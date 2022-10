Grüne: Einwanderung, Corona und Klima – unsere Politik ist ohne Fehler!

Tapfer setzen sie sich gegen die zunehmenden Anfeindungen zur Wehr, die Öko-Sozialisten, vereint unter dem trügerischen Banner der Sonnenblume. Immer mehr Bürger begehren gegen sie auf, obgleich durch ihre Schattenarmeen in Redaktionen und TV-Anstalten gegenläufige Meinungen zu ihrer Politik weitgehend erstickt werden. In ihrer eigenen Wahrnehmung sind unsere Grünen und deren Entourage nämlich das Hochwertigste, was das von ihnen wenig geschätzte Deutschland – siehe Bild oben – jemals hervorgebracht hat.

Insbesondere in der Thematik Einwanderung ist nunmehr jede Diskussion von ihrem Führungspersonal faktisch abgeschaltet worden. Schon im Ansatz auch nur darüber nachzudenken gilt bereits als rassistisch. Rien ne vas plus! In diese Debatte und einigen anderen mehr haben sich diese angeblichen Ökos in einer bemerkenswerten Weise durchgesetzt und alle anderen Parteien düpiert. Genauer: Sie haben ihre eigenen politischen Filter dazwischen geschaltet, die beliebig variiert werden können.

Sehr raffiniert, denn ihre Thesen sind rein vom moralischen Standpunkt her nicht zu kritisieren, weil es ja in ihren Kernanliegen stets „um Menschen” geht“ Wer es wagt, hier zuwider zu denken, darf als angeblicher Menschenfeind keine Gnade erwarten. Auch Prominente wie Boris Palmer können ein Lied davon singen. Diese Art von Identitätspolitik ist „Basta!“- Rhetorik vom Allerfeinsten. Und sie funktioniert, weil sie medial bestens sekundiert wird, in jedem Falle. Denn laute Minderheiten sind mittlerweile wichtiger als die Rest-Gesellschaft geworden.

Genau so wollen manche Deutschland haben: Bunt, kriminell, asozial, brutal

Wir wissen, dass wir nicht allen Menschen dieser Welt helfen können – und helfen mit unseren begrenzten Mitteln doch genau den Falschen. Über 8.000 Euro Kosten pro Monat für einen einzigen, minderjährigen „Flüchter“ sind mittlerweile Standard. Es ist alles völlig verkehrt… und es ist so dumm, dass man es kaum glauben kann. Erschwerend kommt hinzu: Wenn die Umsetzung der Sehnsucht nach autoritären Strukturen in einer desorientierten, prinzipienlosen Gesellschaft erst einmal einen gewissen kritischen Kipppunkt überschritten hat und die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen geschaffen sind, dann ist für täglich neue gesetzliche Schikanen der Weg bereitet. Das ist es, was wir aktuell erleben. Erst verschwinden die zwischenmenschliche Achtung, jeder Anstand und Höflichkeit, dann der Respekt vor Andersdenkenden – zum Schluss gibt es nur noch Hass und Vernichtungswillen seitens der Obrigkeit. Im Moment dürften wir kurz vor der letzten Stufe stehen.

Früher glaubte jede neue Generation, mit ihr fange die Welt an. Heute glaubt die neue Generation, mit ihr gehe sie zu Ende. Gegen jede Vernunft und gegen jede Realität exekutieren die grünenbunten Führer, vor allem die eiskalte Triade um Baerbock/Habeck/Faeser, nun nun ihre Agenda. Namentlich: Unlimitierte, unkontrollierte Einwanderung aus sämtlichen Problembezirken dieser Welt, hierher, ins völlig wehrlose, wohnraumknappe und verängstigte Deutschland. Bis es final zum Bürgerkrieg kommt oder die ersten Verteilungskämpfe beginnen – je nachdem. Vorher werden sie nicht aufhören. Alle Schleusen sind ja dank Merkels Vorarbeit bereits sperrangelweit offen. In einem Jahr über 1,5 Mio Neubürger sind aktuell zu vermelden, ohne das dies die große Politik ernsthaft besorgen würde. Es gibt kein Zurück mehr, denn diejenigen Siedler, die schon hier sind, werden wohl niemals im Leben wieder freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, höchstens vielleicht, um dort Urlaub zu machen. Verlässliche Erhebungen gibt es diesbezüglich natürlich nicht. Und das ist wohl auch besser so. Denn diese Zahlen wären sicherlich geeignet, die angestammte Bevölkerung zutiefst zu verunsichern. Doch ahnen kann man es bereits.

Grüne Klimaziele und Aufnahme-Rigorismus: Totalitärer geht es nicht!

Jetzt gilt es nur noch, erwartbare Unruhen in der Bevölkerung solange wie möglich herauszuzögern, um die angestoßenen Entwicklungen unumkehrbar zu machen.

Tatsächlich ist es immer wieder verblüffend, wie sich Gefolgschaft auch ohne Repression unter den Bedingungen einer offenen, demokratischen Gesellschaft herstellen lässt. Ein soziologisches Phänomen erster Güte, wenn man so will. Fast schon tragisch mutet es unterdessen an, dass eine Partei, die einstmals so friedfertig auftrat, dass sich eigentlich niemand vor ihnen zu fürchten brauchte, Deutschland und nicht zuletzt auch Europa so dermaßen destabilisieren wird. Es zeigt sich auf verblüffende Art und Weise, wie verkommen und zerrüttet Institutionen hierzulande mittlerweile geworden sind, deren unangreifbare moralische Untadeligkeit uns in der Vergangenheit als geradezu sakrosankt galt. Kein Wunder – denn die Kunst, keine Angst davor zu haben, Falsches zu kritisieren, scheinen wir völlig verlernt zu haben.

Es zeugt schlechterdings von Zynismus, dass ausgerechnet die Partei der Liberalen in Gestalt ihres völlig orientierungslosen Chefs Christian Lindner all diesen antideutschen und antizivilisatorischen Bemühungen massiv und scheinbar widerspruchslos Vorschub leistet, statt diese teuflischen Aktivitäten kritisch zu sehen. Hinzu kommt: Er war der einzige, der die unsägliche Ampel hätte verhindern können! Stattdessen unterstützt er sie nun nach Kräften.

Politischer Islam wird als Folklore verklärt

Im Abendland wird es langsam aber sicher Nacht. Kommt dann der Morgen, wachen wir womöglich schon im Morgenland auf. Der politische Islam wird als Folklore verklärt und verharmlost. Und, ebenfalls erwähnenswert: Die westlichen „Antirassisten“ in Zeiten der neuen Völkerwanderung sind ausschließlich degenerierte Weiße, die sich zum Streiten den schwächsten Gegner überhaupt ausgesucht haben: ihresgleichen. Konkret: Sie haben den einströmenden Kohorten von virilen und religiös aufgeladenen Jungmännern nichts mehr entgegenzusetzen. Ihre Unterordnung chiffrieren sie dabei als Antifaschismus.

Demokratie, Säkularismus, Vielfalt, Wissenschaft, Gleichberechtigung, Gleichheit, Selbstverantwortung für das eigene Handeln, Rationalität und Pluralismus. Das sind die Fundamente des Westens. Es sind dieselben Werte, die der Islam seit 1.400 Jahren bekämpft. Das Scheitern der Integration einer Mehrheit von muslimisch Gläubigen ist von dieser historischen Dialektik nicht zu trennen. Auch das ist das Hauptwerk der Grünen.