Im Zeichen der Ratte

Die Aufmerksamkeit der gesamten Weltöffentlichkeit richtet sich derzeit auf die Reden des Präsidenten unserer Republik, Genossen Frank-Walter Steinmeier. Genosse Steinmeier, soeben aus Vietnam und Thailand zurückgekehrt, führte aus, daß unsere Republik nun unter Beobachtung dieser beiden Staaten stehe. Als Beleg für die internationale Wertschätzung unseres sozialistischen Gemeinwesens wird regierungsseits ein Bericht der “Neuen Zürcher Zeitung” angeführt: “Maß und Mitte kennt Deutschland in diesen Tagen nicht. Auf das Hochgefühl der Willkommenkultur folgt Verzweiflung über den Aufstieg der AfD. Es geht von einem Extrem ins andere, und nichts irritiert das Ausland so sehr wie das.”

Ein weiterer Artikel aus derselben Region geht auf die unaufhaltsame gesellschaftspolitische Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung unserer Republik ein: “Die Industrienation Deutschland geht vor die Hunde.” Der erste Sekretär der Bezirksleitung Erfurt und Mitglied des Politbüros der SED-Nachfolgepartei “Die Linke”, Bodo Ramelow, hat in einer von Zeulenroda bis Vockerode international stark beachteten Ausführung die unbegrenzte Zuwanderung fluchtsuchender Schützlinge im Sinne einer weiteren Stärkung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik gefordert. Das Kollektiv der Aktuellen Kamera wurde unlängst Zeuge, wie diese unsere Grundsätze nun auch in Staaten des nichtsozialistischen Auslands zunehmend beherzigt werden.

Internationale Presseschau zum Rattenproblem

Die ausländischen Arbeitskräfte zum Beispiel kennen bei der gemäß EU-Verordnung anstehenden Abwrackung von Kraftwagen mit Verbrennermotor weder bürokratische Mindestlöhne noch produktionshemmende Arbeitspausen. Ungeachtet der fehlenden Wertschätzung durch die abgewrackten PKW-Besitzer schalten sie sich in selbstaufopfernder Weise in den täglichen Arbeitsprozeß ein. Vor geladenen Vertretern der Freien Deutschen Gewerkschaft, Betrieben und Kombinaten hat der Präsident unserer Republik, Genosse Frank Walter Steinmeier, das Jahr 2024 zum Jahr der Ratte erklärt. Die hochbedeutsamen Ausführungen des Genossen Frank Walter Steinmeier werden seitdem von renommierten Blättern der internationalen Presse zitiert und kommentiert.

So konstatiert die Vereinszeitung des Kleingartenkollektivs der nordjapanischen Stadt Nemuro: „Wir wissen uns Seit’ an Seit’ mit unseren Freunden aus Deutsch-Südwest-Afrika im Bemühen, der Ungezieferinvasion die Stirn zu bieten und sind überzeugt, daß die deutsche Reichsregierung auch diese Herausforderung zum Wohle von Kaiser, Volk und Vaterland meistern wird.“ Eine andere internationale Stellungnahme auf die bedeutsamen Einlassungen unseres Präsidenten erreichte uns aus Mbambawa in Zentral-Papua-Neuguinea: In der aktuellen Ausgabe des dortigen vielgelesenen “Dschungel-Kuriers” gibt der Herausgeber, ein ehemaliger Stipendiat der Parteihochschule Karl Marx, seiner Hoffnung Ausdruck, Genosse Frank-Walter möge von seinem nächsten Auslandsbesuchs in der Kokaine einen Abstecher ins benachbarte Mbambawa machen und von dort eventuell noch auffindbare instandsetzungsfähige Leopard-Panzer zur Vernichtung der fortschrittsfeindlichen, imperialistischen und faschistischen Ratten der Nachbarprovinz Mbambawas mitbringen. Und aus unserem sozialistischen Bruderland Nordkorea meldete sich das Zentralorgan der Volkshochschule Huichong mit dem Ratschlag zu Wort, in Nordkorea hätte sich bei der Bekämpfung von Ratten Gas bestens bewährt. Soweit die internationale Presseschau zum Rattenproblem am Amtssitz des Präsidenten unserer Republik.

