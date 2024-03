Gibt’s was lustigeres als Krieg?

Das Kollektiv der Aktuellen Kamera wurde im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des VEB Sandburgenbau Jena und der Pionierinitiative für die Reintegration geistig Behinderter beauftragt, den Kriegseintritt unserer Republik gegen den Feind im Osten mit einer Sonderausgabe zu würdigen. Nachfolgend also deren Meldung im Wortlaut.

Das gemeinsame Oberkommando von Hurra-Idioten – Pardon: Patrioten – und Sandkasten-Einsatzleitung teilt mit: Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen! Der forsche Herr Kiesewetter, der schon der ersten Hälfte seiner Mitmenschen den Heldentod im Nahen Osten anempfohlen hatte, weiß auch schon, wohin mit der zweiten Hälfte: Es wimmelt ja nur so von prächtigen Kriegszielen. Da wäre es doch gelacht, wenn sich da nicht was Passendes finden ließe!

Und schon haben wir wieder einen Krieg gewonnen!

Bundeswehr-Brigadegeneral Heinrich Fischer erklärte am 11. März 1941 – Pardon: 2024 – in der renommierten Zeitschrift “Wehrtechnik”, wie europäische Sicherheit und Technik funktionieren: Wird den ukrainischen Streitkräften die Fähigkeit zum Zerstören der Kertsch-Brücke durch Bereitstellung von ATACMS und Taurus gegeben, so wird es ihnen gelingen, die russischen Truppen im Süden von ihrer Logistik abzuschneiden und sie bei Munition, Treibstoff und Verpflegung auszuhungern. Und schon haben wir wieder einen Krieg gewonnen!

An der Heimatfront jedenfalls laufen derweilen die Vorbereitungen auf die Katastrophe auf Hochtouren. Nachdem das Pionier-Ersatzbataillon „Kopfschuss“ die letzten Bauarbeiten an der zur Abwehr gegnerischer Beleidigungen errichteten Brandmauer abgeschlossen hat, sollen nun im nächsten Schritt die Volksmassen – diesmal aus Begeisterung über die vergangenen glorreichen Siege gegen den Feind im Osten – an streikfreien Tagen auf die Straßen befohlen werden. Damit man bei der Genossenzählung nicht wieder auf die Dienste des VEB Photoshop zurückgreifen muss und die Sache auch nach etwas aussieht, soll diesmal ein dreifaches Jubiläum bejubelt werden.

Glorreiche deutsche Siege am Fließband

Zum ersten ist da der Sieg Napoleons über die Russen im Jahr 1812. Zum zweiten der glorreiche Abschluss des deutschen Feldzuges 1914 bis 1918 und der folgende Vertrag von Versailles, der den Deutschen im Jahr 1923 – zur Freude eines jeden anständigen Sozialisten – Tageseinkommen von bis zu einer Milliarde Reichsmark beschert hatte. Und zum dritten, und vor allem, natürlich der glorreiche Sieg über die Sowjetunion im Jahre 1945. Am erneuten deutschen Sieg über Hirn und Verstand kann auch diesmal kein Zweifel bestehen!

Allerdings hat sich die deutsche Regierung für diesen neuerlichen Versuch die Einhaltung gewisser anerkannten Regeln ausbedungen, die vom russischen Kriegsgegner permanent missachtet werden. Dazu zählt unter anderem die Ächtung russischer Abhör- und Lauschangriffe auf streng geheime Lagebesprechungen führender deutscher Generäle. Derartige Abhöraktionen sind nämlich geeignet, die Dämlichkeit des Kriegsgegners ohne dessen ausdrückliche Zustimmung auszunutzen und dadurch unter Umständen kostenintensive Sachschäden an der elektronischen Steuerung angreifender Taurus-Flugkörper zu verursachen! Wenn diese Lauschangriffe der russischen Seite nicht unverzüglich eingestellt werden, dann könne der Russe lange warten, bis wir ihn wieder mit Marschflugkörpern angreifen – so die unvermüllte respektive unverhüllte Drohung des grünen Datenschutzbeauftragten.

