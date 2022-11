Grüner Chancentod: Jetzt wird die Industrie weggeschimpft

Die Deutschen auf ihren Sonderwegen waren von außen noch nie ein schöner Anblick. Sie neigen zu einem bizarren Fanatismus, der sie auf seltsamen Pfaden wandeln lässt. Dabei entwickeln sie Anzeichen tiefster Gläubigkeit, einhergehend mit der rigorosen Ablehnung aller Nichtgläubigen. Der unter der Pfarrerstochter Angela Merkel eingeschlagene politische Abweg der Gegenwart weist insofern typisch deutsche Merkmale zuhauf. Merkels Elternhaus war so dermaßen linksradikal – wobei der Vater auch noch ein christlicher Berufs-Prediger war -, dass man gar aus dem weltoffenen und liberalen BRD-Hamburg in den neu entstehenden, ostzonalen Reasozialismus, in die Uckermark, einwanderte. Dort wuchs die spätere Kanzlerin des wiedervereinigten Landes als DDR-Geförderte auf, konnte als FDJ-Agitatorin Privilegien genießen und ihre Idole Marx, Engels und Lenin zu Eckpfeilern ihres intellektuellen Selbstverständnisses machen.

Frühe Wegbegleiter der Merkel gaben vielfach zu Protokoll, dass diese kommunistische Pfaffentochter (man denke an die Rolle der Kirche im Sozialismus!), die nach der 1989er Wende als Kohls erstes Quotengeschöpf ins bundesrepublikanischen Geschehen trudelte, niemals ein Teil der Bürgerbewegung gewesen war, sondern politisch eigentlich seit jeher mehr mit dem Grün-Sozialismus sympathisiert hatte, bevor sie dann aus rein opportunistischen Karrieregründen Richtung in CDU stolperte. Der Rest ist Geschichte. Doch ohnehin siegten nach der Wende nicht die Bürgerrechtler der einstigen DDR, jene mutigen Kämpfer für Freiheit statt kriminellem Sozialismus. Sondern die Profiteure der neuen Zeit waren die Wendehälse, Lügner, Opportunisten und Mitläufer. Von ihnen und ihrer moralischen Niedertracht ist heute unser Land noch sichtlich geprägt.

Comeback im neuen Gewand

Die SED-Linkspartei sicherte sich unter obskuren Bedingungen ihren Fortbestand, die strammen Linken tauchten erstmal unter, um dann im neuen Gewand ihr riesiges Comeback mit alten und neuen Kadern, alten und neuen Partei-Strukturen aufzubauen. Will man den akuten Niedergang unseres Landes verstehen, muss man tiefer in den Nebel der Turbulenzen hineinblicken. Warum steht Deutschland inzwischen so weit links? Warum erstreckt sich linkes Wollen und Werden auf gleich mehrere Parteien (Rot-Rot-Grün), wobei sich sogar CDU und CSU inhaltlich in den meisten Belangen der neolinken Agenda öffneten? Deutschlands Geschichte wiederholt sich eben doch – weil die Ursachen für National- und Real-Sozialismus wie auch jetzt wieder für Moral- und Öko-Sozialismus nie richtig verstanden, aufgearbeitet und Überwunden wurden. Offenbar ist dies ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Ursache hat viele Gesichter, und ein Hauptgrund ist unterwürfiger und fanatischer Gläubismus. Dieser ist Religion statt Politik und steht für eine Unfähigkeit zum selbständigen Denken, für die pure Angst vor Freiheit mitsamt Verantwortung, die Massen von Mit- und Nachläufern produziert. Eines dieser Gesichter trägt der in Berlin lebende Journalist und Filmemacher Lutz Pehnert: Ein Jammer-Ossi aus Überzeugung, der seiner DDR hinterherheult, die er immer wieder trauernd als vertane „Chance“ beschreibt. Für linke Romantik und Geschichtsklitterung bei der Verherrlichung des inhumanen DDR-Terrorregimes gibt es hierzulande natürlich „Orden“, wie den politisch überkorrekten „Grimme-Preis“ oder den linken Potsdamer Filmpreis „Clio“. Mit postsozialistischen Orden an der Brust schrieb besagter Nostalgie-Pehnert unlängst im linken „Tagesspiegel“, jenem Lokalblatt aus dem dunkelroten Berlin und somit mehr als passend, einen sentimentalen Rückblick auf die DDR. Was Pehnert darin so alles vom Stapel ließ, erklärt lupenrein, warum es mit diesem Land und seiner politischen Klasse nun erneut so rapide bergab geht: Es ist der Ungeist des Quasi-Religiösen in der linken Politk, der partout nicht weichen will und nun das ganze Land erfasst hat. Dieses Sozialreligiöse irrt nie. Dem Sozialismus gehört die Zukunft, Genossen – auch wenn wir dafür verhungern müssen!

