Indoktrination an deutschen Schulen: Sozialistische Zerrbilder über Wirtschaft und Unternehmen

In der “B.Z.” weist Gunnar Schupelius darauf hin, dass gerade in Berlin Schüler ein grundfalsches Bild von Unternehmern und Konzernen vermittelt bekommen, was sie besonders anfällig für linkspopulistische Propaganda macht. So seien die Aktivisten der Klimabewegung, von „Fridays for Future“ über die „Letzte Generation“ bis zu den „Tyer Extinguishers“ stramm linksradikal indoktriniert und glauben ernsthaft daran, dass die Profitmaximierung der Konzerne und gierige Unternehmer den “Klimaschutz” hintertreiben würden.

“Untersucht wurden 40 Schulbücher der Fächergruppen Politik, Sozialwissenschaften, Wirtschaft, Geschichte und Geografie in den Sekundarstufen I und II, außerdem das dazugehörige Material für die Lehrer”, berichtet Schupelius. Das Ergebnis der Analyse: Unternehmer werden darin ganz überwiegend als böse Buben dargestellt, der Staat hingegen tritt als großer Problemlöser auf. Das Lehrmaterial verbreite “ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Marktwirtschaft und vermittelt überhaupt keine Grundkenntnisse über Produktion und Handel.”

Trennung von Staat und Bildung tut Not

Überrascht das in diesem Land wirklich noch jemanden? Es ist natürlich kein Zufall, dass an Schulen mit staatlich festgelegten Lehrplänen praktisch nichts zum Thema Wirtschaft unterrichtet wird – und wenn doch, dann mit sozialistischem Spin a la “Unternehmen böse, Staat ganz toll“. Deshalb sage ich schon lange: Es braucht eine Trennung von Staat und Bildung. Mehr noch: Kann man ernsthaft von “Bildung” sprechen, wenn den Kindern ganz offensichtlich Unfug (der Staat als besserer Unternehmer) beigebracht wird? Autoritäre Regimes versuchen sich nicht ohne Grund seit jeher an der Indoktrination von Kindern.

Übrigens: Nur in einem Land, in dem der Durchschnittsdeutsche mit wirtschaftlichen Grundprinzipien wie Angebot und Nachfrage oder überhaupt mit der Definition von Marktwirtschaft nichts anfangen kann, kann ein Robert Habeck so aberwitzige Sprüche raushauen wie den, dass “der Staat keine Fehler macht”.