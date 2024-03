Eröffnungsrede: Totale Vielfalt jetzt!

„Genossinnen Literatinnen und Genossen Literaten!“… (es folgt euphorischer, lang anhaltender Beifall, “Vielfalt, Vielfalt!”’-Rufe, das Mikrofon wird vom Saaldiener bis knapp über das Pult abgesenkt) “…danke! Herzlichen Dank! Danke! Ich mache es kurz…im Namen der Regierung, des Politbüros, der Exekutive und der Werktätigen von Gestern begrüße ich Euch hier auf der Messe der Buntheit von Morgen auf das Herzlichste. Ganz besonders freue ich mich, dass sich trotz dichtgedrängtem Terminkalender prominente Gäste die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sein. Ich glaube, ich verrate nicht zuviel, wenn ich sage, dass gleich nach der Eröffnung die Genossinnen Bestsellerautorinnen Chebli, Baerbock und Reschke noch Hardcoverversionen ihrer monumentalen Werke ‘Laut‘, ‘Jetzt!’, ‘Haltung zeigen!’ und der Genosse Bestsellerautor Maas sein Jahrhundertsachbuch ‚Aufstehen statt wegducken!‘….” (Das Publikum in den Reihen erhebt sich spontan und applaudiert!) “… äh… noch signieren werden.

Vielen Dank… Danke… nehmt doch bitte wieder Platz! Des weiteren wird als besondere Überraschung die Sonderedition des Verlages Haluch & Pabeck, bestehend aus Band Eins, ‘Kleine Helden & Große AbenteuerÄ und der Fortsetzung in Band Zwei… ‘Die besten Weltuntergänge!‘ für Euch alle bereit liegen. Wie Ihr bereits ahnen werdet, wird es einen dritten Band nicht geben. Also greift zu! Beim Kauf von 10 Exemplaren übrigens… äh… erhaltet Ihr am Check-In-Schalter des ‘Correctiv’-Kollektivs eine Tüte mit Cannabisplätzchen zum Vorzugspreis…”

“Wir sind mehr! Wir sind mehr!”

(Unruhe im Saal, die Plätze an den Fluchtgängen leeren sich, an den Ausgängen kommt es vereinzelt zu Gedränge) “…Genossen! Bitte! Genossen! Das war… ein… kleiner Spaß am Rande!“ (Nach kurzer Verwirrung kehren die Geflüchteten verlegen lächelnd auf ihre Plätze zurück. Der Lautstärkepegel nimmt langsam wieder ab.) „Genossen, Genossinnen, lasst uns ernst werden. Die Brandmauer…!“ (Plötzliche Elektrizität im Saal) “Das will ich hier betonen… die Brandmauer gegen Rechts… und Gesetz… liebe Genossen und Genossinnen… wird noch in Hundert Jahren…“ (Der Rest des Satzes versinkt in ohrenbetäubendem Jubel, danach Ovationen; skandiert wird: „Wir sind mehr! Wir sind mehr!“, man fällt sich in die Arme, erst nach über drei Minuten kehrt Ruhe ein.)

“Genossen und Freundinnen! Nur eines noch. Ruhe bitte! Jeweils am Gangende zwischen dem Stand des Familienministeriums und der grasgrünen Gedankenfabrik ‘Agora Literaturwende’ findet Ihr die von T-Online zur Verfügung gestellten Meldetelefone für subtile Kritik an der kulturmarxistisch demokratischen Einheitsfront und für delegitimierend-einschüchternde Aussagen gegen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger unterhalb der Strafbarkeitsschwelle.” (Sichtliche Irritation in Reihe Eins.)

Dokumente der Vielfalt

“Also gemeint sind natürlich die AUSSAGEN unterhalb der Strafbar… genau! Exakt, Claudia!” (Wiederum anschwellender Beifall.) “Liebe Freunde! Ihr wisst…. Hiss und Hatze, Verzeihung… Hoss und Hopfen… ich meine… Hass und Hetze haben in unserer antiimperialistischen Modellregion keinen Platz! Zu den Telefonen also nochmal…. Grellpink! Erkennt man sofort. Ja, genau…. Ruhe bitte! Am anderen Ende der Glasfaeserleitung warten, liebe Genossen, da warten die Genossen Wanderwitz, Lindh und Haldenwang. Rund um die Uhr!” (Freudige Erleichterung im Saal.) “Eure sachdienlichen Hinweise werden dann gesammelt und umgehend an den Anzeigenhauptmann und das äh… wenn ich nicht irre… gilt das…richtig! Moment… sie werden umgehend… an das… äh… (blättert im Manuskript) “…ja, an das ‘Berliner Ensemble’ weitergeleitet.

Ich erinnere nochmal daran, dass wir keine Wahl haben. Genossen… was? …ja doch, Claudia, Genossinnen sind mit gemeint! Wir… also wir alle… sind alternativlos. Bitte setzt jetzt dafür ein Zeichen… erhebt Eure Meinung… ja… jetzt sofort! Ich äh… glaube… unter dem Sitz haben wir jeweils… ich meine, da wurden bereits die Dokumente der Vielfalt… ja, dort wo immer die Rettungswesten… genau… sehr gut… die ersten haben ihre Meinung schon gefunden! Sehr gut. Bitte stillhalten… das Foto… wunderbar! Einfach wunderbar! Eins noch, liebe Genossinnen, im Anschluss findet im Diskursraum im Untergeschoss die Buntheitspressekonferenz statt. Kreditkarte und Akreditierungen haltet Ihr bitte bereit. Genossen… kurze Aufmerksamkeit bitte… noch… Ich erkläre hiermit das Festival der bunten demokratischen Literatur der 24. Internationale für eröffnet!“