Waidgerecht in der Kokaine erlegte Leoparden

Nicht genug damit: Bereits in der Vergangenheit hat der russische Feind die Neigung erkennen lassen, bei der gefechtsmäßigen Begegnung mit den an die Kokaine gelieferten Leopard-2-Panzern die deutsche Straßenverkehrsordnung sträflich zu missachten – mit der Folge, dass bei diversen Auffahrunfällen von Leopard-Panzern auf parkende russische Geschütze inzwischen alle an die Kokaine gelieferten Leoparden, wenn auch nicht ganz waidgerecht, erlegt worden sind.

Der deutsche Generalstab sowie die staatliche Schrottsammelstelle des VEB “Correctiv” stellen unmissverständlich klar, dass eine Fortsetzung dieser rassistisch-rechtsextremen Provokationen geeignet ist, ernste Konsequenzen zu zeitigen, wie etwa den Einsatz von großkalibrigen Massendemonstrationen in deutschen Städten. Dies unter Umständen verschärft durch eine weitere von der deutschen Industrie zwangsgesponsorte Sonderbeilage in den großen deutschen Tageszeitungen zur Re-Integration von Messerstechern mit Migrationshintergrund.

Plausch deutscher Angriffsexperten als Täuschungsmanöver

Auf deutscher Seite hingegen werden alle für die übliche Niederlage geltenden Regeln strikt eingehalten: So hatte Außenministerin Annalena B. bereits im Vorfeld, im Januar 2023, Russland fürsorglich – Pardon: vorsorglich – den Krieg erklärt. Die Vorbereitungen für den aktiven Kriegseintritt der Blockparteien werden überdies ohne jede hinterhältige Geheimniskrämerei in striktester Öffentlichkeit durchgeführt: Um den Überraschungseffekt bei dem neuerlichen Überfall auf die ehemalige Sowjetunion nicht zu gefährden, wurde die entscheidende Einsatzbesprechung der höchsten deutschen Militärs von einem Hotel in Singapur aus, streng geheim, über das öffentliche Kommunikationsnetz geführt. Um die weltweite Verbreitung der Besprechung sicherzustellen, hat das deutsche Militär zudem weder Kosten noch Mühen gescheut, die Veröffentlichung des Gesprächs zu verbieten.

Wie erst jetzt bekannt wurde, handelte es sich bei dem Plausch deutscher Angriffsexperten um ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver der besten Köpfe, welche der deutsche Generalstab derzeit zu bieten hat: Der Russe sollte denken, dass wir die Krim-Brücke in die Luft pusten wollen unter Verwendung von Taurus-Marschflugkörpern. Dabei wollen wir genau das Gegenteil: nämlich die Krim-Brücke in die Luft pusten unter Verwendung von Taurus -Marschflugkörpern.

Haha… reingefallen!

Defätistischer Gebrauch von Hirn und Verstand

Damit der Rest der im eigenen Land verbliebenen Intelligenz daran gehindert wird, die Wiederholung der letzten historischen Siege des deutschen Reichs über Russland durch den defätistischen Gebrauch von Gehirn und Verstand zu hintertreiben, sollen kritische Stimmen und Parteien rechtzeitig vor den drohenden Wahlen verboten beziehungsweise deren Protagonisten in Schutzhaft genommen werden, wie in Berlin bereits noch vor Beginn einer konterrevolutionären-rassistisch-rechtsextrem-antisozialistischen Friedensdemonstration vorexerziert.

Aus diesem Grunde wird auch der seit 1933 bewährte Straftatbestand der Volksverhetzung abgeschafft und durch den Tatbestand der Wehrkraftzersetzung ersetzt werden. Der Straftatbestand der Delegitimierung allerdings ist so dämlich, dass bislang noch kein noch dämlicherer Ersatz dafür gefunden werden konnte. Auf diese Weise wird es nun doch noch möglich, die drohenden Wahlen in den Bezirken Erfurt, Dresden und Potsdam zu verhindern. Die deutsche Staatslotterie nimmt seit Montag vergangener Woche Wetten darauf an.

