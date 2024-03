Fall Loretta: Täter-Opfer-Umkehr in Ribnitz-Damgarten

“Hetzkampagne gegen Gymnasium in Ribnitz-Damgarten“: Mit Schlagzeilen wie dieser soll nun von dem so verstörenden wie verängstigenden Vorgehen von Schulleiter und Polizei gegen eine 16-jährige Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern abgelenkt werden. Die Täter-Opfer-Umkehr funktioniert – genau so wie bei den Hetzjagden von Chemnitz 2018. Ist diese von Medien wie Politik praktizierte Schuldumkehr ein Zeichen dafür, daß an Schulen ab sofort die Einschüchterung andersdenkender Schüler zum “neuen Normal” werden soll?

Die Fakten zum Fall Loretta sprechen für sich. Nochmals in Kürze: Der Schulleiter des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten erfährt per anonymer Mail von Tiktok-Posts einer 16jährigen Schülerin und ruft die Polizei, um die Schülerin aus dem Unterricht heraus zu holen. Drei Polizisten samt Schulleiter führen das Mädchen – für alle Mitschüler sichtbar – durchs Schulgebäude bis ins Direktionszimmer, um sie dort in einer Gefährderansprache einzuschüchtern. Gleichwohl bestätigt die Polizei selbst: „Es liegt keine strafbare Handlung vor.” Die Eltern wurden nicht benachrichtigt. Die Mutter hat Mut und wendet sich an die Medien, um den Fall publik zu machen. Dass ein Schulleiter hier als Täter eine anonyme Denunziation an die Polizei weiterreicht und ein verängstigtes Mädchen als Opfer vor allen Mitschülern bloßstellen lässt, lässt die Emotionen hochkochen. Daraufhin brechen in den sozialen Medien – absolut nachvollziehbar – Shitstorms los in alle Richtungen; natürlich auch und vor allem gegen den Direktor (von dem sich Mutter wie Tochter Loretta im Interview übrigens distanzieren).

Mit allen Mitteln in die Nazi-Ecke

Wer nun glaubt, die Medien würden das unverhältnismäßige Vorgehen von Direktor und Polizei gegen das Mädchen thematisieren, der irrt: Mit der Schlagzeile “Hetzkampagne gegen Gymnasium in Ribnitz-Damgarten” wird vom “Norddeutschen Rundfunk” eine mediale Täter-Opfer-Umkehr erster Güte betrieben. Die übrigen Mainstreammedien schließen sich dem an: Ab jetzt gilt der Schulleiter als das neue Opfer böser rechte Hetze im Netz; von der Schülerin als eigentlichem Opfer ist keine Rede mehr. Im Gegenteil: Sie soll nun mit allen Mitteln in die Nazi-Ecke gerückt werden. Weil anfangs nur von einem der insgesamt acht Tiktok-Screenshots, die der anonyme “Hinweisgeber” an den Direktor geschickt hat, die Rede war – der, in dem es um das vielzitierte “Schlumpf-Video” und ein Bekenntnis Lorettas zu Deutschland als Heimat ging -, tun Medien und Polizei nun so, als sei es ja in Wahrheit um Vorwürfe ganz anderen Kalibers gegangen, deretwegen der Direktor praktisch zwingend die Polizei habe rufen müssen

So stellt es auch der mecklenburg-vorpommersche Innenminister dar, der “die Verhältnismäßigkeit” im Vorgehen des Schulleiters gewahrt sieht. Angeblich seien nicht nur harmlose Schlümpfe, sondern “Kodierungen” in den TikTok-Screenshots ersichtlich gewesen (aus dem Logo des Modelabels “Helly Hansen” wird da “HH” als Abkürzung für “Heil Hitler” herbeiphantasiert, aus der Nummernfolge “1161” der Slogan “Anti-Antifa”. Damit erscheint das Vorgehen des Schulleiters nicht nachvollziehbarer, sondern umso lächerlicher. Vor allem aber: Auch diese – angeblich ja viel “ernsteren” – Vorwürfe sind allesamt nicht justiziabel. Das bestätigten die Beamten dem Mädchen in der Schule, und das muss auch die Polizei Schwerin zähneknirschend einräumen. Umso schäbiger sind die Versuche der Medien, das Mädchen als rechtsradikale Jugendliche zu diffamieren und das Verhalten des Direktors damit zu legitimieren, um diesen nun als das eigentliche Opfer hinstellen zu können.

