“Industrie-Gesellschafts-Strompreis” und mehr Mindestlohn: Deutschland versinkt im sozialistischen Sumpf

Von einem “erstaunlichen Punktsieg bei der Industrie” schreibt die “Welt” im Zusammenhang mit einer Rede von Vizekanzler Robert Habeck beim sogenannten “Klimakongress” des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Nachdem BDI-Präsident Siegfried Russwurm eine “Brandrede” gegen die Ampel-Koalition gehalten hatte, habe sich mit Habecks Auftritt die Stimmung plötzlich “aufgehellt” – vor allem, weil der Grünen-Politiker darin das “neue Schlagwort vom ‘Industrie-Gesellschafts-Strompreis’” geprägt habe.

Ja, da frohlockt die deutsche Wirtschaft, wenn die hohen Energiekosten der Unternehmen demnächst von ihren Beschäftigten per Steuerzuschuss bezahlt werden dürfen! Für das weitere Ausrauben der Bürger beklatscht man da auch schon mal den Antiwirtschaftsminister. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ganz ehrlich: Geht doch alle pleite!

Mindestlohn ist ökonomischer Unfug

Fast zeitgleich zu solchen planwirtschaftlichen Exzessen, die von Industriefunktionären bejubelt werden, die den eigenen Untergang feiern, platzte dann noch die SPD-Forderung nach einer nochmaligen kräftigen Erhöhung des Mindestlohns herein. Partei-Vize Serpil Midyatli faselte etwas von einem „Lohnanstandsgebot“ und erklärte: „Wir haben Hartz IV mit dem Bürgergeld endlich überwunden. Und wir sagen: Arbeit lohnt sich immer. Aber damit das so bleibt, brauchen wir dann auch einen Mindestlohn von 15 Euro die Stunde!“”

Nein: Was wir brauchen, ist etwas völlig anderes. Wir brauchen eine verfassungsmäßig festgeschriebene Höchstabgabengrenze von 20 Prozent – und Politiker, die haftbar gemacht werden, wenn sie die Steuergelder der Bürger fahrlässig verschleudern. Dann lohnt sich das Arbeiten auch wieder. Was wir nicht brauchen, sind Politiker, die sich Wählerstimmen erkaufen und andere dafür zahlen lassen. Der Mindestlohn ist ein ökonomischer Unfug. Wäre es anders, wäre ich der erste, der 50 Euro die Stunde fordert; aber am Ende des Tages profitiert niemand davon, weil dann auch die Preise steigen – mit Ausnahme des Staates, der sich bei höheren Löhnen mehr Abgaben einstecken kann. Deshalb fordern seine Funktionäre die stetige Anhebung des Mindestlohns: Sie profitieren sehr wohl davon – aber leisten gar nichts. Und die einfache Bevölkerung versteht schlicht nicht, dass solche vermeintliche Wohltaten der Grund dafür sind, weshalb wir in der Lage sind, in der wir gerade stecken. Es ist zum Verzweifeln.