Tränen der Rührung

Lesen wir mal rein. Hier die Tränen der Rührung eines ewigen Linken: „Ich war immer der Meinung, dass es falsch ist, die DDR von ihrem Ende her zu betrachten. Ein Grundgedanke bei meinen Filmarbeiten war immer: dass man die DDR nur begreift, wenn man sie von ihrem Anfang betrachtet. Und damit meine ich nicht die Gruppe Ulbricht, die 1945 in Berlin abgesetzt wurde, um hier einen Satellitenstaat Moskaus zu eröffnen. Ich meine die, für die das Ende einer grausamen Geschichte die Chance auf etwas Neues war … Ich glaube, der Fehler in der Betrachtung der DDR ist, dass man sie oft und allzu leicht aus ihrem Unvermögen, ihren Fehlern, ihren Absurditäten, ihren Brutalitäten buchstabiert … Aber die DDR war – und nur so versteht man ihre Existenz – nicht nur ein Ort, von dem man abhauen wollte, sondern auch ein Land der Möglichkeiten, ein gelobtes Land.“ Soweit O-Ton Pehnert. Gelobtes Land unter – und das jetzt erneut.

Werfen wir mal einen Blick zurück auf diese tolle „Chance“: Die DDR war ein einziges Dauerverbrechen hinter Mauern und Stacheldraht. Bis in die Schlafzimmer wurden ihre Bürger von der Stasi-Krake kontrolliert, überwacht, entführt, verhört, geschlagen, gefoltert, ausgewiesen, eingesperrt, wurden Kinder von Regimekritikern „beschlagnahmt“ und an kinderlose Genossen zur Adoption freigegeben. Oppositionelle wurden mit Psychopharmaka vollgestopft, an der Ausbildung und Studium und späterer Arbeit gehindert, mit diversen Verboten ihrer Menschenrechte beraubt, wenn sie nicht im sozialistischen Chancen-Gleichschritt mitmarschierten. Nach Machtantritt der DDR-Bonzokratie vor 73 Jahren wurde gnadenlos enteignet, Familien- und Traditionsfirmen gerieten in Bonzenhände der SED-Führungskader – und wurden brachial-inkompetent bis vorsätzlich-faul heruntergewirtschaftet.

Fratze des Bösen in der Maske des Guten

Enteignete Unternehmer wurden in meist unwürdigen Bedingungen in kleinste billige Wohnungen mitsamt ihren Familein gepfercht und mussten oftmals auf der untersten Ebene der Einkommensskala ihr Leben in Unfreiheit fristen. Die Fratze des Böse hinter der Maske des Guten. Diebe und Gesinnungslumpen an der Macht. Eine „Chance”? – Haha. Was für ein Hohn! Das Ergebnis sozialistischen Denkens und einer angeblich „sozial” oder sonstwie „gerechten“ Planwirtschaft verläuft eben immer fatal. Überall: Massenmorde durch die KP China, noch heute eine üble Diktatur, wo die Menschen gerade gegen ihre „Chance“ des Scheiß-Sozialismus aufbegehren und darob um ihr Leben fürchten müssen.

