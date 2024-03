Faeser, Paus und die Meinungsfreiheit

Ein Voltaire irrtümlich zugeschriebener Ausspruch lautet: “Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen.“ Dieser Grundsatz der Meinungsfreiheit war für mich bis vor wenigen Jahren eine Selbstverständlichkeit unseres demokratischen Staates. Seit Merkels Regierungszeit hat sich das allerdings grundlegend geändert, und mit der Ampelkoalition ist alles noch viel schlimmer geworden. Immer mehr bestimmen Ideologie und Moralismus die Politik; der Meinungskorridor dessen, was gesagt werden darf, wird zunehmend enger und im Bundestag hat sich eine Blockparteien-Mentalität etabliert, die letztendlich alle Parteien außer der AfD einschließt.

Und eben diese letzte Realopposition, die als einzige Alternative zum faktischen Blockparteiensystem immer größeren Zulauf bekommt, soll nunmehr vernichtet werden – möglichst schon bis zu den Landtagswahlen im September Unter dem Deckmantel des “Kampfs gegen Rechts” (in verkürzender Gleichsetzung mit Rechtsextremismus) hat die Innenministerin Faeser der AfD den Kampf angesagt. Zuerst wurde ein angebliches “Geheimtreffen” in Potsdam, mehrere Monate nachdem es stattfand, während der Hochphase der Bauernproteste zu einem Politikum hochstilisiert, das Faeser bewusst mit der Wannseekonferenz in Verbindung brachte. Was für eine Bagatellisierung des schlimmsten Momentums der Deutschen Geschichte, in dem die Vernichtung des europäischen Judentums beschlossen wurde! Dann fielen dank einer breiten Medienkampagne Hunderttausende von indoktrinierten Bürger (die reflexartig demonstrieren gehen, wann immer es vermeintlich um den “Kampf gegen rechts” geht), auf dieses plumpe Possenspiel der Regierung herein. Wie einst in der DDR wurde von der Regierung der antifaschistische Widerstand organisiert, um vom eigenen Vollversagen abzulenken. Und die öffentlich-rechtlichen Medien überschlugen sich allabendlich mit immer neuen Erfolgsmeldungen irgendwelcher Demonstrationen, mögen sie auch noch so unbedeutend gewesen sein.

Für echten Extremismus reicht das Grundgesetz aus

Aber das allein scheint Faeser und anderen Regierungsmitgliedern nicht zu reichen. Mit Drohungen und Einschüchterungen gegen Menschen, die „rechte Netzwerke“ (was immer das auch sein soll) finanziell unterstützen, versucht Faeser die AfD finanziell zu ruinieren. Gleichzeitig schlägt Familienministerin Paus vor, dass „Hass und Hetze“ unterhalb der Strafbarkeit verfolgt werden sollen. Man hat keine Skrupel, das bestehende Recht zur Durchsetzung der eigenen links-Grünen Agenda außer Kraft zu setzen und legitimiert das durch eine vermeintliche Bedrohung des Staates durch Rechtsextremisten. Das in Reaktion auf das Potsdamer “Geheimtreffen“ auf den Weg gebrachte sogenannte „Demokratiefördergesetz“ wird ein entscheidender Schritt sein, die Demokratie im Land zu zerstören. Es richtet sich dabei nur gegen die Gefahr des Rechtsextremismus; linker oder religiöser – hier vor allem: islamischer – Extremismus findet in den Köpfen der Macher dieses Demokratiezerstörungsgesetzes anscheinend gar nicht statt. Es soll vor allem dazu dienen, solche Organisationen zu finanzieren, die die linksgrüne Agenda außerhalb der Parlamente verbreiten. Eine regelrechte Milliardenindustrie im vorpolitischen Raum ist hierdurch bereits entstanden.

Damit die Indoktrination noch einfacher wird, schränkt man gleichzeitig den Spielraum für alle anderen Meinungen ein. Faesers Drohung: “Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen” ist der Aufruf, Andersdenkende zu kriminalisieren, die Meinungsfreiheit zu beschränken und die Bürger einzuschüchtern. Dabei bietet unsere Verfassung, dieses wunderbare Grundgesetz, bereits genug Schutz gegen jede Form des Extremismus. Das Grundgesetz wurde ja gerade als Antwort auf den Nationalsozialismus und die Fehler der Weimarer Verfassung, die das Dritte Reich ermöglichten, konzipiert und hat unseren demokratischen Rechtsstaat seit mehr als 70 Jahren gesichert. Das Grundgesetz ist schon jetzt voller Artikel, die es dem Staat ermöglichen, extremistische Aktivitäten zu unterbinden – angefangen mit der in Artikel 79, Absatz 3 festgelegten der sogenannten Ewigkeitsklausel, die wesentliche Teile des Grundgesetzes, nämlich Artikel 1 und 20 für unaufhebbar erklärt. In ihnen ist zum einen die Menschenwürde geregelt und zum anderen die Demokratie in der Form festgeschrieben, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und die Gewaltenteilung gilt.

Ziel ist die totale Kontrolle

Aber auch andere Grundgesetzartikel sind scharfe Schwerter zum Schutz der Demokratie:

Artikel 5, Absatz 3, der die Freiheit der Lehre an die Treue zur Verfassung bindet;

Artikel 9, Absatz 2, der Vereinigungen für verboten erklärt , deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten;

Artikel 18, der die Verwirkung von Grundrechten, wenn einzelne Grundfreiheiten zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht werden, ermöglicht;

Artikel 21, Absatz 2, der Parteien für verfassungswidrig erklärt, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden.

Dies alles reicht Faeser und Paus nicht. Sie wollen für ihren vorgeblichen Feldzug gegen Rechtsextremismus immer neue Grundrechtseinschränkungen in die Wege leiten, um die totale Kontrolle über die Bürger dieses Staates zu erlangen. Um diese Schweinereien durchzusetzen, hat man den Kampf gegen Rechts als Legitimation vorgeschoben, das Grundgesetz auszuhöhlen um die eigene Macht zu sichern. Wie weit wird man hier noch bereit sein zu gehen? Und ist die FDP auch diesmal wieder bereit, für ein Gesetzesvorhaben zu stimmen, das gegen jegliche liberale Grundsätze steht? Leider ist zu befürchten, dass sie – nach den vielen bisherigen fatalen Gesetzesänderungen der Ampelregierung – am Ende auch hier wieder zustimmen und die Grundrechte immer weiter untergraben helfen wird. Allen Bürgern, die glauben, dass ihnen diese Entwicklung egal sein kann, weil sie ja fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sei gesagt: Wer heute schläft, soll sich nicht wundern, wenn morgen in einer Diktatur wieder aufwacht.