Follow the Money: Die finanziellen Verflechtungen der Klima-Lobby

„Wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing‚” ist einer der bekanntesten deutschen Sinnsprüche. Ich habe mir das mal zu Herzen genommen und mit drei Akteuren, die die Klima-Debatte in Deutschland entscheidend mitbeeinflussen, das Spiel „follow the money“ gespielt. Dafür habe ich einfach die Jahresberichte respektive die Webseite der betreffenden Player studiert und – von da ausgehend – eine Mindmap mit entsprechenden Verbindungen erstellt. Die drei Player, mit denen ich dieses Spiel mal gestartet habe, sind die Denkfabrik und NGO „Agora Energiewende”, das Portal „klimafakten.de“ sowie das „Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung” (PIK).

Warum gerade diese drei? Agora, die schon vor Robert Habecks Übernahme des Wirtschafts- und nunmehrigen „Klima”-Ministeriums für die Bundesregierung Expertisen erstellte, zählt zu den politisch einflussreichsten Lobbyorganisation der wirtschaftlichen Profiteure einer grünen „Energiewende”. Wikipedia schreibt: „Die Agora Energiewende hat sich innerhalb weniger Jahre einen Namen als einer der wichtigsten Akteure auf dem Gebiet der Energiepolitik gemacht.” Ihre enge Verbindung mit der (grünen) Politik wird nicht zuletzt dadurch unterstrichen, dass mit Rainer Baake und Patrick Graichen gleich zwei ehemalige Agora-Direktoren als verbeamtete Staatssekretäre ins Wirtschaftsministerium wechselten.

Dubiose Hintergrundorganisationen

Bezüglich „klimafakten.de” empfehle ich, einfach mal die Fragen „Wie schlimm wird der Klimawandel?” oder „Ist der Klimawandel menschengemacht?” bei Google einzugeben.

Dort taucht „klimafakten.de“ als erstes beziehungsweise zweites Suchergebnis auf. Zufall? Eher nicht – denn zufälligerweise haben „Agora Energiewende“ und „klimafakten.de“ dieselben Eigentümer: Die hochumstrittene Stiftung Mercator, der sogar die linksextreme „taz“ kritisch eine Finanzierung aus „dunklen Quellen” attestierte, und die European Climate Foundation, eine weitere NGO mit einer – laut „Handelsblatt“ – „unheimlichen Macht” und bedenklichem Einfluss auf die europäische Klimapolitik. (Nach diesem Schema der Eigentümerermittlung und Nachverfolgung der Querverbindung bin ich übrigens auch bei den anderen untersuchten Playern vorgegangen).

Und was das PIK angenagt, so ergibt sich die Antwort von selbst: Was das RKI beim Thema Corona war, ist das PIK in der Klimadebatten. Stets verbreitet das Institut worst-case Szenarien, verweigern sich Diskussionen, beteiligt sich an der Diffamierung Andersdenkender und propagiert den maximalen Klimakonsens und entsendet dort gern gesehene Gäste in öffentlich-rechtliche Talkshows, sonstige Mainstream-Medien oder auch in die Politik. Dem Ansehen des PIK konnten selbst haarsträubende Falschmeldungen – wie etwa die, dass in einem Steak „70 Liter Erdöl” steckten – keinen Abbruch tun.

Nachfolgend nun also die von mir erstellte mind map (darunter sind Informationen zur Legende zu finden). Sie kann auch hier als PDF heruntergeladen werden.

Wie sich beim Betrachten meines Schaubilds zeigt sollte, war die Auswahl der von mir untersuchten Akteure goldrichtig getroffen – denn es ist nicht schwer, von diesen Institutionen auf die üblichen Player zu schließen, die in keiner guten „Verschwörungstheorie“ fehlen dürfen. Ebenso sind hier auch die meisten anderen üblichen Verdächtigen vertreten – von „Extinction Rebellion” bis Luisa Neubauer. Letztere hat mich wie üblich ordentlich zum Schmunzeln gebracht, als ich festgestellt habe, dass Klein-Luischen „Wir müssen den Kapitalismus abschaffen“ Neubauer über die „ONE Campaign” (die „Welt“ nennt sie eine „Kaderschmiede der Weltverbesserer”) nicht nur reichlich Gelder von buchstäblich den reichsten Menschen der Welt erhält (die das selbstverständlich nur machen, weil sie unser aller Bestes wollen!), sondern auch von Unternehmen wie Google und Coca-Cola. Kapitalismus findet sie blöd – aber die Kohle von Coca-Cola nimmt man (über ONE) gerne an.

Vom Klimaschutz zum Abschaffung des Kapitalismus

Da wirkt es dann auch nicht mehr überraschend, dass „klimafakten.de” ganz oben bei Google auftaucht, wenn man weiß, dass Google Figuren wie Luisa Neubauer indirekt mit Geld versorgt… Auf der anderen Seite könnte man auch einmal darüber nachdenken, was es wohl bedeuten könnte, wenn die reichsten Menschen und Unternehmen dieser Erde Frau Neubauer und ihresgleichen mitfinanzieren – und sie dann die auch dadurch gewonnene öffentliche Reichweite nutzt, um lauthals die Abschaffung des Kapitalismus zum fordern.

Insgesamt ist die Mindmap leider schnell recht unübersichtlich geworden – obwohl ich schon auf viele Verbindungen und Player verzichtet habe. Angesichts der Komplexität der Verbindungen und Verflechtungen (um nicht zu sagen Verfilzungen) ist sie aber gerade noch aussagekräftig. Alleine um die hier aufgeführten Akteure detaillierter zu beleuchten, könnte man allerdings vermutlich ganze Bücher füllen. Beispielsweise beschreibt die „Zeit“ den hier aufgeführten Hal Harvey als „mächtigsten Grünen der Welt” – was mir in dem Ausmaß auch noch nicht bewusst war, bis ich für die Erstellung dieser Map recherchiert habe. Eventuell erfolgt noch eine Aufbereitung der Mindmap im Videoformat, die Ansage! dann gerne nachreichen wird.