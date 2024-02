Esken und die Reichensteuer

Saskia Esken hat wieder mal den SPD-Urtraum einer “Reichensteuer” aus der sozialistischen Kiste geholt. Diesmal begründet sie die Forderung nach einer solchen Steuer wahlweise mit dem Ukraine-Krieg, der Corona-Krise, der Inflation, der (selbstverschuldeten!) Energiekrise oder der desolaten Bildung im Land. Sie würde alles in Stellung bringen, um diese Forderung durchzusetzen, lässt sie durchblicken. Es ist immer dasselbe – ganz egal, welches Problem anliegt: Die Chef-Sozialistin der SPD kennt nur das Instrument der Steuererhöhungen. So wie der Handwerker, der nur einen Hammer besitzt und jedes Problem als Nagel identifiziert.

Ich selbst bin zwar nicht reich, aber in mir sträubt sich genuin alles, wenn wieder mal von Vermögens- und Reichsteuern die Rede ist. Denn erstens sind Steuern auch dann Raub, wenn man sie von Wohlhabenden eintreibt. Und zweitens habe ich verstanden, welche wichtige Funktion Reiche im wirtschaftlichen Ökosystem einnehmen: Es sind in der Regel diejenigen mit der höchsten Produktivität, die unternehmerisches Risiko auf sich nehmen und damit Jobs und Innovationen schaffen. Das stets bemühte Feindbild der dekadenten, verschwenderischen Erben (von denen es unter den SPD- und Grünenwählern als Luxuslinke wahrscheinlich die meisten gibt) soll davon ablenken, dass vor allem die Fleißigsten, Tüchtigsten und Erfolgreichsten noch stärker abkassiert und geschröpft werden sollen.

Raffgieriger, aber dysfunktionaler Staat

Ganz realistisch betrachtet sind das gerade diejenigen, die schon heute durch unseren raffgierigen, aber dysfunktionalen Staat am meisten betrogen werden. Stellt euch einmal vor, ihr wärt Einkommensmillionäre, würden jährlich Hunderttausende bis Millionen Euro ans Finanzamt überweisen – und bekommt dafür praktisch nichts geboten. Der ÖPNV interessiert euch nicht, Straßen und Brücken verfallen, staatliche Schulen sind bodenlos, dass für die eigenen Kinder nur teure Privatschulen in Betracht kommen, und die öffentliche Sicherheit kann dieser Staat auch nicht mehr gewährleisten. Man zahlt also immer mehr (und soll laut Esken künftig noch mehr blechen) – für eine nur mehr lausige Gegenleistung.

Ich würde bei jeder Überweisung ans Finanzamt heulen, glaube ich – und umso lauter, je mehr Geld ich hätte, weil es mir dann doppelt schwer fiele, mitansehen zu müssen, wie Habeck & Co. mein hart erarbeitetes Geld verschwenden. Nein, einfach nein: Ich hätte in dem Fall mein Geld garantiert schon lange irgendwohin gebracht und wäre selbst dorthin ausgewandert, wo meine Leistung gewürdigt und ich nicht übermäßig vom Staat ausgeraubt und schleichend enteignet werde. Und genau das tun ja auch viele. Kein Wunder. Mir wird ja heute schon übel, wenn ich nur die Abgaben auf meiner Gehaltsabrechnung anschaue.