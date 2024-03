Hausdurchsuchung im Morgengrauen: Polizeiwillkür wegen erfundener “Hasskriminalität”

Dass es sich bei dem seit knapp zwei Monaten laufenden konzertierten Großangriff der Ampel-Regierung auf die Rede- und Meinungsfreiheit nicht um leere Drohungen, sondern um bitteren Ernst handelt, zeigen zwei ungeheuerliche Vorfälle aus der letzten Woche: In Münster standen vergangene Woche morgens um halb sieben drei Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür eines Twitter-Nutzers, der sich mit dem Vorwurf des „Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindliche(r) Organisationen“ gegenübersah. Der Mann fand sich in einer geradezu kafkaesken Situation wieder. “Grund” für den Polizeieinsatz war, dass der Mann im Oktober vergangenen Jahres einen Tweet mit einem Bild geteilt hatte, das eine junge muslimische Frau zeigte, die auf einer Demo in New York ein Handybild mit einem Hakenkreuz präsentierte.

Die Polizei warf dem Mann nun vor, sich von den dort gezeigten Symbolen nicht hinreichend distanziert zu haben. Man bot ihm an, sich an Ort und Stelle vernehmen zu lassen und damit die Hausdurchsuchung zu vermeiden, die die Konfiszierung seiner sämtlichen Mobilgeräte zur Folge gehabt hätte. Er distanzierte sich daraufhin von dem Hakenkreuz und erklärte, das Bild lediglich geteilt zu haben, um satirische Kritik am Antisemitismus der propalästinensischen Demonstranten zu üben. Das war allerdings für jeden klar denkenden Menschen, der den (später wieder gelöschten) Post gesehen hatte, auch ohne eigene Kontexterläutering unmissverständlich gewesen – nicht jedoch anscheinend für die Münsteraner Strafermittler, die offenbar nichts Wichtigeres zu tun haben als derartige groteske Gesinnungsschnüffelei, die erkennbar der Einschüchterung kritischer Bürger diente.

Unerträgliche Doppelstandards

Eine ähnliche Farce musste ein Twitter-Nutzer in Berlin über sich ergehen lassen: Er wurde von der Polizei zu einer Stellungnahme aufgefordert, weil er, ebenfalls im Oktober, ein satirisches Meme geteilt hatte, das den Doppelstandard bei der Beurteilung von Antisemitismus aufs Korn nahm. Hier wird ein attraktiver Mann im Anzug gezeigt, der Palästina repräsentieren soll und am Arbeitsplatz zu seiner Kollegin sagt: „Ich will die Juden auslöschen.“ Diese reagiert begeistert und antwortet: „Ohhh, du bist so süß!“. Darunter wird das Bild eines unattraktiven Mannes gezeigt, der mit der Hakenkreuzfahne Nazi-Deutschland repräsentieren soll. Er macht die gleiche Aussage wie sein attraktiver Kollege, löst damit bei der Kollegin aber Entsetzen aus, die umgehend die Personalabteilung alarmiert. Dass diese Darstellung auf die Entlarvung der in der Tat unerträglichen Doppelstandards zwischen (zwischen massenhaft verbreitetem) islamisch-palästinensischem Judenhass und (großteils herbeiphantasiertem) “rechtem” Antisemitismus zielte, ist ebenfalls völlig selbsterklärend.

Jedoch: Auch dieser Nutzer muss sich nun wegen des „Verwendens verfassungsfeindlicher und terroristischer Symbole“ verantworten. In Berlin hat die Polizei offenbar sogar so wenig zu tun, dass das Schreiben nicht per Post, sondern persönlich durch einen Beamten zugestellt wurde. Man darf wohl davon ausgehen, dass Salafisten oder andere Muslime, die die Hakenkreuz-Symbolik für den Ausdruck ihres Hasses gegen Israel im Internet oder auf der Straße verwenden, nicht mit polizeilichem Besuch rechnen müssen – weder für postalische Botengänge noch für Ermittlungsaufgaben. Islamischer Extremismus kann in diesem Land ungestört sein Unwesen treiben, während Unterstützer Israels im „besten Deutschland aller Zeiten“ wieder damit rechnen müssen, dass die Polizei in aller Frühe vor ihrer Tür steht, um sie aus nichtigem Anlass zu schikanieren.

Machtdemonstration der Online-Spitzel

Hinzu kommt, dass sich aus dem Gesamtzusammenhang der Twitter-Konten hätte mühelos schließen lassen, dass es sich bei den beiden Nutzern ganz sicher nicht um Nazi-Sympathisanten handelt, denen man wortreiche Distanzierungen vom Hakenkreuz abverlangen muss. Dies interessiert die Online-Spitzel jedoch nicht. Es geht allein um Machtdemonstration und Einschüchterung – und diese verstecken sich, wie auch in totalitären Staaten wohlbewährt, hinter wohlklingenden Begründungen und so scheinlegalen wie pseudolegitimen Handhaben: Bespitzelungsgesetzen wie dem EU-„Digital Services Act“ der EU, Nancy Faesers Lieblingssteckenpferd „Demokratiefördergesetz“ oder dem abstrakten “Kampf gegen rechts”. Als willkommener Nebeneffekt lässt sich so noch die an realen Fällen von rechtsextremer “Hassrede” mangelnde Statistik füllen, um sich selbst den angeblichen Handlungsbedarf für immer weitere Repressalien zu schaffen.

Am Ende stehen dann furchteinflößende linksautoritäre Exzesse wie der aktuelle Gesetzentwurf in Kanada, wo “Hassrede” sogar mit lebenslanger Haft bestraft werden soll. Die genannten aus Münster und Berlin zeigen, wie willkürlich und beliebig dieser Tatbestand aus dem Hut gezogen werden kann, so dass sich am Ende jeder missliebige Bürger stummschalten oder aus dem Verkehr ziehen lässt. Und genau darum geht es, darauf zielen diese Entwicklungen ab. Die Meinungsfreiheit wird unter fadenscheinigen Begründungen ausgehöhlt, die Menschen sollen in ständiger Angst leben, bloß nichts „Falsches“ mehr zu äußern – und die Straftatbestände sind so bewusst vage und unklar formuliert, dass keiner wissen kann, weswegen bei ihm die Behörden zuschlagen. Eigentlich sollte man meinen, das Land, das Gestapo und Stasi hervorbrachte, wäre das letzte, in dem solche Verhältnisse wieder gedeihen könnten. Tatsächlich ist Deutschland hier Pionierstaat.