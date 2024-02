Faschismus ist nicht nur rechts

Faschismus ist Rechtsfaschismus, Extremismus ist Rechtsextremismus und Rechts ist Nazi: So verkündet es die Politik mitsamt den ihr willfährigen Medien und NGOs seit spätestens der De-facto-Grenzöffnung Merkels nach der Humanitätskrise am Budapester Hauptbahnhof im September 2015. Alle drei Gleichsetzungen sind ebenso falsche wie böswillige Unterstellungen mit dem Ziel, die Debatten- und Diskussionskultur in Deutschland endgültig zu vergiften. Als in Kauf genommener Nebeneffekt davon werden die unvergleichbaren Verbrechen der Nazi-Zeit achtlos relativiert.

Dabei wird eines völlig außer Acht gelassen, was wissenschaftlich unbestritten war und immer schon galt: Es gibt den rechten, den linken und den religiös-motivierten Faschismus. Entsprechend gibt es auch den rechten, den linken und den religiös-motivierten Extremismus.

“Land ohne Mut” muß mutig werden

Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Schweizer Universität Lausanne, fordert in seinem neuen Buch “Land ohne Mut. Eine Anleitung für die Rückkehr zu Wissenschaft und Rechtsordnung“, dass die politisch rechts orientierten Bürger als die in der gespaltenen Gesellschaft Andersdenkenden und Ausgegrenzten den Mut haben müssen, sich gegen derlei Gleichsetzungen zu wehren. Das Buch endet mit der Aufforderung: “Zivilcourage zeigen mit dem Mut zu freiem öffentlichen Gebrauch seines Verstandes“.

Rechte dürfen nicht länger schweigen und klein beigeben gegenüber allen Formen von Gewalt, also auch der verbalen Gewalt. Die Gleichsetzung “Faschismus ist rechts” stellt einen verbalen Angriff linker Kollektivisten auf unsere offene Gesellschaft und letztlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar, den Rechte mutig – wie Esfeld sagt – und beharrlich immer wieder zurückweisen und abwehren müssen.

Was heißt Faschismus?

Faschismus bedeutet wörtlich Bündelung (von Latein fasces als Rutenbündel oder schlicht Bündel): Eine Gruppe bündelt sich um ein bestimmtes, moralisch als hochstehend erachtetes Argument herum. Wer die Idee unterstützt, gehört dazu und hat die Macht. Die Andersdenkenden werden nicht geduldet, sondern automatisch zu Feinden erklärt, die man ausgrenzen und bekämpfen muß. Dieser Prozess einer moralischen Schließung (nach innen) mit Ausgrenzung (nach außen) kann von politisch Links oder von Rechts her erfolgen oder auch religiös motiviert sein, etwa islamistisch.

Die Ausgrenzung, Diffamierung und Stigmatisierung von Andersdenkenden ist dabei typisch faschistisch. „Die, die sich nicht mündeln lassen und nicht mitmachen wollen, die sind draußen“ – das ist Faschismus pur. Dabei steht “draußen” für zerstört, ausgegrenzt, sozial geächtet, stigmatisiert, ermordet und so fort. Das Bündeln selbst an sich ist nichts Verwerfliches – erst das Vernichten der Nicht- und Weggebündelten macht das Faschismus zum brutal unmenschlichen Handeln.

Linksfaschistische Narrative

Diese Bündelung mit anschließender Ausgrenzung Andersdenkender markiert den Übergang von einer offenen zu einer geschlossenen Gesellschaft und damit die Erosion der Demokratie, weil diese zwingend eine pluralistische Gesellschaft voraussetzt. Die Ideologie des Faschismus macht, frei nach Ferdinand Tönnies, in jedem Fall aus einer offenen Gesellschaft eine geschlossene Gemeinschaft. Der Volksmund sagt ganz richtig: „Man kann in schlechter Gesellschaft sein, nicht aber in schlechter Gemeinschaft“ – denn aus letzterer sind die Schlechten ja bereits ausgesondert worden. Bündelung ist faschistisch – ob von rechts, links oder etwa vom motiviert. Ulrike Guerot hat den Faschismus-Begriff treffend in einem vielverbreiteten Video erklärt.

In jüngster Zeit erlebten beziehungsweise erleben wir gleich mehrere linksfaschistische Bestrebungen durch Umsetzung entsprechender Narrative:

“Corona”-Narrativ: Ausgrenzung der Impf-, Masken- und Lockdown-Gegner in der Coronazeit; Bündelung um die Idee „Durch den mRNA-Impfstoff können und müssen wir uns schützen“. Die Ausgegrenzten wurden sozial benachteiligt und geschädigt. “Klima”-Narrativ: Strikte Ausgrenzung aller Skeptiker des Dogmas „Klimawandel ist menschengemacht“. Der politischen Umsetzung dieses Dogmas wird vom Bundesverfassungsgericht sogar die höchste Priorität zugesprochen. Die Politik kann über das “Klima“-Narrativ somit einen Notstand ausrufen, um Grund- und Freiheitsrechte der Bürger qua Gesetz bzw. Verordnung zu beschneiden. “Gegen rechts“-Narrativ: Derzeit läuft die maximale Ausgrenzung der AfD in Bündelung um das Argument „Wir sind gegen rechts“ mit dem Trick, dass durch die begriffliche Gleichsetzung von rechts und rechtsextrem zugleich die gesamte Realopposition ausgeschaltet werden soll.

Umgekehrter Totalitarismus von links

Nach Sheldon S. Wolin liegt bei diesem „Aufstand der Anständigen“ das Phänomen des „umgekehrten Totalitarismus“ vor: Die angeblichen Retter der Demokratie – Linke, Woke, Ampel-Regierung -, die “gegen rechts” auf die Straße gehen oder sonstwie “Haltung zeigen“, und dabei behaupten, sie würden “unsere Demokratie retten”, tun im Grunde genau das Gegenteil – weil sie damit andere ausschließen. Die Retter zeigen dezidiert antidemokratische Züge. Alleine ihr gruppenspezifisches Ausschlussverhalten ist bereits ein faschistisches Wesenselement.

Dieser vorgebliche Antifaschismus dient der Tarnung des eigentlichen Faschismus. “Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen ‘Ich bin der Faschismus’. Nein, er wird sagen ‘Ich bin der Antifaschismus‘”, lautet ein bekanntes, Ignazio Silone zugeschriebenes Zitat. So gesehen, ist in Deutschland der Faschismus längst wiedergekehrt – in Form des Linksfaschismus. Und dagegen müssen sich die Rechten wehren; dagegen muß sich das “Land ohne Mut” (Michael Esfeld) wehren. Deutschland muss zu einem “Land mit Mut” zurückfinden.