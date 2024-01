Franz Beckenbauer (1945-2023): RIP, Kaiser!

Die Lichtgestalt des deutschen Fussballs ist tot: Franz Beckenbauer ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Schwere gesundheitliche Probleme hatten ihn die letzten Jahre geplagt.

Für mich – und viele andere – ist Franz Beckenbauer bis heute der beste deutsche Fußballer, den ich je bewundern durfte. Er war der komplette Spieler: Seine Technik, seine Übersicht, seine Eleganz verliehen seinem Spiel eine Leichtigkeit, die dir wahrlich nur der liebe Gott mitgegeben haben kann.

Er war der “Kaiser”. Seine Aura ließ ihn auch als Nationaltrainer zum Erfolgsgaranten werden. Weltmeister wurde er als als Spieler und als Trainer. Trotzdem war er “nur” ein Mensch – wenn auch ein außerordentlich begnadeter. Auch er machte seine Fehler; natürlich (wer nicht?). Was er dann allerdings in Deutschland erleben musste, nachdem er die WM 2006 ins Land geholt hatte, warf einen Schatten auf seinen sonst so hellen Sonnenschein. Umgebracht hat ihn das aber nicht. Denn nur zu gut kannte er das Wesen der Menschen im Allgemeinen und das der Deutschen im Speziellen.

Viel schlimmer für ihn war hingegen vermutlich der schmerzliche Verlust durch den frühen Tod seines ersten Sohnes. Er wirkte danach nie mehr so stark wie vorher. Jetzt hat Franz Beckenbauer “Servus” gesagt – just gestern zu der Zeit, da um 20.15 Uhr eine Sendung über ihn im Staatsfernsehen lief. Auch das ist typisch Franz!

Er war ein ganz Großer! Ich verneige mich.

Er hat allen Fußballfans der Welt so unendlich viel gegeben. Magische Momente.

Möge er in Frieden ruhen!