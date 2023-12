Gendern bis zum Untergang, Rückzug von Twitter: Otto, der deutsche Haltungs-Versand

Auch der Versandhändler Otto reiht sich in die immer länger werdende Liste der Unternehmen ein, die meinen, ihre Kundschaft permanent belehren und politische Zeichen setzen zu müssen, statt sich einfach – wie was eigentlich das marktwirtschaftlich und menschennatürlich Naheliegendste und Selbstverständlichste wäre – um die Qualität seiner Produkte oder Dienstleistungen zu kümmern. Nun kündigte der Konzern an, seine Präsenz auf Twitter/X einzustellen. “Otto.de”-Chef Marc Opelt erklärte dazu, sich bei dieser Entscheidung angeblich hauptsächlich von “Kundenbedürfnissen” leiten gelassen zu haben. In Wahrheit dürfte die Aktion wieder einmal vor allem dazu dienen, Bonuspunkte bei der woken Zielgruppe und dem politmedialen Ambiente einzusammeln.

In dieser Hinsicht tut Otto sich schon lange unrühmlich hervor: Bereits seit 2019 verwendet das Unternehmen die idiotische Gender-Sprache. Als dies vor zwei Jahren einen Kunden zum Protest veranlasste, wurde dieser von Otto mit der arroganten Bemerkung abgespeist: „Stimmt, so einfach ist das: Wir gendern. Und Du musst nicht bei uns bestellen.“ Darauf brach ein Shitstorm über den Versandhändler herein; viele Kunden kündigten ihre Konten. Nach außen gab man sich davon unbeeindruckt: „Wir stehen für Vielfalt, Respekt und die Freiheit, unterschiedliche Meinungen zu haben. Ein Teil dazu ist faire Sprache‘“, ließ Otto damals verlauten – wobei mit „faire Sprache“ das Gender-Kauderwelsch gemeint war. Dass sich eine nennenswerte Zahl von Kunden deshalb der Konkurrenz zuwende, wollte man damals nicht erkennen können.

Go woke, go broke

Diese Verleugnung zeugte entweder von arroganter Realitätsblindheit, oder von dreistem Anlügen der eigenen Kundschaft: Tatsächlich nämlich rauschten die Zahlen sehr wohl in den Keller. Bereits im Oktober letzten Jahres musste ein massiver Umsatzeinbruch vermeldet werden – der auch und gerade auf die Politik jener Regierung zurückzuführen war, die das bei Otto so beliebte Gendern am liebsten überall erzwingen würde. Im Mai dieses Jahres folgte dann endgültig der Absturz in die roten Zahlen. Dass die woke Ausrichtung, die viele Kunden abstößt, vielleicht mindestens teilweise etwas damit zu tun haben könnte und die mittlerweile sprichwörtlich gewordene Formel „Get woke, go broke“ (deren Gültigkeit auch schon Tchibo und andere Firmen erfahren mussten), kann man sich offenbar nicht vorstellen.

Der lauthals verkündete Twitter-Ausstieg mit dem unausgesprochen mitschwingenden Zusatz, dass man sich auch von dem bei links-woken verhassten Elon Musk distanzieren will, zeigt, wie wenig der belehrende und haltungsbesoffene Otto-Konzern nach wie vor einsehen mag, dass die überwältigende Mehrheit der Kunden von Bevormundungen dieser Art den Rand gestrichen voll hat. Offenbar muss auch hier erst der Markt die notwendige Flurbereinigung vornehmen, bis die Konzernführung in ihrer Verbohrtheit den Dienst am Kunden über das eigene ideologisches Wohlbefinden stellt…