Ich habe mir die Betroffenheitsvisage des Genossen Lutz Pehnert, der mit seiner Gesinnung das heutige Medien-Deutschland mitgestaltet, auf dem Foto zum genannten Artikel im „Tagesspiegel“ lange angesehen. Ein freudloser Blick. Er ist ja soooo betroffen! Ja, das macht der Kapitalimus – alles ist böse. Wir müssen die Erde retten. Oder die Umwelt. Oder die Arbeiterklasse. Oder irgendwas mit Jugend. Oder irgendeine Variante von Sex oder Haut. Sozialismus als Schablone fürs grimmige Unglück. Und so blickt er drein, der Genosse Pehnert. Alles Leben ist linkes Leiden. Ein Gesicht fürs deutsche Betroffenheitsautorenkino. Alles ist so schlimm. Heute ab 17 Uhr wieder Lachen im Keller, aber nur eine Stunde – danach trauern wir wieder über irgendetwas, was nur der (deutsche) Sozialismus retten kann.

Erschießen oder verbieten

Sorry, dass ich hier diese emotionalen Zeilen hier so raushaue – aber ich will verständlich machen, was sich jetzt zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen rot-grüner Weltrettungspolitik und deutscher Wirtschaft tatsächlich abspielt. Der dritte deutsche Sonderweg, mitsamt eines neuen Betroffenheits-Ismus fährt wieder dem Abgrund, dem Absturz entgegen – und wieder stehen (bereits jetzt!) die Genossen blöd in der Gegend herum und jammern, weil angeblich wieder mal eine „Chance“ vertan wird. Keiner hat mich lieb, denkt der Sozialist, nimmt eine Knarre – und erschießt alle. Oder verbietet er alle(s).

Auf zu den Grünen, auf den Sesseln der Macht. Kommen wir also zum Höhepunkt einer Geschichte über die „großartigen“ Chancen, welche der Sozialismus seit einhundert Jahren den Menschen angeblich brachte und bringt, die leider aber immer nie „richtig“ mitziehen und so die Chance beim Aufbau des kommunistischen Endzeitparadieses ein ums andere Mal verpassen. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann war einst lupenreiner Erz-Kommunist, mittendrin in den K-Gruppen der 1970er und 1980er Jahre, Herumtreiber im sozialistischen „Chancen”-Milieu, wo er sich den Weg an die Spitze grüner Landespolitik bahnte.

Immissionsfreiheit landesweit?

Vom Anhänger des linksextremistischen Massenmörders Mao Zedong zum Verkehrsminister – und das ausgerechnet im einst renommierten Autofahrerland BaWü mit Porsche, Daimler und Benz: Seit Jahren im Amt verfolgt Hermann vollkommen ignorant und borniert seine seine Chancen-Agenda gnadenlos. Fahrradwege bis in die Weinreben hinein, Tempo 30 in Stadt und Land, auf der Schwarzwaldhochstrasse würde dieser Fanatiker wohl am liebsten nur noch Lastenfahrräder sehen. Seine obskuren „Klimaziele“ und rigiden Anti-PKW-Verkehrspläne zieht er ständig gegen den Willen der Bevölkerung und inzwischen teils auch der davon unsanft betroffenen Landräte durch – auch wenn ihn im Ländle allzuviele Vollpfosten gewählt und sogar wiedergewählt haben. „Immissionsfrei“ soll es hier bald zwischen Stuttgart, Freiburg und Mannheim werden, und damit steigt der Druck auf die Automobilindustrie, sich entweder diesem ökonomisch irrwitzigen Kurs anzuschließen oder sich aus Deutschland zu verkrümeln. Letztes wird zunehmend bevorzugt – wer will denn als Weltkonzern schon auf den Bau von Windrädern, Luftpumpen für Fahrräder oder Gender-Toiletten umsteigen?!?