Abschreckende Wirkung des antifaschistischen Schutzwalls auf West-Provokateure

Weitere Meldungen aus dem Inland: Wie unsere Kamerateams berichten, stagnieren zwar die Teilnehmerzahlen trotz sozialistischer Bruderhilfe durch den VEB “Photoshop”. Dafür gewinnen die Proteste von Stunde zu Stunde an intellektueller und rhetorischer Qualität. Besondere Aufmerksamkeit fanden diese Vorschläge des stellvertretenden Abteilungsleiters der Abteilung Humanistische Wissenschaften der Akademie der Wissenschaften der BDR. Wegen der gewaltverherrlichenden Äußerungen des Wissenschaftlers griffen am Ort des Geschehens anwesende bewaffnete Organe der Staatsmacht unverzüglich ein und nahmen noch an Ort und Stelle einige der umstehenden Zuhörer fest, deren Beifall für den Redner nicht den Vorgaben der Staats- und Parteiführung entsprach. Die Festgenommenen wurden der erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt und müssen nun, soweit sie Mitglieder der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft sind, mit der fristlosen Kündigung ihrer Wohnungen rechnen. Anschließend soll die Stadt als äußeres Zeichen der Solidarität der Parteileitung mit dem heldenhaften Kampf des nordrhein-westfälischen Proletariats gegen Demokratie, Faschismus und überhaupt, in “Stalinstadt” zurückbenannt werden.

Noch ein Blick nach Thüringen, wo im kommenden Herbst nach bisheriger – wenngleich vom Präsidenten des Verfassungsschutzes noch nicht abschließend genehmigter – Planung Wahlen angesetzt sind: Der stellvertretende Sekretär der Bezirksleitung und gleichzeitiger Generaldirektor des Munitionskombinats, des VEB “Blattschuß“, gab anläßlich einer Ordensverleihung an besonders treffsichere Mitglieder der ehemaligen Grenztruppen der DDR seiner Sorge darüber Ausdruck, daß trotz aller verwaltungstechnischen Vorkehrungen die als Siegerin vorgesehene Nachfolgeorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nicht die angeordnete Stimmenzahl auf sich vereinigen könnte. Aus der Umgebung der Parteileitung wird der Thüringer Bevölkerung frappante Undankbarkeit vorgehalten: Angesichts der jahrzehntelange Bemühungen der Partei- und Staatsführung der DDR, die sich über 750 Kilometer erstreckende Grenze gegenüber dem stets kriegsbereiten westlichen Klassenfeind zu sichern, sei es doch wohl selbstverständlich, wem bei den kommenden drohenden Wahlen die Stimme zu geben sei! In eigens gefertigten Lehrfilmen versuchen die Blockparteien daher zur Zeit, den thüringischen Wahlberechtigten die abschreckende Wirkung des antifaschistischen Schutzwalls auf West-Provokateure vor Augen zu führen.

Verführungen des Klassenfeindes

Zum Höhepunkt des Wahlkampfs soll zudem ein erfahrener ehemaliger Politoffizier der DDR-Grenztruppen, nunmehr hochrangiger Mitarbeiter im Innenministerium sowie stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, welcher für die sozialistische Schulung in dem Abschnitt der Berliner Mauer zuständig war, in welchem der letzte Grenzprovokateur am 5. Februar 1989 zur Strecke gebracht werden konnte, eingeladen werden. Im Falle eines nicht plangerechten Wahlverlaufs wird der Leiter der thüringischen CDU beauftragt, so wie bisher eine kommunistische Regierung in der Thüringer Volkskammer durch Duldung sicherzustellen. Allerdings steht zu befürchten, daß CDU-Fraktions-Mitglieder, welche den unlängst nochmals herabgesetzten höchstzulässigen Intelligenz-Grenzwert überschreiten, den Verführungen des Klassenfeindes erliegen und einer sich als “Werte-Union” tarnenden konterrevolutionären Zelle anschließen könnten.

Die Staatsführung der BDR und das Zentralkomitee der Blockparteien werten einem kürzlich veröffentlichten gemeinsamen Kommuniqué zufolge das Auftauchen und die zunehmende subversive Agitation dieser sogenannten “Werte-Union” als die derzeit größte Bedrohung der Herrschaft der Proleten – Verzeihung: des Proletariats. Alle Genossinnen und Genossen werden aufgefordert, in bewährter Weise statt Hirn und Verstand lieber alle modernen Möglichkeiten der Denunziation zu nutzen, um den seit über 40 Jahren bewährten Genossen Funktionären unserer Blockparteien auch weiterhin ein austrägliches Einkommen zu sichern.

Zum Schluß noch ein Hinweis auf eine Filmpremiere: Für Ende Juli ist in den Bezirken Potsdam, Erfurt und Leipzig der Kinostart einer Aufklärungsreihe des Ministeriums für Volksgesundheit geplant. Am Beispiel der erfolgreichen Niederschlagung der faschistischen Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking im Jahre 1989 sollen den Thüringern, Brandenburgern und Sachsen die gesundheitlichen Risiken eines allzu intensiven Konsums des freien Wahlrechts eindringlich vor Augen geführt werden. Mit diesen Bildern himmlischen Friedens verabschiedet sich das Kollektiv der Aktuellen Kamera von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, werte Genossinnen und Genossen, und wünscht Ihnen wie immer einen recht extremen guten Abend!