Zweierlei Maß der Polizei bei Schulgewalt

Nicht nur die Medien, auch Politiker machen mit und behaupten, Loretta hätte sich via TikTok an medialer Hetze beteiligt. Auf der offiziellen Bundestags-Seite ist – Stand 22. März 2024 – gar von “Hetzkampagnen” (sogar im Plural) die Rede. Auch auf dem Portal “Mitmischen.de”, der “Website des deutschen Bundestages für Jugendliche“, wird fälschlicherweise suggeriert, daß von der Schülerin Unrechtmäßiges gepostet worden sei: “Ein Polizeieinsatz an einem Gymnasium in Ribnitz-Damgarten, bei dem es um verbreitete rechtsextreme, mutmaßlich staatsschutzrelevante Inhalte in sozialen Medien ging…”.

Tatsächlich reagiert die Polizei auf Gewalt an Schulen häufig mit zweierlei Maß. Einerseits sticht ein überaus hartes Vorgehen gegenüber einheimischen Schülern heraus, die bereits bei geringsten Meinungs- und Aussagedelikten unter Generalverdacht gestellt werden und wo die Staatsgewalt gerne ihre vermeintliche Härte ausspielt. Auf der anderen Seite übt die Polizei größte Nachsichtigkeit gegenüber Schülern mit Migrationshintergrund (etwa bei Mobbing, sexualisierter Gewalt gegen Mädchen, Messerstechereien oder islamistischen Übergriffen). Ein Grund für diesen Doppelstandard wird darin vermutet, daß Polizeibeamte von Migranten und deren Eltern teils erheblichen – und für sie gefährlichen – Widerstand befürchten müssen. Dieses geradezu rassistisch anmutende Messen mit zweierlei Maß beschränkt sich indes nicht nur auf die Gewalt an Schulen, sondern auch auf die im öffentlichen Raum insgesamt: Zur Coronazeit wurde auf Omas in Parks und friedliche Demonstranten eingeprügelt, während sich die Polizei nicht traute, gegen Rechtsverstöße in migrantischen Parallelgesellschaften und von Clans beherrschten Milieus einzuschreiten.

Verängstigung von Schülern: Erinnerung an DDR-Täterä

Alexander Wendt, der Autor des jüngst erschienen Buchs “Verachtung nach unten. Wie eine Moralelite die Bürgergesellschaft bedroht“, fühlt sich von dem Fallin Ribnitz-Damgarten an die eigene Schulzeit in der DDR erinnert und sieht Ähnlichkeiten, vor allem bei der Person des Schulleiters: „Ein bestimmter Typus verschwindet eben nie. In guten Zeiten hat er nur nichts zu sagen.“ Kündigt sich eine DDR 2.0 an? “Die Geschichte aus Ribnitz-Damgarten bringt tiefunten abgespeicherte Erinnerungen wieder nach oben. Mir kommt es in solchen Momenten vor, als würde mein früheres Leben in eine zweite Runde gehen, auf einem etwas anders (besser) ausgeschmückten Parcours, aber prinzipiell der gleichen Strecke.”

Die “Neue Zürcher Zeitung” bringt es auf den Punkt: “Ein Staat, der eine Schülerin wegen eines Schlumpf-Videos mit einer ‘Gefährderansprache’ einschüchtert, hat jedes Maß verloren.” Oder ist dies vielleicht das neue Maß an unseren Schulen, über das man – als neues Tabu – bloß nicht sprechen soll?