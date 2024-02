Hunderttausende Mädchen und Frauen in Deutschland von Genitalverstümmelung betroffen

Waris Dirie brachte mit ihrem Buch “Wüstenblume” Beschneidungen bei Mädchen ins öffentliche Bewusstsein. Das Thema ist auch für das maximal verbuntete, endbereicherte Deutschland relevant geworden – denn der nächste unschätzbar wertvolle Kulturimport aus orientalisch-afrikanischen Gefilden, von dem wir uns fragen müssen, wie wir all die Jahrzehnte früher bloß ohne ihn überleben konnten, ist da: Laut der Frauenrechts-Organisation Terre des Femmes sind in Deutschland mittlerweile rund 17.000 Mädchen und Frauen akut von der Genitalverstümmelung bedroht oder potentiell gefährdet, etwa 100.000 weibliche Personen in Deutschland wurden schon zum Opfer dieser grausamen Beschneidung gemacht. Wie immer dürfte die Dunkelziffer noch weitaus höher sein.

Nach der Verschleierung, den Ehrenmorden, der Ausbreitung extremistisch-islamistischer Moscheen, der anhaltenden Islamisierung und Kinderehen ist dies also das nächste Stückchen “bunter Vielfalt”, dass sich im Zeichen der globalen Massenmigration, unter serviler Toleranz und Gewährenlassen barbarischer Importsitten bei gänzlichem Integrationsversagen, im besten Deutschland aller Zeiten breitmachen durfte. Übermorgen, am 6. Februar, wird der nächste Internationale Tag gegen die weibliche Genitalverstümmelung begangen; ein Anlass, auf die anhaltende globale Verbreitung dieses archaischen “Brauchtums” aufmerksam zu machen. Aktuell sind weltweit 200 Millionen Frauen in 30 Ländern von der Genitalverstümmelung betroffen. In den EU-Ländern lebten – Stand Februar 2022 – etwa 600.000 beschnittene Frauen; hinzu kommen ungefähr 180.000 weibliche Opfer in 13 weiteren europäischen Nicht-EU-Staaten.

Vom Säugling bis zur erwachsenen Frau

Vor allem in zahlreichen afrikanischen Ländern wie Ägypten, Äthiopien, Burkina Faso, Dschibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone und dem Sudan ist dieser grausame Ritus gang und gebe. Nun droht die Beschneidung sich auch in Europa immer weiter auszubreiten. Eine Afrikanerin aus Kenia erinnerte sich beispielsweise daran, wie sie bereits im Alter von nur sechs Jahren mit dem Rasiermesser an der Klitoris beschnitten wurden. Zwei Monate lang hielten die Schmerzen an. Sie habe sehr viel Blut verloren, sagt sie. Die Wunde sei hingegen nur laienhaft zugenäht worden. Generell geht es bei dieser fürchterlichen “Tradition” darum, die weiblichen Genitalien zu entfernen oder zu zerstören. Die Alterspanne reicht dabei vom Säugling bis zur erwachsenen Frau. Oftmals erfolgt der Eingriff jedoch schon zwischen dem sechsten und 13. Lebensjahr. Genitalverstümmelungen werden weltweit durchgeführt und existieren schon seit Jahrtausenden.

Bereits 2013 war der erweiterte Paragraph 226a Strafgesetzbuch eingeführt worden, der Freiheitsstrafen von bis 15 Jahren für dieses Verbrechen in Deutschland vorsieht. Seit 2015 ist die Genitalverstümmelung auch dann strafbar, wenn die Gräueltat im Ausland passiert, die Frau oder das Mädchen jedoch in Deutschland lebt. Im Zuge der Massenmigration scheinen Gesetz und Strafe jedoch – wie bei praktisch allen Delikten im weitesten Kontext von Migration – keinereli abschreckende Wirkung mehr zu haben. Auch in Sachen Aufklärung wurde hierzulande bisher viel zu wenig getan – obwohl die weibliche Beschneidung eine schwere Körper- und Menschenrechtsverletzung darstellt.

Bluttriefendes Brauchtum

Während die Praktizierenden das bluttriefende Brauchtum als Teil ihrer Kultur und Religion abtun, steckt in Wahrheit eine schwere Form der geschlechtsbasierten Gewalt dahinter. Sie basiert häufig auf schädlichen gesellschaftlichen Normen und Überzeugungen und spiegelt fehlgeleitete patriarchale Machtverhältnisse wider; Frauen soll das Empfinden von Lust verunmöglicht werden; auch abergläubische Vorstellungen spielen eine Rolle. Die Genitalverstümmelung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Schwere psychische, physische und soziale Probleme können daraus resultieren. Manchmal verbluten die Mädchen sogar.

Zu den akuten, lebensbedrohlichen Risiken und oft lebenslangen Folgebeschwerden gehören starke Schmerzen, Urinstau, wiederkehrende Genitalblutungen und Entzündungen, ebenso wie Probleme beim Geschlechtsverkehr, bei der Schwangerschaft und der Geburt. HIV-Infektionen gehören zu den weiteren Risiken wie schwere psychische Traumata. Besonders furchtbar: Eine Betäubung beim Eingriff selbst wird zumeist nicht gegeben, hingegen wird die Beschneidung oft unter unhygienischen Gründen durchgeführt. Doch viele sogar seit langem in Deutschland lebenden afrikanischen Eltern hinterfragen die Beschneidung ihrer Töchter aus sturer Traditionsverhaftung heraus nicht und lassen diese, oft heimlich oder im Ausland, durchführen.

