Fernsehabend: Die Monsterapokalypse

Eines meiner liebsten und immer öfter (leider schon fast bedrohlich genau) zutreffenden Zitate stammt vom sogenannten “Kirchenvater” Ambrosius, aus den Achtziger Jahren des vierten Jahrhunderts nach Christus: “Das alleinige Denken in gut und böse und schwarz und weiß und ‘die da drüben’ und ‘wir hier’ ist das Einfallstor des Teufels in die menschliche Seele.“ Ambrosius ging es bei diesem Zitat in erster Linie darum, den Manichäismus – das religiös-dualistische Denken – aus der gerade entstehenden “Kirche“ herauszuhalten, weil er erkannt hatte, dass derartiges spalterisches Denken im Endeffekt die Zerstörung einleitet.

Gerade in den heutigen Zeiten einer unüberschaubaren und immer weniger individuell abwägbaren Informationsflut wird diese teuflische Spaltung jeden Tag offensichtlicher. Sie macht mittlerweile weder vor Freunden noch vor Familien halt – beides Bastionen der Individualität. Wir erkennen immer mehr, dass wir von komplexen Situationen nur noch kleine Mosaiksteine selbst abwägen können, da uns einfach nicht alle notwendigen Informationen zugänglich sind – sei es aus zeitlichen Gründen, sei es aus Gründen der grundsätzlichen Zugänglichkeit.

“Richtige” Standpunkte

Da wir Menschen – sofern wir keine Psychopathen sind – mit Emotionen ausgestattet sind und uns leider gehirnphysiologisch noch immer in tribalistischen weitestgehend Gefilden herumlümmeln, sind wir gerne allzu schnell überzeugt, die richtigen Entscheidungen getroffen und die richtigen Standpunkte vertreten zu haben, wenn wir uns einmal entschieden haben.

Und deshalb bellen wir so gerne andere Menschen an, wenn die – wegen ihrer persönlichen Vorgeschichte – eine andere, gar eine gegensätzliche, Entscheidung getroffen haben: “Wer sich die Gen-Plörre spritzen läßt, ist selbst schuld!” – “Wir sehen hier einen umfassenden Intelligenztest durchgeführt“ – “Herzlichen Dank an die Ungeimpften! Dank Euch droht der nächste Winter im Lockdown!“ – “Wie kann man nur mit russischen Müttern trauern?“ – “Wie blöde muss man sein, um der korrupten Ukraine und ihrem Geldeintreiber Selenskyj auch nur einen Hauch von alledem zu glauben?“ – “Die Hamas hat Israel brutal angegriffen und einen brutalen Genozid begangen!“ – “Israel hat Gaza angegriffen und einen brutalen Genozid begangen!“. Und so weiter, und so fort.

Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden

Der große libertäre Denker und Publizist Roland Baader schrieb einmal, das einzig wahre Menschenrecht sei das Recht, in Ruhe gelassen zu werden – und zwar von jedem, den man nicht eingeladen habe oder den man nicht willkommen heiße. Mit diesem Satz gibt es eine Handhabe gegen das Teuflische, gegen die Versuchung des Bösen, uns in duale oder im Doppelsinn “digitale” Entscheidungen – “dafür” oder “dagegen” – zu zwingen. Ja, seid ihr dann des Teufels? Wenn ihr auf dieses perfide Spielchen des Beelzebubs reinfallt, lautet die Antwort unweigerlich ja.

Wir sollten uns hüten, diese simplifizierten Lösungen (oder deren direkte Umkehr), also “Four legs good – two legs bad“ – prägend in unser Leben zu lassen. Wir sollten miteinander statt übereinander reden, bevor wir Kollegen, Freunde, Familienangehörige, die genauso wenig wie wir selbst von den derzeit überall auf der Welt stattfindenden Konflikten direkt betroffen sind, aber wegen ihrer persönlichen Entwicklung und Geschichte eine andere Grundlage und eine andere Sichtweise vertreten als wir, nicht für ihre Positionierung angreifen. Das heißt: Wir sollten das respektvolle Gespräch untereinander suchen. Das ist der Weg – der einzige Weg letztlich -, die Spaltungen, die hier gerade überall gesetzt werden, aufzubrechen und zu vermeiden.