Fall Halemba: Justizmissbrauch und politische Verfolgung?

Dass genau das, was Deutschland in Ländern wie Weißrussland, China oder absurderweise auch Ungarn oder gar Polen anprangert, nämlich die Verfolgung oppositioneller Kräfte unter lediglich rechtsstaatlich bemäntelter Strafverfolgungswillkür, zeigt in Bayern der Fall des frisch gewählten AfD-Abgeordneten Daniel Halemba. Kurz vor der heutigen konstituierenden Sitzung des bayerischen Landtags war die Würzburger Staatsanwaltschaft tagelang hinter dem 22-jährigen und damit fortan jüngsten Abgeordneten her; heute morgen folgte dann die geradezu triumpharisch verkündete Nachricht, dass Halemba verhaftet worden sei. Das Delikt, wegen dem gegen ihn ermittelt wurde, ist nicht von ungefähr einer der wachsweichsten, diffusesten und zudem inhaltlich-begrifflich inflationär maßlos überdehntesten Straftatbestände, mit dem der deutsche Linksstaat nach Belieben Gegner zur Strecke bringen kann: StGB §130, “Volksverhetzung“.

Nähere Angaben, was genau im Fall Halembas wurden nicht gemacht. Es wurde nur soviel bekannt, dass es um Halembas Mitgliedschaft bei der Burschenschaft „Teutonia Prag“ geht: Dort war im September eine Razzia durchgeführt. Gegen Halemba, der dabei anwesend war, wurde wegen “möglicher Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen” und wegen “möglicher Volksverhetzung” ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Angeblich hätten sich auch Nachbarn mehrfach an die Polizei gewandt, nachdem bei abendlichen Feiern der Burschenschaft „Sieg Heil“-Rufe zu hören gewesen seien. Dass solche Denunzierungsanrufe gerne von linken Blockwarten durchgeführt werden, ist vielfach bekannt; dennoch wurden sie in diesem Fall ohne konkreten Beweis gerne geglaubt. Halemba hatte die Vorwürfe von Beginn an als „unzutreffend, absurd und leicht durchschaubar” bezeichnet, und alleine vom gesunden Menschenverstand her muss man sich fragen, ob ein AfD-Kandidat – selbst wenn er (was weder bewiesen noch wahrscheinlich ist) politisch-geistig so ticken würde – in der heißen Phase des bayerischen Wahlkampfs allen Ernstes seinen Wahlsieg und die Chancen seiner Partei durch eine derart plumpe Steilvorlage für den politischen Gegner gefährden würde, dass er nachts aus Leibeskräften “Sieg Heil!” brüllt.

Haftbefehl “angereichert”

Die Art der Vorwürfe und die Beschaffung der “Beweise” durch angebliche “Hinweisgeber aus der Bevölkerung” sind lupenrein exakt die Methoden, mit denen in der DDR, aber auch in zeitgenössischen autoritären Regimes politische Gegner zur Strecke gebracht werden. Halemba selbst betont, sich in keiner Weise irgendeiner Volksverhetzung oder strafbaren Handlung schuldig gemacht zu haben. Die Hausdurchsuchung sei willkürlich und mit dem eindeutigen Ziel erfolgt, der AfD und seiner Kandidatur zu schaden. Belastendes Material gegen ihn gebe es nicht. Auch sein Anwalt Dubravko Mandić erklärte, aus seiner Sicht und nach „vorläufiger Würdigung ist an sämtlichen Vorwürfen gegen die Mitglieder der Prager Teutonia nichts dran“. Es bestehe „keinerlei dringender Tatverdacht“. Das Ermittlungsverfahren gegen seinen Mandanten werde “aus politisch motivierten Gründen” geführt.

Zudem wirft Rechtsanwalt Mandić der Polizei vor, auf einen weiteren Mitbeschuldigten Druck ausgeübt zu haben, um ihn zu einer belastenden Aussage zulasten anderer zu bewegen. Als weder Zwang noch der Vorschlag eines “Deals” nicht gelungen sei, sei der Haftbefehl gegen Halemba erlassen worden. Die im ursprünglichen Durchsuchungsbefehl gesuchten Gegenstände, unter anderem eine Weinflasche, auf der sich “verfassungswidrige Symbole” befunden hätten, seien nicht gefunden worden. Jedoch sei bei der Hausdurchsuchung „anderes verdächtiges Material“ gefunden worden, mit dem jetzt der Haftbefehl „angereichert” worden sei.

