Feministische Außenpolitik – nur einen Steinwurf entfernt

Während in Deutschland und anderen vom woken Wahn befallen Ländern erbittert darüber diskutiert wird, wie viele Geschlechter es gibt und wer alles als Frau gelten darf, sieht man die Geschlechterdebatte in Afghanistan wesentlich “unproblematischer”: Hier gelten nicht nur klassische Rollenbilder weiter; auch die Entrechtung der Frau nach bewährten islamischen Muster hat seit dem schmachvollen Rückzug des Westens am Hindukusch fröhlichen Wiedereinzug gehalten. So verkündete nun Hibatullah Akhundzada, Führer der von der Ampel alleine zwischen dem Umsturz 2021 und August 2023 mit sagenhaften 371 Millionen Euro deutschen Steuergeldern (als angebliche “Entwicklungshilfe”) unterstützten Taliban, per Videobotschaft, dass man die Todesstrafe für Frauen durch Steinigung wiedereinführen werde.

„Ihr mögt es als Verletzung von Frauenrechten betrachten, wenn wir diese wegen Ehebruchs öffentlich steinigen oder auspeitschen“, adressierte er den Westen in der über den afghanischen Staatsrundfunk verbreiteten Aufnahme. „Genauso wie ihr behaupte ich, mich für die Befreiung der Menschheit einzusetzen. Ich repräsentiere Allah und ihr den Satan“, so Akhundzada in kaum zu überbietender Deutlichkeit. Er machte auch klar, dass man bereit sei, „Opfer“ für diese nach neun Jahren wieder praktizierte Form des islamischen Scharia-Rechts zu bringen. Damit bezog er sich wohl auf westliche Sanktionen.

Ampel hofiert weiterhin Steinzeitislamisten

Wie famos die deutsche Entwicklungshilfe und die “feministische Außenpolitik” des albernen Kindes an der Spitze des Bundesaußenministeriums erweislich wirkt, zeigte sich bereits in den letzten Monaten: Da hatten die seit August 2021 in Kabul erneut herrschenden Steinzeitislamisten öffentliche Züchtigungen und Todesstrafen in Fußballstadien vor Publikum vollzogen. Dieselbe Barbarei hatten sie bereits während ihrer ersten Herrschaftsperiode von 1996 bis 2001 zelebriert, unterbrochen durch den “Krieg gegen Terrorismus” der USA und die sich anschließende westliche ISAF-Militärmission, in den zwischen 2011 und 2021 Milliarden deutsche Steuern versenkt und 53 Bundeswehrsoldaten getötet wurden; ein Einsatz, dessen fulminantes Scheitern nur noch überboten wird von der rechtswidrigen Luftbrücke zur bis heute anhaltenden Herholung angeblicher “Ortskräfte” aus Afghanistan, eines der Lieblingsprojekte Baerbocks, die bis zu 1.000 Afghanen monatlich – nach Selektion durch regierungsfinanzierte NGOs vor Ort – in die deutschen Sozialsysteme einfliegen lässt.

Seit der erneuten Taliban-Machtergreifung kamen auf diese Weise bisher über 30.000 Menschen nach Deutschland, plus dem noch zu erwartenden Familiennachzug, versteht sich. Weit über 400.000 Afghanen leben inzwischen hier. Doch keine Sorge: Die Ideologie der barbarischen Scharia samt Steinigungen, Mehr- und Kinderehen, sexueller Unterdrückung, Mord und Totschlag legen all diese Menschen natürlich in dem Moment ab, da sie in den Flieger nach Deutschland steigen! Hier angekommen, sind sie sogleich friedfertige, reformbereite, westlich-moderne und aufgeschlossene Multikulti-Bereicherer der Vielfaltsgesellschaft! Ganz bestimmt! Und wer irgendetwas anderes behauptet oder auch nur auf die Kriminalstatistik verweist, ist rechtsextremer Hetzer macht sich des antimuslimischen Rassismus schuldig. Wirklich clever.

Entwicklungshilfe von Idioten für Idioten

Die internationalen Reaktionen wirken angesichts der Re-Radikalisierung des totalitären Islamfaschismus in Afghanistan genauso bedripst und verlegen wie die Statements hiesiger Gutmenschen, wenn es wieder einmal eine Gruppenvergewaltigung (bei denen afghanische Täter massiv überrepräsentiert sind) oder islamistische Hasspredigten in Deutschland oder Österreich gab: Ein UNO-Sprecher bezeichnete Akhundzadas Ankündigung der Steinigungen als „extrem entmutigend“. Nicht so kleinlich! Einfach weitere Milliarden Euro Entwicklungshilfe überweisen und noch mehr Afghanen ausfliegen, und alles wird gut! So denkt man offenbar auch in Deutschland, wo die Ampel nicht daran denkt, den warmen Regen maximalveruntreuter deutscher Steuergelder für auch dieses lupenreine islamistische “shithole country” (Donald Trump) zu stoppen: „Sämtliche Mittel dienen der Aufrechterhaltung der Grundversorgung sowie der Stärkung der Widerstandskraft der Bevölkerung und werden regierungsfern umgesetzt“, teilte das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) dazu mit.

Dass die Taliban selbst davon profitieren könnten, weist man dort natürlich entschieden zurück; die Maßnahmen würden „vorrangig über internationale Organisationen (Vereinte Nationen, Weltbank) und Nichtregierungsorganisationen“ umgesetzt. Überdies würden nur solche Projekte realisiert, in denen “Frauen mitarbeiten und mit denen Frauen und Mädchen erreicht werden können“. Aber sicher doch! Wie man das im Land der vollverschleierten und aus dem öffentlichen Raum weitgehend weggesperrten Frauen ernsthaft überwachen und zudem gewährleisten will, dass ein Regime, welches ein ganzes Land mit Angst und blutiger Gewalt unterdrückt und alle Lebensbereiche kontrolliert, keinen Zugang zu externen Geldern erlangt, bleibt wohl das Geheimnis von SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Die ist neben Baerbock das zweite Aushängeschild der “feministischen Außenpolitik” – jener Schimäre, für die unfähigste, bösartigste und destruktivste Außenpolitik steht, die diese Republik je hervorgebracht hat.