Glück und Unglück des Wettbewerbsmenschen

Es gibt noch allerlei Gestriges auf dem Globus. Zum Beispiel Wettbewerbsmenschen. Ich bin einer. Ich gewinne unsympathisch gern. Beim Ballsport zum Beispiel. Des Öfteren musste ich gebremst werden. Von mir geworfene und geschlagene Bälle galten selbst bei Turnieren lange Zeit als übertrieben hart. Es wurde daher nicht selten mit hochgezogenen Augenbrauen zur Mäßigung gemahnt. In der Schule kündeten meine Zeugnisse von peinlichem Strebertum, obwohl sich der Aufwand dafür in Grenzen hielt. Im Studium lief ich immer zur Hochform auf, wenn sechzig Studenten im Übungsseminar in zwei Stunden eine gestellte Bauaufgabe durch ihre zeichnerischen Entwürfe lösen mussten, aus denen dann von allen ein Sieger gekürt, an die Tafel gehängt und vom Verfasser erläutert werden musste. Diese Mentalität führte später als Selbständiger zur Fähigkeit, für ein gutes Ergebnis nächtelang durchzuarbeiten. Solange, bis ich vom Optimum einigermaßen überzeugt war. Perfektionismus nennt man diese Fehlsteuerung.

So ganz bin das nicht losgeworden. Gern zeigt sich meine Familie darüber pikiert, dass ich bei Spielen jeglicher Art überhaupt und ständig gewönne. Man vermutet, ich würde es bisweilen und mit Hinterlist regelrecht darauf anlegen, als Sieger hervorzugehen. Dabei spiele ich gar nicht besonders gern. Vermutlich, weil ich ständig gewinne. Als besonders charakterschwach gilt es, die eigenen Kinder, egal ob zehn oder fast vierzig, nicht gewinnen zu lassen. Meine kleinlaute Entgegnung, dass Spiele ja in der Regel darauf aufgebaut sind, Sieger und Verlierer zu generieren, und man bestrebt sein müsse, besser zu werden, verpufft sofort. Spielen, gibt man mir Ehrgeizling subkutan zu verstehen, sei ein Zeitvertreib, bei dem es vor allem auf Harmonie und Einfühlungsvermögen ankomme. Hab gleich im Netz nachgesehen. Und tatsächlich: Da steht es in seiner ganzen Brutalität, schwarz auf weiß: Gewinnt ein Kind, muss ein anderes verlieren! Es ginge um Zusammenarbeit, Vertrauen und die Akzeptanz all derjenigen, die anders sind. Wer wollte meine offensichtliche pädagogische Verirrung nun noch bestreiten?

Genug gewonnen

Gott sei Dank habe ich inzwischen oft genug gewonnen. Ich lebe bescheiden, verzichte auf extravagante Outfits und schiebe der Kleinsten das eine oder andere As in den Fächer. Ich fahre untermotorisierte Autos. Ganz bewusst. Denn ich bin aus unerfindlichen Gründen bis heute daran interessiert, es irgendwann nach einer gewissen Zeit am anvisierten Ziel wieder verlassen zu können, während das Gefährt für andere ein Naherholungsort zu sein scheint. Für mich ist der nach hinten drehbare Beifahrersitz zweifellos der bessere Ort. Ich zügle mich, so oft es geht. Hier und da mit Erfolg. Für die meisten Zeitgenossen ist mein Gepäck aber noch lange nicht leicht genug, die Ansprüche unangemessen hoch. Ich finde kaum gute Filme oder Theaterstücke, ärgere mich unsterblich über die grassierende Unpünktlichkeit oder monatelang geplante und dann im letzten Moment abgesagte Verabredungen. Ich begreife keinen der öffentlich aufgestellten, offensichtlich missratenen Weihnachtsbäume mit irgendwie aufgeworfenen, an fetten Kabeln herabhängenden Kerzenimitaten. Mich zu beschenken, gilt bis heute als undankbar, obwohl ich mich zeitlebens für jede noch so lieblose Geschmacklosigkeit artig bedankt habe. Womöglich muss ich am Gesichtsausdruck arbeiten. Es bleibt schwierig.

Wahrscheinlich ist es auch der Wettbewerbsmensch in meinem Dickkopf, der ständig an der Politik herummäkelt. Das dort geltende Wettbewerbsgeschehen will sich mir partout nicht erschließen, obwohl mein Forscherdasein keine Ausgrabungsstätte ausgelassen hat. Denn überall sehe ich Wettbewerbsmenschen, ja ganze Wettbewerbsnationen, die so funktionieren wie ich. Das macht’s schwierig. Ständig suche ich in der hiesigen Gesellschaft höherer Ordnung nach messbaren Ergebnissen, habe irgendetwas zu nörgeln und zu verbessern. Ich muss jetzt dringend entspannter werden. Der entspannte Mensch von heute hat nichts, braucht wenig, will auch nichts und ist im Wesentlichen zufrieden. Er ersetzt Zensuren durch optimistische Ausblicke, Karrieren durch Arbeit-Lust-Balance, Wohlstand durch Wohlgefühl. Für ihn gibt es zweifellos nichts Störenderes als Wettbewerbsmenschen wie mich, die immer eine gewisse Unruhe verbreiten und ihre Zurückgebliebenheit dadurch demonstrieren, dass sie irgendwelche, zumeist sogar irgendwie eigennützige Ziele verfolgen, dabei entstehende Ungleichheiten brüsk übergehen und die Strahlkraft des unbedingten Glücks im Augenblick penetrant nicht sehen wollen. Dabei geht doch im Grunde nichts über das Lebensgefühl einer Fruchtfliege in der Biomülltonne. Man muss einfach loslassen. Ich verspreche – ich arbeite dran.