Geplante Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5: Der nächste Frontalangriff auf die traditionelle Familie

Es klingt erst einmal harmlos, dass die Ampelregierung die Abschaffung der Steuerklassenwahl 3 und 5 beabsichtigt. Tatsächlich aber handelt es sich um einen weiteren Angriff auf das jahrzehntelang bewährte traditionelle Familienmodell und die klassische Arbeitsteilung innerhalb vieler Familien. In Familien, in denen sich ein Partner vor allem der Familienarbeit widmet, ermöglicht die Wahl der Steuerklasse 3 für den Partner, der das Haupteinkommen erwirtschaftet, dass monatlich mehr Netto vom gesamten Bruttoeinkommen bleibt. Je höher das Gehalt des Hauptverdieners, um so größer ist der positive Effekt der Wahl der Steuerklasse 3. Für den Zweitverdiener bedeutet dies, wenn er oder sie nach Steuerklasse 5 besteuert wird, dass hier netto weniger bleibt als bei der Steuerklasse 4. Das Modell der Steuerklasse 3 und 5 rechnet sich daher um so mehr, je größer die Gehaltsunterschiede zwischen den Partnern sind.

Nun ist es in vielen Familien der Fall, dass ein Partner, sobald Kinder da sind, beruflich kürzer tritt. Vor allem Frauen bevorzugen dann eine Teilzeitstelle, um sich nachmittags den Kindern widmen zu können. Manche Familien entscheiden sich sogar immer noch dafür, dass ein Partner eine gewisse Zeit nur geringfügig arbeitet oder ganz zuhause bleibt. Eine Entscheidung für dieses traditionelle Familienmodell widerspricht allerdings dem linksgrünen Weltbild unserer Regierung, die alles dafür tut, die klassische Familie abzuschaffen.

Aberwitzige Fehlanreize

Vor allem der schon länger hier lebende Bevölkerung wird gebraucht, Zeit seines Lebens möglichst viele Abgaben zu leisten, um die immer höheren Staatsausgaben zu finanzieren. Dazu benötigt man möglichst viele Menschen, die möglichst viel Lebenszeit damit verbringen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Bei einer schrumpfenden Bevölkerung zielt man daher – neben einer längeren Lebensarbeitszeit durch Erhöhung des Renteneintrittsalters – auf die Ausweitung der Wochenstunden, die jeder Einzelne arbeiten soll. Und in Zeiten, in denen Gewerkschaften wieder einmal die 35-Stunden-Woche fordern, geht so etwas folglich am besten mit der Bekämpfung der Teilzeitarbeit zu Lasten der Familien. Mit der Idee, mit der Masseneinwanderung ein neues Heer an Erwerbstätigen zu schaffen, ist man ja krachend gescheitert, da diese Einwanderung vor allem den Sozialstaat belastet. Dies umso mehr, als Familien, die Bürgergeld beziehen (weit mehr als die Hälfte davon schon jetzt solche mit Migrationshintergrund!), dank der unverantwortlichen Politik der Regierung im Vergleich immer besser dastehen – vor allem mit wachsender Kinderzahl.

Was für einen aberwitzigen Fehlanreiz die politisch Verantwortlichen hier wieder einmal gesetzt haben! Die Zuwanderung in das Sozialsystem geht unvermindert weiter – und es vermehren sich vor allem die Bevölkerungsteile, die von staatlicher Alimentierung, also von den Steuergelder der anderen, leben.

Und diese anderen Familien will man jetzt mit der Abschaffung der Steuerklassenwahl 3 und 5 dazu zwingen, dass auch der weniger Verdienende einen Vollzeitjob annimmt, damit man die Familie überhaupt noch ernähren kann. Für Kinder bleibt dann immer weniger finanzieller Spielraum – zumal man mit der Abschaffung des Elterngelds für Besserverdienende eben diesen die Entscheidung für ein Kind nochmals erschwert hat, weil dann das Familieneinkommen besonders stark sinkt.

Der Staat hofft auf massenweisen Steuererklärungsverzicht

Wer argumentiert, dass man sich den laufende finanziellen Nachteil der Abschaffung der Steuerklassenwahl 3 und 5 mit der Abgabe einer Steuererklärung zurückholen kann, übersieht, dass das nichts daran ändert, dass aufgrund des geringeren Nettoeinkommens bis dahin erst einmal jeden Monat die höhere Liquidität fehlt. Auch setzt der Staat darauf, dass viele darauf verzichten werden, eine Steuererklärung abzugeben, da diese einen hohen bürokratischen Aufwand oder eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt – da die meisten Bürger dafür regelmäßig einen Steuerberater beauftragen müssen, weil sie selbst fachlich und zeitlich gar nicht die Voraussetzungen mitbringen, sich durch den deutschen Steuerdschungel zu kämpfen. Schon heute profitiert der Staat davon, dass viele Steuerzahler auf die Abgabe einer Steuererklärung verzichten, die ihnen eine Steuerrückerstattung gebracht hätte, weil ihnen der Aufwand zu groß ist oder weil sie gar nicht wissen, dass sie mit einer Erstattung hätten rechnen können.

Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Abschaffung des Steuerklassenmodells 3/5 nur ein erster Schritt sein wird, die traditionelle Familie zu schwächen.

Der nächste Schritt wird die Abschaffung des Realsplittings sein, also die Zusammenveranlagung verheirateter Paare, wodurch für diese die Gesamtsteuerbelastung sinkt. Mit der Einführung der Steueridentifikationsnummer für jeden ist eine Umstellung auf Einzelveranlagung ein Kinderspiel. Der finanzielle Effekt dagegen wäre für die Staatseinnahmen exorbitant. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Regierenden sich diese Chance nicht entgehen lassen werden. Es fehlen nur noch die richtigen Argumente, warum auch das wieder “alternativlos” sein muss. Entweder wird wieder ein externer Schock wie eine neue “Pandemie” oder eine andere Notlage vorgeschoben, oder man argumentiert mit der fehlenden Steuergerechtigkeit gegenüber Unverheirateten. Doch ich bin mir sicher, dass das deutsche Volk sich auch dem fügen wird. Im Zweifelsfall wird man eben auch dafür Demonstrationen “gegen Rechts” organisieren; denn das traditionelle Familienmodell mit klassischer Rollenverteilung gilt mittlerweile ja auch schon als fast als Verdachtsfall für Rechtsextremismus.