Der E-Trabbi wird wohl als nächstes kommen, als das Fahrzeug, welches keiner will und das in noch schlimmerem Zustand sein könnte, als Trabbis es in der einstigen DDR waren, weil die besten Autobauer hierzulande allmählich den Läden dichtmachen und den E-Markt als Chancen-Nische allenfalls noch ein wenig auf der rechten Arschbacke mitbetreiben. Ihr Geld verdienen sie längst woanders, aber längst nicht mehr im giftgrünen Öko-Chancenhausen der deutschen Linksgesellschaft. Die Industrie weiß ganz genau, was Deutschland blüht und was folgt – und verläßt in Scharebn das Land. Und Winfried Hermann, der dumme kleine Chancen-Kommunist?

Scheitern pur

Der tobt und pöbelt und schäumt. „Nur noch Autos für Scheichs und die Reichen“, so polterte der Verkehrsminister Richtung Mercedes-Benz und dessen Strategie, in lohnendere Marktsegmente abzuwandern. Hermann verstieg sich gar zur planwirtschaftlichen Drohgebärde, zur typischen Pose eines unbelehrbaren Dumpf-Sozis, der meistens nichts oder wenig Passendes gelernt hat und mit Schaum vorm Maul meint, allen den Weg weisen und die Welt erklären zu müssen: „Falls man hier wieder einmal einen Produktionsstandort errichten will, wird so mancher sagen: Dafür geben wir unsere schöne Landschaft nicht her.“ Anders ausgedrückt: Unsere Landschaft ist zur Verschandelung für Windräder und Solarparks vorgesehen, Devisen-und steuerbringende Industrie mit Arbeitsplätzen brauchen wir hier nicht!

Damit nicht genug: Herrmann „empfiehlt” der deutschen Autoindustrie auch noch, stattdessen endlich bezahlbare E-Autos auf den Markt zu bringen. So klingt es, wenn sich unfähige grüne Berufspolitiker meinen, zu Unternehmensberatern aufschwingen zu müssen. In Sachen Ökonomie geht bei Sozialisten bekanntlich meist stets alles schief, was nur schief gehen kann, wie zuletzt die Chancen-DDR bewiesen hatte. Am Beispiel von Mercedes-Benz zeigt sich wieder mal, was die Gesinnung eines Linken zum Tanzen bringt! Reiche? Autos für Reiche? Pfui, Schande! Hermann verlangt stattdessen Billiges für Arme – denn nur Arme sollen es in einer sozialistischen Republik gut haben, weil es dort die Gleichverteilung des Elends, die amtlich vorgeschriebene Armut für alle gibt und nur „der Staat” und seine Bonzen noch reich sein dürfen. Hermann ist lupenreiner Schwätzer, er kriegt sich nicht mehr ein, denn seine Politik ist Scheitern pur.

Kommunistisches Manifest statt Ökonomisches Prinzip

Die Grünen zertrümmern und verscheuchen die deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe, verstärktes Abwandern und Bau neuer Werke in der Türkei, in Brasiien, in China und an anderen Orten melden Wirtschaftsnachrichten sind schon jetzt die Folge, zum Frohlocken dieser Länder, die ihr Glück dank Deutschlands Dummheit nicht fassen können. Diesel und Benziner aus eigener Produktion werden Deutsche bald nicht mehr im eigenen Land bekommen, aber dafür teuer im Ausland kaufen können – wo dann auch unser Gas und unser Atomstrom fürs hiesige Netz herkommen werden. Ausnahmslos alles wird scheitern, was die Grünen vorhaben, weil sie so knalldumme Sätze wie etwa auch diesen hier von Herrmann, an die Adresse von Mercedes-Benz gercichtet, sagen: „Wäre ich Automanager, würde ich eine solche Strategie nicht verfolgen“, so der Grünen-Politiker gegenüber der „Stuttgarter Zeitung”. Da lacht der Automanager -denn Hermann könnte nicht mal unfallfrei eine Imbissbude bewirtschaften, er ist Grünsozialist und hat null Ahnung von allem, was wirklich wichtig für die Wirtschaft und Märkte ist. Was Profit ist, kennt er vermutlich nur aus dem Kommunistischen Manifest, vom ökonomischen Prinzip hat er bestimmt noch nie etwas gehört.