Zweierlei Maß

Man es sich schlechterdings nicht mehr ausdenken: In einem Land, wo Antifa, Dschihadisten und Klimaterroristen straffrei die öffentliche Ordnung herausfordern dürfen – und nicht etwa mit fabrizierten Beweisen vom Hörensagen, sondern evident und vor den Augen einer Millionenöffentlichkeit! -, wo rechtsextreme “Graue Wölfe” ihre faschistischen Grüße entbieten können, wo IS-Symbole und Handzeichen straffrei bleiben, wo linksradikale und grüne Politiker die eigene Bevölkerung nach Herzenslust beleidigen und verhetzen dürfen (“Kartoffeln”, “eklige weiße Mehrheitsgesellschaft”, “brauner Bodensatz”, “Volk von Nazis”), wird wegen raunender Schuldzuweisungen Jagd auf einen missliebigen bürgerlich-konservativen Nachwuchspolitiker gemacht. Wegen angeblich verfassungsfeindlicher Symbole auf einer Weinflasche führt der Freistaat Bayern eine Großfahndung gegen einen 22-jährigen Abgeordneten und mobilisiert dafür alle Ressourcen.

Halemba ist – wohlgemerkt – nicht vorbestraft; ein Haftbefehl wegen eines schwammigen und arbiträren Delikts wie Volksverhetzung ist daher äußerst ungewöhnlich; auch die nun angeordnete Untersuchungshaft ist völlig unverhältnismäßig. Bei Ersttätern erfolgt gewöhnlich eine Geldstrafe. Wenn also nicht wesentlich mehr dahintersteckt, deutet alles auf eine politisch organisierte Treibjagd unter Missbrauch der Justiz hin. Angesichts dieser völligen Verschiebung von Maßstäben wäre es umso interessanter, alle Details darüber zu erfahren, wer hier im Hintergrund die Strippen zog, dass bei einem gewählten Volksvertreter wenige Stunden vor der ersten Zusammenkunft des bayrischen Parlaments in dieser Legislaturperiode die Handschellen klicken.

Wahnhafte Hexenjagd

Der Fahndungsdruck der bayerischen Polizei gegen Halemba (wohlgemerkt kein Mitglied einer terroristischen Untergrundorganisation, sondern ein 22-jähriges AfD-Milchgesicht und gewählter Parlamentarier!), der angesichts zeitgleich stattfindender unzähliger antisemitischer, islamistischer und israelfeindlicher Übergriffe im ganzen Land und einer beispiellosen Selbstaufgabe des Rechtsstaats angesichts muslimischer Massenaufmärsche Bände über die völlige Fehlpriorisierung und Willkür der Staatsmacht spricht, war in den letzten Tagen geradezu wahnhaft erhöht worden: Von der bayerischen Polizei hieß es gestern Abend noch, “alle ermittlungstaktischen Möglichkeiten“ würden ausgeschöpft, um jemanden mit Haftbefehl festzunehmen. Das bayerische Innenministerium erklärte, es werde „mit Hochdruck“ nach Halemba gefahndet. Die Abgeordnetenimmunität gelte für „Altfälle“ ohnehin nicht, wurde unter Verweis auf den bevorstehenden Beginn der Sitzungsperiode mitgeteilt.

Was immer die Ermittlungen in diesem Fall noch ergeben sollten, eines ist klar: Die wahnhafte Hexenjagd gegen die AfD wird in diesem Fall auf eine vorläufige Spitze getrieben. Man könnte den Eindruck gewinnen, hier sei nach einem gemeingefährlichen Schwerkriminellen gefahndet worden, der unmittelbar vor der Verübung eines Anschlags stand. Die bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner sprach denn auch von einem „Armutszeugnis für unsere Demokratie“. Kurz vor der konstituierenden Sitzung des Parlaments solle ein Abgeordneter „aufgrund einer fadenscheinigen Begründung eingesperrt werden“. Am Sonntag hatte die AfD-Landtagsfraktion mitgeteilt, dass sie von der Landtagspräsidentin die Zusicherung verlangt habe, dass Halemba während seines Aufenthalts im Landtags am Montag nicht von der Polizeigewalt verhaftet und der Landespolizei keine Genehmigung zur Verhaftung erteilt werde. Durch die Verhaftung heute früh kam die Polizei diesem Antrag nun zuvor.

