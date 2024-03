Einreiseverbot für Sellner – offene Grenzen für illegale Migranten und Islamisten

Deutschland hat es geschafft, sich abermals zum Narren zu machen, indem es dem österreichischen „Identitären“ Martin Sellner tatsächlich die Einreise verweigert. Die Stadt Potsdam hat das bundesweite Einreiseverbot für die Dauer von drei Jahren erwirkt. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte den Nerv zu sagen: „Wir müssen zeigen, dass der Staat nicht ohnmächtig ist und seine legitimen Mittel nutzt. Wir machen deutlich, dass die Demokratie wehrhaft ist.” Man fragt sich: Ist es eigentlich noch die Möglichkeit? Ein Land, dessen Grenzen seit achteinhalb Jahren jedem offenstehen; das Millionen illegaler Migranten aufgenommen hat und sie auf Kosten seiner Bürger alimentiert; das sogar hochrangige Taliban-Vertreter völlig ungestört ein- und ausreisen lässt; das kaum Abschiebungen vornimmt; das seine Staatsbürgerschaft verramscht und eine explosionsartig ansteigende Migrantenkriminalität nicht nur hinnimmt, sondern diejenigen, die dies kritisieren, auch noch als “Rechtsradikale” diffamiert und jagt, verwehrt einem EU-Bürger mit gültigen Papieren, der nichts Illegales gesagt oder getan hat, den Zutritt – und hat noch die Chuzpe, sich als Heimat von „gelebter und wehrhafter Demokratie“ aufzuspielen.

Als Begründung für diese neuerliche Gesinnungsrepression wurde abermals die – inzwischen zigfach widerlegte – Lügengeschichte über ein angebliches rechtsradikales Geheimtreffen in Potsdam im November aufgeboten, auf dem angeblich die “Massendeportation” deutscher Staatsbürger erörtert worden sei (von welcher in Wahrheit nie die Rede war) und an dem auch Sellner teilgenommen hatte. Auch die Medien wiederholen dieses Märchen immer weiter. Dabei hatte Sellner nichts anderes getan, als die völlig legale Ausweisung illegaler Zuwanderer zu thematisieren, ohne jemandem die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen zu wollen – und dabei aus seinen auch hierzulande frei verkäuflichen, weder justiziablen noch sonstwie anstößigen Büchern zitiert.

Auftritte in Deutschland gestrichen

Ironischerweise kommen die einzigen echten Deportations- und Ausbürgerungspläne in diesem Land just von den Politikern, die sich am lautesten über Potsdam echauffierten: Am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz vor zwei Wochen hatten die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Markus Söder und Michael Kretschmer, eine Protokollerklärung hinterlegt, in der sie forderten, „alle notwendigen rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, damit antisemitische Straftäter und Feinde unserer Verfassung ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren und konsequent abgeschoben werden können“. Damit gingen sie inhaltlich weit über Sellners Vorschlag hinaus – freilich ohne dass dies irgendwelche Wellen geschlagen hätte.

Eine Potsdamer Stadtsprecherin erklärte, da in dem benannten Fall die sofortige Vollziehung des Bescheids angeordnet worden sei, gelte das Einreiseverbot gegen Sellner „prinzipiell sofort“. Sollte sich der Betroffene aktuell in Deutschland aufhalten, müsste er innerhalb von einem Monat ausreisen. Es könnten jedoch sowohl gegen den Bescheid zum Verlust des Freizügigkeitsrechts als auch gegen seine sofortige Vollziehung Rechtsmittel eingelegt werden. Und genau das hat Sellner bereits angekündigt: Sein Anwalt werde sowohl ein Eil- als auch ein Hauptsacheverfahren anstrengen. Er rechne damit, dass das Eilverfahren bis zu zwei Monate dauern werde. Sollten juristische Schritte keinen Erfolg haben, behalte er sich andere Schritte vor. Zugleich erklärte er, er sei derzeit in Österreich und werde vorerst nicht in die Bundesrepublik einreisen. Kommende Auftritte in Deutschland seien gestrichen.

Eine Art von Wohlfühldiktatur

„Ein Teil von mir will immer noch nicht glauben, dass das die ‘neue Normalität’ ist”, so Sellner weiter. „Doch diese Einreisesperre ist eine Zäsur. Das bundesrepublikanische Biedermeier ist vorbei. Der patriotische Vormärz beginnt. Meines Wissens nach gab es das in der neueren Geschichte noch nie, dass ein Autor und Aktivist nur wegen Meinungsäußerungen auf Zuruf einer verlogenen NGO-Kampagne ein ‘Republikverbot’ bekommt. Die Demokratiesimulation wird heruntergefahren und die BRD schaltet in den ‘Faesermodus’ um“, kritisierte er. Das nicht weniger als 41 Seiten umfassende Einreiseverbot lese sich, als sei es von „Correctiv“ geschrieben. Weiter sprach Sellner von einer „Transformationsphase“: Noch sei das System nicht offen totalitär, sondern „eine bizarre Mischform“. Je weniger Geld für „Brot und Spiele“ einer Art Wohlfühldiktatur zur Verfügung stehe, desto höher müsse man jedoch die Repression fahren. Er vermute, „dass die Eliten genau wissen, dass magere Jahre auf uns zukommen“. Deshalb wollten sie „vorsorglich jene Stimmen und Aktivisten, die den demokratisch-patriotischen Widerstand organisieren können, schon jetzt ausschalten, anschießen und in meinen Fall sogar aussperren“.

Sellners Verleger Götz Kubitschek hatte in einer Rede in Schwerin erklärte: „Der politische Gegner hat der Politik von Rechts inhaltlich nichts mehr entgegenzusetzen und greift nun zum Mittel der Kriminalisierung.“ Der Gesinnungsstaat setze seine Mittel ein, „Wucht und die Hemmungslosigkeit“ würden zunehmen. Dieser Einschätzung ist schwerlich etwas entgegenzuhalten: In der Tat zeigt sich hier ein weiterer Dammbruch, den der Linksstaat ungeniert und sehenden Auges vollzieh. Der Staat demaskiert sich immer mehr und zeigt eine zunehmend autoritäre, in Teilen bereits totalitäre Fratze. Aller historischen Erfahrung nach werden die regierenden Vertreter einer gescheiterten Ideologie ihren Untergang aber bestenfalls hinauszögern können. Denn zwischen der Realität und den Phrasen von Regierung und Medien klafft inzwischen ein Abgrund, der sich nicht mehr überbrücken lässt.