Was sagt nun also der Mercedes-Konzern zu den unerbetenen Ratschlägen des Grünen, der in seinen weiteren Einlassungen vor allem vor der Priorisierung Chinas durch den Autokonzern warnt: „Mercedes-Chef Ola Källenius nimmt das nicht als Bedrohung, sondern als Erfolg wahr. ‚Sich in China zu begrenzen, würde uns schwächer machen‘, sagte er in einem Interview mit der ‚Welt‘. Källenius warnte darüber hinaus vor einer Trennung der Marktwirtschaften, die dramatische Folgen für die Weltwirtschaft hätte. ‚Wenn man glaubt, dass die chinesische Wirtschaft von der europäischen oder der amerikanischen entflochten werden könnte, ist das eine völlige Illusion‘, äußerte er deutlich.” Soweit „bw24.de”- Eine schallende Ohrfeige, nein, gleich zwei: Erstens bestimmt Mercedes also selbst, wo sich das Autoherstellen künftig lohnt (vor allem dann, wenn im verkrüppelten Hippieland nur noch Lastenfahrräder rumpeln), und zweitens interessieren die Ökonomen die politischen Befindlichkeiten deutscher Politiker überhaupt nicht. „Die Grünen allein zuhaus„, sozusagen.

Sozialismus ist Chancentod

Und da die Ökopartei längst ahnt, dass ihr der verbliebene Rest der deutschen Industriellen auf ihrem idiotischen Weg niemals folgen, sondern perspektivisch ebenfalls abwandern wird, versuchen sie es jetzt eben mit Zuckerbrot und Peitsche – also mit Gepöbel und Subventionen. Neuerdings will Winfried Hermann in der Autoindustrie „einen möglichen Partner beim Klimaschutz” sehen: „In den vergangenen fünf Jahren hat sich viel verändert. Die Autoindustrie hat den Schalter auf Elektroantrieb umgelegt”, sagte erst gestern. Wenn sie ernst mache, könne die Autoindustrie zu einem „Partner in einer breiten Allianz für Klimaschutz” werden. Welch eine Witzfigur: Erst den Gutsherren geben, der Firmen Ratschläge erteilt. Und dann lässt Herrmann plötzlich überall verlauten, dass die Industrie doch ein Partner sein könne: Bitte, bitte, bleibt doch! Und in diesem Zusammenhang taucht nun von wundersamer ein neues Wort von ihm auf, das wir doch schon kennen: Klimaschutz sei – na was wohl – eine große „Chance“ für die Industrie. Da ist sie wieder, die Chance. Dasselbe hört man auch andere Parteigenossen sagen, welchean ihren eigenen Schwachsinn vermutlich selbst genauso glauben wie einst die Genossen in der DDR an den Endsieg Sieg des Sozialismus.

Die bittere Wahrheit ist: Sozialismus ist der pure Chancentod, ein Plattmacher vorm Herrn, eine Abrissbirne. Die DDR ging unter, weil sie pleite war. Robert Habeck, Klimaphilosoph und Kindermärchenonkel, kommt da mit seinen Weisheiten gerade richtig_ Auch er sieht im Umbau der Wirtschaft hin zur Energiewende natürlich „große Chancen”. Mit Blick auf die verpassten „Chancen” der DDR würde er sich allerdings so ausdrücken: „Die DDR war nicht insolvent, sie hörte nur auf zu produzieren.”