Linke Scheindemokratur mit polizeistaatlicher Willkür

Von einem solchen Aufwand kann man bei realen Verbrechern – Gruppenvergewaltigern, Messermördern, Schleusern, Sozial-Massenbetrügern – hierzulande nur träumen. In Anbetracht der tatsächlichen Gefahrenlage in Deutschland ist der Fall umso lächerlicher. Die politische Schlagseite der Justiz ist inzwischen so offensichtlich, dass es an Realsatire grenzt: Ginge es um einen Grünen-Abgeordneten mit linksradikalem Hintergrund, würde nicht annähernd ein solcher Aufwand betrieben, sofern der Fall überhaupt verfolgt würde, was äußerst unwahrscheinlich ist. Auch die gemeingefährlichen Straßenblockaden der „Letzten Generation“ werden als Bagatelldelikte behandelt. Dass hier der komplette Strafverfolgungsapprat in Gang gesetzt würde, um der Klimairren habhaft zu werden, ist noch nie vorgekommen.

Diese beängstigende Entwicklung, die aus Deutschland schleichend eine linke Scheindemokratur mit polizeistaatlicher Willkür und faktischer Zweiklassenjustiz macht, fügt sich jedoch in ein größeres Gesamtbild ein: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Verfassungsschutz nun endgültig in eine staatliche Gesinnungspolizei umwandeln, die Daten von Verdächtigen von Gedankenverbrechen, die unter dem völlig nichtssagenden Wieselwort „Hassrede“ subsumiert werden, zu Radikalen und Verbrechern zu erklären, die aufgespürt und umerzogen werden müssen. Dies bezieht sich natürlich immer nur auf vermeintliche „Rechte“, worunter in Ampel-Deutschland jeder Regierungskritiker und jeder fällt, der nicht ausdrücklich links ist. Linke genießen dagegen jede Narrenfreiheit.

Manöver des Altparteienstaats

In den Parlamenten und Talkshows sitzen massenhaft Leute, auf die der Vorwurf der Hetze wesentlich eher zutreffen würde: Sahra Wagenknecht ist seit ihrer Zeit als bekennende Kommunistin, Stalin-Fürsprecherin und DDR-Verharmloserin Stammgast in den Medien; SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert darf seine Enteignungsphantasien ungestört verbreiten; zahllose Grüne haben eine explizit linksradikale Vergangenheit oder sogar Gegenwart, ohne dass ihnen dies irgendwie schaden würde – und die besagten Klimakleber mit ihrem demokratisch nicht legitimierten privilegierten Wohlstandsgören an der Spitze, die präpotente Phrasen und reale Demokratieverachtung erhalten ein Dauerforum, ohne dass ihnen die Gefahr, in die sie die Menschen bringen, je zum Vorwurf gemacht würde.

Im „Fall“ Halemba drängt sich also wieder einmal der Verdacht auf, dass es sich hier um ein Manöver des Alt-Parteienstaates handelt, allein um eine, die einzige, Oppositionspartei im Land zu schädigen. Ob bei der ganzen Farce tatsächlich etwas Strafverwertbares herauskommt, ist dabei gar nicht wichtig, es geht allein um die Diffamierung der AfD. Angesichts solcher Vorgänge kann man hier allenfalls bedingt noch von einem Rechtsstaat sprechen; die einzigen Unterschiede zur autoritären Regimes liegen derzeit nicht in der Schärfe der Bestrafung; noch wird hier niemand in Lager gesperrt oder “verschwinden” gelassen, doch die Methoden, die Gegner zur Strecke zu bringen, sind identisch. Wo sich eine weisungsgebundene Justiz zum Handlanger parteipolitischer Intrigen macht, wo ursprünglich zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung etablierte Behörden wie Verfassungsschutzämter zunehmend zum “Regierungsschutz” pervertiert werden und wo elementare rechtsstaatliche Prinzipien mit Füßen getreten werden: Dort ist letztlich keiner mehr sicher. Mit noch so diffusen Vorwürfen kann man irgendwann dann jeden zur Strecke bringen. Der staatlichen Willkür sind Tür und Tor geöffnet.