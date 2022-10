Gewalttaten von Zuwanderern: Ignoranz und Abstumpfung

Was ich in den Medien zu der Greueltat von Ludwigshafen gelesen habe, hat mich geschockt. So hart das auch klingen mag: Leider gar nicht so sehr wegen der Tat selbst, sondern im Gegenteil, weil ich erkannt habe, wie weit der Prozess der Abstumpfung gegenüber solcher grausamen Taten bei mir selbst über die letzten Jahre schon fortgeschritten ist – obwohl ich mir damals vorgenommen hatte, es nie so weit kommen zu lassen. Es sind nun ziemlich genau sieben Jahre, seitdem ich mich öffentlich zu politischen Themen äußere und wer mich kennt, der weiß, dass die Asyl- und Ausländerthematik der Grund war, weshalb ich überhaupt damit angefangen habe.

Dabei ging es natürlich um die damals wie heute grassierende unkontrollierte Masseneinwanderung, aber immer wieder auch um schwere Verbrechen. Ich erinnere mich an die berüchtigte „Silvesterparty“ 2015/16 in Köln und die anschließende tagelange Verschleierung der Medien. An die erfundenen Hetzjagden nach dem Mord an Daniel H., an dessen Ende ein politmedial unterstütztes Konzert von Linksradikalen „gegen Rechts” stand. Oder an die ermordeten Mädchen Mia (15) aus Kandel, Maria L. (19) aus Freiburg oder Susanna F. (14) aus Wiesbaden. Die Mutter von Susanna machte Angela Merkel damals schwere Vorwürfe, nachdem ihre Tochter von Ali B., der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war, vergewaltigt und ermordet wurde. Ich erinnere mich auch daran, dass Susannas Mutter seinerzeit einen meiner Kommentare unter einem „Welt”- oder „Spiegel”-Artikel, die ich damals noch fast täglich kommentierte, mit einem „Gefällt mir“ versah. Um ehrlich zu sein, musste ich aber gerade erst einmal googlen, um auf ihren vollständigen Nachnamen zu kommen. Obwohl mir das Thema wirklich am Herzen lag und eigentlich noch liegt, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ziemlich traurig.

Debatte hat sich kaum weiterentwickelt

Ein Blick auf die Instagram-Seite der Mutter zeigt, dass ihr dieses Privileg, einfach weiterzuziehen und zu vergessen, nicht vergönnt war: Sie postet weiter regelmäßig Bilder und Texte, die ihre andauernde tiefe Trauer bezeugen. Wie soll es auch anders sein, wenn einem das Kind genommen wird? Im letzten Jahr wäre Susanna 18 Jahre alt geworden.

Je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich, wie betroffen mich diese Schicksale sehr wohl machen, wenn ich es zulasse. Sich davon zu distanzieren, ist in gewisser Weise ein Selbstschutz. So ergeht es wahrscheinlich vielen. Ignoranz und Abstumpfung können aber gesellschaftlich wohl nicht die Lösung sein.

Argumentativ hat sich die Debatte in den letzten Jahren allerdings kaum weiterentwickelt. Die Totschlagargumente in solchen Situationen lauten immer noch „Es sind nicht alle Ausländer so” und „Deutsche machen das auch„. Relativierung und Whataboutism, wie sie lächerlicher nicht sein könnten. Wenn 99 Prozent einer Gruppe kriminell wären, wären das auch nicht alle. Wäre das trotzdem ein Problem? Ich denke schon. Zwischen „alle sind kriminell” (also 100 Prozent) – was ich noch niemals irgendjemanden über Zuwanderer habe behaupten hören – und „niemand ist kriminell” (also 0 Prozent) gibt es einen extrem großen Graubereich, den es zu identifizieren gilt. Natürlich schon aus Gründen der allgemeinen Sicherheit – aber auch, damit das Ansehen derjenigen, die sich nichts zuschulden kommen lassen, obwohl sie optisch oder von der Herkunft her den Tätern ähneln, nicht pauschal mitverunglimpft wird.

„Auch Deutsche begehen Verbrechen“: Die übliche Relativierung

Selbstverständlich begehen auch Deutsche Straftaten. Aber erstens sind sie schon im Land und die Frage der Legitimität ihres Hierseins stellt sich gar nicht, während Flüchtlinge mit der Prämisse hierher kommen, Hilfe zu suchen (welche sie auch großzügiger als sonst irgendwo auf der Welt bekommen) . was die Vollendung schwerer Verbrechen besonders niederträchtig erscheinen lässt. Zweitens ergibt sich für einheimische Täter, die hier (fehl-)sozialisiert wurden, eine andere Verantwortlichkeit. Und drittens geht es schlussendlich auch um die Verhältnismäßigkeit zwischen beiden Gruppen. Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik von 2021 zeigt, dass Nicht-Deutsche 30 Prozent aller Tatverdächtigen insgesamt stellt; bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen sind es 36 Prozent, bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen sind es gar 42 Prozent. Dabei stellen sie nur einen Bevölkerungsanteil von 13 Prozent. Damit sind sie massiv überrepräsentiert bei schweren Straftaten.

Nein, nicht jeder Ausländer begeht Verbrechen – und ja: Auch Deutsche tun es; aber die Zahlen sind eindeutig: Im Durchschnitt begehen Ausländer eben deutlich mehr schwere Verbrechen. Allein das Zitieren dieser Statistiken reicht in Deutschland aus, um sich den Populismus- oder gar „Nazi”-Vorwurf einzuhandeln – dabei handelt es sich schlicht um Fakten. In Deutschland ist aber bekanntlich derjenige, der auf den Schmutz hinweist, gefährlicher als der, der ihn verursacht.

Unliebsame Tatsachen ausblenden

Gerade von anderen „Nicht-Biodeutschen” wird es einem schnell übelgenommen, wenn man unliebsame Tatsachen benennt. Mir selbst wurde schon häufiger vorgeworfen, dass diese Art „Hetze“ Schuld daran sei, dass dunkelhäutige, arabische oder südländisch aussehende Menschen auf der Straße misstrauische Blicke von Deutschen kassieren; ganz so, als sei das Problem nicht das Verbrechen selbst, sondern die Tatsache, dass darüber gesprochen wird.

Ich sehe es genau andersherum: Es ist hochgradig befremdlich, gelegentliche unfreundliche oder böse Blicke von Einheimischen oder andere Nichtigkeiten (wie die Frage „Woher kommst du?“) zum gesellschaftlich relevanten Problem zu stilisieren, dann aber tatsächliche Gewaltverbrechen der anderen Gruppe mit einem bloßen „Nicht alle sind so!“ abzutun. Ich denke eher, dass dadurch immer mehr Misstrauen und Zwietracht geschürt wird. Wer nicht möchte, dass alle Ausländer in einen Topf geschmissen werden, sollte in meinen Augen auch dafür sorgen, dass sich die Problemfälle nicht hinter einer allgemeinen und anonymen Masse namens „Nicht alle“ verstecken können.