketen auf Israel loszulassen und parallel dazu von Syrien aus den verbunkerten israelischen Atomreaktor von Dimona mit Marschflugkörpern zu beschießen. Wenn dies gelingt, hätte man aufgrund der daraus resultierenden radioaktiven Verseuchung großer Teile des israelischen Staatsgebietes gleichsam einen Atomkrieg ohne Atomwaffen geführt. Diese verquere Eskalationslogik widerspricht fundamental einem Friedenswillen, wie ihn die Bewohner der heutigen Bundesrepublik zumeist als allgemein menschliche Eigenschaft ansehen. Sie ist aber aus meiner Sicht ein sehr viel besserer Ansatz zur Erklärung der gegenwärtigen Ereignisse in und um Gaza als die in Alternativmedien weit verbreitete Idee, dass die Netanyahu-Regierung den Hamas-Angriff bewusst provoziert hätte, um daraus innenpolitischen Nutzen zu ziehen. Man kann in unser aller Interesse nur hoffen, dass sich meine Idee nicht als richtig erweist, denn die weitere Folgen einer solchen Ereigniskette könnten derart katastrophal sein, dass ich sie hier nicht ausmalen will.

Zum Schluss will ich noch auf eine Konsequenz der hier geschilderten Zusammenhänge für die bundesdeutsche Opposition eingehen, die unbequem, aber aus meiner Sicht unvermeidlich ist. Spätestens seit der Corona-Krise hat sich eine Haltung verfestigt, in der die eigene Regierung und vor allem die USA als Feinde des deutschen Volkes erscheinen. Das ist – Stichwort Pipeline-Sprengung – auch teilweise wirklich so. Man kann diese Haltung jedoch in einer gefährlichen Weise überziehen, in der nach dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ am Ende selbst die größten Schurken als Verbündete erscheinen. Putins Russland ist aber genauso wenig solch ein Verbündeter wie die Hamas, der Iran, die VR China oder gar Nordkorea. Für die Tatsache des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gibt es mit dem inzwischen bei einem Flugzeugabsturz verstorbenen russischen Söldnerführer Jewgenij Prigoschin einen unverdächtigen Zeugen. Während seines seltsamen Putschversuches im Juni äußerte Prigoschin in einer der wahrscheinlich sehr wenigen ehrlichen öffentlichen Aussagen, die überhaupt jemals zum Ukraine-Krieg gefallen sind, dass es im Vorfeld des russischen Angriffs vom 24. Februar 2022 keine erkennbare Kriegsdrohung der Ukraine oder gar der NATO gegeben habe.

Weltkrieg ohne ideologischen, dafür identitären Charakter

Genauso ist auch der Terrorangriff des 7. Oktober 2023 auf Israel allein der Brutalität der Hamas und dem strategischen Machtkalkül des Iran geschuldet. Mutmaßungen über verborgene Hintergründe mit dem Ziel einer Täter-Opfer-Umkehr sind haltlos und extrem unmoralisch. Israel und die Ukraine verdienen unsere Unterstützung. Allerdings sollte diese weder kritiklos erfolgen noch sehenden Auges Konsequenzen heraufbeschwören, die uns selbst in kriegerische Abgründe stürzen könnten. Es kommt für uns Oppositionelle noch ein gewichtiger Punkt hinzu. Wir müssen bei unserem Reden und Handeln bedenken, dass wir selbst Teil des Westens sind und dieser Position nicht entkommen können. In den ideologischen Fronstellungen des 20. Jahrhunderts war es ohne weiteres möglich, innerhalb des eigenen Landes zumindest innerlich auf der Seite des Gegners zu stehen. Ein kommunistischer Widerstandskämpfer der NS-Zeit durfte und musste im Zweiten Weltkrieg auf einen Sieg Stalins und der Sowjetunion hoffen und sich davon seine eigene Befreiung versprechen. Genauso konnte man während des Kalten Krieges als bundesdeutscher Linksextremist auf der Seite von UdSSR und DDR stehen. Es geht mir hier nicht um die moralische Bewertung solcher Haltungen oder Vergleiche zwischen der damaligen und der heutigen Situation, sondern allein um die logische Möglichkeit solcher Einstellungen. Diese war damals gegeben.

Heute existiert sie nicht, weil der neue Weltkrieg keinen ideologischen, sondern einen „identitären“ Charakter besitzt. Wir müssen Deutsche, Europäer und damit auch „Westler“ bleiben, weil wir nicht zu Russen, Palästinensern, Iranern, Chinesen, etc. werden können. Es ist vor allem die Tatsache einer gemeinsamen westlichen Identität, die mich in der Gegenwart uneingeschränkt mit Israel, den Israelis und auch dem Judentum als wesentlichem Ursprung und bedeutendem Bestandteil der westlichen Zivilisation solidarisch sein lässt. Diese Haltung bedeutet keineswegs Kritiklosigkeit. Im Gegenteil: Die Fähigkeit zur Selbstkritik und die Möglichkeit zur Kritik am konkreten Handeln des eigenen Staates sind selbst wesentliche Elemente des „Westlichen“. Man darf sie nur nicht zu einer generell antiwestlichen Haltung überziehen. Damit landet man ungewollt bei demselben Selbsthass, den wir unseren Gegnern etwa auf dem Gebiet der „Kritischen Rassentheorie“ völlig zu Recht vorwerfen. “Right or wrong, my country” – sinngemäß: „Im Zweifel für mein Land“, lautet ein altes Motto US-amerikanischer Patrioten. Ich möchte dies hier abwandeln in “Right or wrong, my West” – Im Zweifel für meinen Westen!