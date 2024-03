Erneute Taurus-Debatte im Bundestag

Die Front der unverbesserlichen Militaristen hat einen erneuten Anlauf unternommen, um dem von Roderich Kiesewetter formulierten Ziel, „den Krieg nach Russland zu tragen“, näher zu kommen. Wieder ging es um die Lieferung von in Deutschland produzierten Taurus-Marschflugkörpern, und wieder haben die Unbelehrbaren eine Abstimmungsniederlage erlitten. Damit ist die Weltkriegsgefahr jedoch nur aufgeschoben. Denn die Propagandawelle zugunsten weiterer Eskalation rollt ungebrochen – auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, obwohl dieser vertraglich dazu verpflichtet ist, „Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit“ zu achten und eine „breite Themen- und Meinungsvielfalt ausgewogen dar(zu)stellen.“ Daher sind nachfolgend einige Bemerkungen in der Rückschau auf die Bundestagsdebatte vom vorgestrigen Donnerstag zum Thema angebracht.

Wie kann man so wenig psychologische Sensibilität aufbringen, um das rationale Erkennen einer Kriegsgefahr als „Kriegsängste“ abzutun, mit denen man politisch „spielen“ kann, wie Herr Merz es formulierte? Im Geschäftsfeld seines Ex-Arbeitgebers BlackRock geht es um viel Geld – da stellen ausgeprägte Skrupel eher ein Erfolgshinderniss dar. In der gegenwärtigen Politik geht es dagegen um die Sicherheit von Millionen von Menschen – und da sind Skrupel und Verantwortung Grundvoraussetzung (auch die Lobby der deutschen Rüstungsindustrie darf darüber nachdenken, welche Ziele wohl zu den allerersten gehören würden, sollte sich Russland zu Atomschlägen veranlasst sehen!).

Verhängnisvolle denkbare Kausalkette

Ohne Ausbildung kann man so komplizieres Gerät wie Taurus selbstverständlich nicht handhaben. Völkerrechtlich stellt eine Ausbildung an geliefertem Kriegsgerät aber klar einen Eintritt als Kriegspartei dar. Russland als UdSSR-Rechtsnachfolger könnte daraufhin den Waffenstillstand vom Mai 1945 für gebrochen erklären und/oder gar den Zwei-plus-Vier-Vertrag kündigen. Käme es zu diesem Schritt, so würde dies die Gültigkeit der Feindstaatenklausel gegen Deutschland nach den Artikeln 53, 77 und 107 der UN-Charta reaktivieren. Diese Klausel war durch die Resolution 49/58 vom Dezember 1994 auf der Grundlage des Zwei-plus-Vier-Vertrages vom September 1990 für obsolet erklärt worden; diese Resolution wäre nach dessen Ablauf aber ihrerseits obsolet. Russland hätte danach völkerrechtlich freie Hand, geeignete – auch militärische – Maßnahmen gegen ein erneut feindliches Deutschland zu ergreifen.

Sicher kann man die Taurus-Flugkörper elektronisch auf eine geringere Reichweite drosseln; aber ebenso sicher gibt es Spezialisten, die diese Drosselung manipulativ aufheben können. Wer glaubt ernsthaft daran, dass die Ukraine davor zurückschrecken würde? Selenskyj hat die beiden wichtigsten seiner Wahlversprechen gebrochen (Eindämmung der Korruption, Frieden im Donbass) und er hat die Sprengung der Druschba-Ölpipeline nach Ungarn in Erwägung gezogen. Die Ukraine hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Katchowka-Staudamm zerstört. Sie ist weiterhin das korrupteste Land Europas, und es wurden oder werden dort riesige Mengen an Hilfsgütern verschoben. Wie in aller Welt also kommt Herr Merz angesichts dieser Zustände darauf, das Vertrauen, das irgend jemand in die Ukraine haben kann (hier ging es um Scholz!) zum Diskussionsgegenstand zu machen?