Fall für den Notarzt

Alle Bemühungen, die Angelegenheit auf dem neuen deutschen Rechtsweg ohne Waffen beizulegen, werden von der russischen Regierung arrogant zurückgewiesen. So ist eine in den Moskauer Kreml entsandte Abordnung – bestehend aus einem thüringischen Untersuchungsrichter, zwei nordrhein-westfälischen Staatsanwälten und einer Hundertschaft der Berliner Polizei – seit ihrer Ankunft in der russischen Hauptstadt verschollen. Dem Vernehmen nach hatten sich die wackeren Vertreter unserer Justiz mit einem Hausdurchsuchungsbefehl wegen Verdachts auf Delegitimierung an der Kreml-Pforte ordnungsgemäß ausgewiesen. Nach kurzer Rücksprache mit dem Hausgeistlichen entschied die Kremlwache, daß das ganze doch wohl eher ein Fall für den Notarzt sei.

Seither verliert sich die Spur der deutschen Hausbesucher. Unbestätigten Berichten zufolge befinden sie sich derzeit in einer netten kleinen Unterkunft in Jakutien, nur wenige Hundert Kilometer nördlich des Polarkreises. Dort sollen sie in der Ruhe und Abgeschiedenheit Sibiriens bei leichter Gartenarbeit und veganer Diät mit den allgemein üblichen Grundsätzen zur Wahrung bürgerlicher Grundrechte vertraut gemacht und nach bestandener Abschlussübung zurückeskortiert werden.

Im genderkorrekten Nahkampf

Ein weiterer ernster Zwischenfall wird unterdessen aus der Kokaine gemeldet: Um ein Haar wäre Außenministerin Madame Annalena B. hier im beigefarbenen Kampfkostüm mit kampfmäßig ausgefahrenen Bajonett-Stöckelschuhen vom Typ AK 48 über einen nicht vorschriftsmäßig fixierten Zaun gestolpert und hätte sich womöglich einen schweren Flecken auf ihrem Kostüm zugezogen, wenn nicht in letzter Sekunde durch das beherzte Eingreifen des Begleitkommandos ernsterer Schaden verhindert worden wäre.

Der schönste Krieg taugt nichts ohne Kanonenfutter: Den zukünftigen deutschen Kriegsopfern gereicht es daher zum Trost, daß die Solidarität unserer Regierung mit der Bevölkerung keine Grenzen kennt. So hat es sich das Kriegskabinett nicht nehmen lassen, eine eigene Wehrübung in den Wäldern der autonomen Bergrepublik Suhl zu organisieren. Vom siegreichen Feldzug der USA gegen Nordvietnam in den 1960er und 1970er Jahren wurde deren Taktik “Search and destroy” übernommen. So lautete also der Kampfauftrag an das angetreten Kriegskabinett: Aufspüren des Gegners, Stellen desselben im genderkorrekten Nahkampf und geordneter Rückzug zu den eigenen Dienstlimousinen möglichst ohne Verluste (etwa durch Stolpern über das eigene Gewehrattrappe).

Deckname “Sargnagel”

Die beteiligten Staatsmänninnen zeichneten sich bei diesem Planspiel durch hohe Professionalität und Einsatzbereitschaft aus, allen voran Ampel-Präsident Frank Walter Steinmeier: Längst in den Olymp der Genossen aufgenommen, nachdem er auf den von den eigenen Parteifreunden organisierten Wannseevilla-Fake so würdevoll hereingefallen war, hatte er es sich nicht nehmen lassen, beim Solidaritäts-Kriegsspiel mit gutem Beispiel voranzugehen, zum Beispiel bei der erfolgreichen Rückeroberung der Salatküche eines vom Feind besetzten Schlosses. Vorbildlich auch die Kampfschwimmerin der grünen reitenden Gebirgsmarine, die sich nach erfolgreichem Anbringen einer glutenfreien Haftladung am Unterwasserschiff einer russischen Schwimmente erst einmal eine Gefechtspause gönnte.

