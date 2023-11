Frohe Botschaft auf dem Klimagipfel in Dubai: Das Saarland ist bald klimaneutral!

Vom morgigen 30. November an bis zum 12. Dezember findet der Weltklimagipfel in Dubai statt. Die deutsche Regierung wird mit einer riesigen Delegation von mehr als 250 Personen daran teilnehmen. So viel deutsche Kompetenz wiegt den horrenden CO2-Ausstoß dieser Reise ganz sicher auf! Auch spielt es natürlich keine Rolle, dass dieser Tross an Koryphäen die schrumpfende Zahl an Nettosteuerzahlern mehrere Millionen Euro kosten wird. Dafür können die Teilnehmer das schöne Leben in Dubai sicherlich ausgiebig studieren – denn Dubai hat alles, was es Deutschland nicht mehr gibt. Das dortige Credo lautet “schneller, höher, weiter” – und man glaubt noch an den Fortschritt und an die Moderne.

Natürlich ist die deutsche Delegation nicht nur deswegen so groß, weil es riesigen Spaß macht, in Luxushotels abzusteigen und den Überfluss, eine perfekte Infrastruktur, so gut wie keine Kriminalität, fehlerfreie Organisation und all das noch bei schönstem Sommerwetter zu genießen. Nein: Man braucht eine so große deutsche Delegation um der Welt zu zeigen, wie erfolgreich Deutschland in Richtung Klimaneutralität steuert. In einem Industrieland, in dem es neun Monate des Jahres kalt und sechs Monate dunkel ist und das kaum eigene Rohstoffe besitzt, will man zukünftig auf Sonne und Wind setzen – während der Rest der Welt für den Ausstieg aus fossilen Energien ein Revival der Atomkraft anstrebt. Um dem ganzen deutschen Irrsinn die Krone aufzusetzen, hat Deutschland auch noch seine Grenzen für die Armen und Bedürftigen der Welt geöffnet und ist innerhalb von acht Jahren – trotz schrumpfender autochthoner Bevölkerung – um mindestens 5 Millionen Menschen gewachsen , von denen die große Mehrheit dauerhaft in den Sozialstaat einwanderte und deren ökologischer Fußabdruck sich mit Grenzübertritt vervielfacht hat.

Musterland der Deindustrialisierung

Trotzdem will die deutsche Regierung der Welt beweisen, dass man mit ideologischer Verblendung den Klimawandel stoppen kann. Und dafür können sie sogar ein deutsches Musterland präsentieren: Das Saarland. Das kleinste deutsche Flächenland war jahrzehntelang geprägt von rauchenden Schornsteinen; Kohle und Stahl prägten das Land. Wie im Ruhrgebiet war das Ende des Kohleabbaus dort sozial einschneidend und überaus schmerzhaft. Das Industriesterben führte zu einem Verlust an Arbeitsplätzen und Wohlstand. Dennoch gelang es damals dann, im Zuge des Strukturwandels große Industrien im Saarland zu halten und neue anzusiedeln, wie etwa Ford in Saarlouis, Michelin in Homburg oder ZF Friedrichshafen in Saarbrücken. Dabei ist der Autozulieferer ZF mit knapp 9.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Industrie im Saarland.

Doch was passiert im Saarland gerade, dank der Klimapolitik unserer Regierung? Ford hat beschlossen, in Saarlouis keine Autos mehr zu bauen; das Werk in Saarlouis mit etwa 6.000 Arbeitsplätze schließt seine Tore endgültig im Jahr 2025. Was passiert mit dem Getriebehersteller ZF? Wieviele der 10.000 Arbeitsplätze in Saarbrücken nach dem beschlossenen Aus für den Verbrennungsmotor weiter existieren werden, ist fraglich. Der Reifenhersteller Michelin in Homburg baut zwei Drittel seiner Arbeitsplätzen ab – fast noch ein „Glück“ für Homburg im Vergleich zu anderen deutschen Standorten, die komplett geschlossen werden und tausende Arbeitskräfte freisetzen. Es steht akut zu befürchten, dass andere energieintensive Industrieunternehmen mit Standorten im Saarland wie Bosch, Schaeffler und Thyssenkrupp-Gerlach, bisher noch Arbeitgeber für tausende gut bezahlte Arbeitnehmer, nachziehen werden.

Ohne Subventionsmoos nix mehr los

Das Saarland verfolgt zwar das ehrgeizige Ziel, seine Industrielandschaft zügig “klimafreundlich” umzubauen – aber zur Zeit sieht es eher danach aus, als dass es keinen Umbau, sondern eine blanke Deindustrialisierung gibt. So hatte man sich die Klimarettung nicht vorgestellt; auch wenn es genug Fachleute gab und gibt, die genau davor immer gewarnt haben. Ob hingegen die geplanten neuen Industrien wie die Chipfabrik in Ensdorf oder die Batteriefabrik in Überherrn tatsächlich gebaut werden, ist keineswegs sicher, denn ohne die zugesagten massiven Subventionen aus Berlin werden sie wohl kaum errichtet werden und ob diese überhaupt noch fließen, ist nach dem Karlsruher Haushaltsurteil mehr als fraglich. Zumal die dann zu erwartenden Arbeitsplätze die durch die Klimapolitik verlorengegangenen zehntausenden Jobs nur zu einem geringen Teil ersetzen können. Es steht also vielmehr zu befürchten, dass von einstigen Industriestandort Saar nicht viel übrig bleiben wird.

Und damit schließt sich der Kreis zur Weltklimakonferenz in Dubai. Das Saarland wird seine CO2-Emissionen in der Tat signifikant reduzieren – das ist Fakt. Auch wenn dies das durch das von vielen Grünen gefeierte “Degrowth” geschieht. Ob so etwas tatsächlich zum Vorbild für die Welt taugt, ist mehr als zweifelhaft. Das hausgemachte “zweite Industriesterben” an der Saar dürfte wohl vielmehr als abschreckendes Beispiel dafür herhalten, wie ideologische grüne Hirngespinste eine zuvor erfolgreiche Wirtschaftsnation in Deindustrialisierung und Verarmung führen. Aber solange man auf Staatskosten den Luxus aus tausendundeiner Nacht genießen kann, ist dieser peinliche Nebenaspekt für die Delegierten sicher kein Grund den Kopf hängen zu lassen. Daher: Den 250 glücklichen Beamten und mitgereisten NGO-Aktivisten viel Spaß bei zwei Wochen Wellnessurlaub im Luxusparadies am Persischen Golf!