Als wahre Wunderwaffe erwies sich der Einsatz einer Einzelkämpferin unter ihrem Decknamen „Sargnagel“: Bei ihrem Auftauchen auf dem Schlachtfeld kam es zur wilden Flucht der eingesetzten Soldatendarsteller, allesamt altgediente Abgeordnete der Blockparteien. Mitglieder der Militärpolizei hatten alle Mühe, die Flüchtenden am Verlassen des Drehortes zu hindern: Nein, es gebe keine Gespenster, die Dame sei ohnehin nicht mehr lange im Parlament. Mit diesen und ähnlichen Beschwichtigungen gelang es, zumindest einen Teil der Soldatendarsteller bis zum Ende des Kriegsspiels im Ensemble zu halten.

Angriffssimulation mit Baerbockscher Entfernungstabelle

Nicht zu leugnender Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorführung eines Taurus-Marschflugkörperangriffs: Der Einsatz wurde von Ministerin Annalena B. höchstpersönlich geleitet. Die Eingabe der Flugkoordinaten erfolgte nach der Baerbockschen Entfernungstabelle, wonach zuerst ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt, angegriffen werden sollte. Nach der dritten Erdumrundung stürzte der Marschflugkörper aus Spritmangel in 360-Grad-Halbkreisen feministisch ins Meer, ohne die als Ziel ausgesuchte Brücke im Südatlantik beschädigt zu haben.

Alles in allem war die Solidaritätsveranstaltung ein voller Erfolg, wie Kommissarin Lisa Paus auf der abschließenden Pressekonferenz vor den in Desinformationsformation angetretenen Vertretern des “Norddeutschen Rundfunks” konstatierte. Auf eine vorab nicht genehmigte Frage eine journalistischen Auszubildenden, wie sie es denn fände, dass porschefahrende ukrainische Besserverdienende in deutschen Städten von Parkgebühren befreit werden, während ihre armen Verwandten in einem längst verlorenen Krieg weiter an der Front verheizt werden, antwortete die Genossin Kommissarin dem Anlass entsprechend militärisch kurz, knapp und hilflos: “… … … …“.

Losung “Alpha-Foxtrott-Delta” zur Mobilisierung Lernbehinderter

Einziger Wermutstropfen: Über die russische Kampftaktik konnten die deutschen Strategen bislang noch keine abschließende Klarheit gewinnen. Allerdings kam hier Genosse Zufall den deutschen Militärs zu Hilfe: Bei der Bespitzelung oppositioneller Abgeordneter im Bezirk Dresden geriet nämlich ein deutscher Verfassungsschützer aus Versehen in die Leitung des russischen Generalstabs und wurde Zeuge einer folgenden russischen Gefechtsanweisung: Die Stellungen der gegnerischen Infanterie seien, hieß es darin, dann am sichersten auszumachen, wenn man den deutschen Linien per Megaphon die in Deutschland zur Mobilisierung von Lernbehinderten allgemein gebräuchliche Losung “Alpha-Foxtrott-Delta”, kurz A-F-D, zurufe. Denn wie auf Kommando strömen dann die Genossen mit hoch erhobenen Transparenten aus ihren Bunkern und Gräben und müssen anschließend nur noch eingesammelt, entwaffnet und den rückwärtigen Lazaretten zugeführt werden.

Mit dieser dann doch wiederum recht tröstlichen Aussicht auf ein schnelles Ende des Krieges verabschiedet sich das Kollektiv der Aktuellen Kamera und wünscht Ihnen wie immer einen recht extremen guten Abend.