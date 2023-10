Israel und wir: Was noch gesagt werden muss

Wann ist der Punkt erreicht, an dem man realisiert, dass man sich als mit offenen Augen, offenem Geist und klarem Denkvermögen ausgestatteter Mensch nicht mehr heraushalten kann? Nicht mehr schweigen kann, angesichts des sich unmittelbar Vollziehenden? Nicht mehr nur empörter, fassungsloser, betroffener Beobachter sein kann, vor dem Hintergrund des sich vor den Augen der Welt abspielenden, unerträglichen Gräuels?

Inzwischen ist mehr als eine Woche seit dem barbarischen Überfall vergangen. Der Schmerz über die 1.400 massakrierten Kinder, Freunde und Familienangehörigen sitzt tief. Israel betrauert das größte seinem Volk zugefügte Verbrechen seit dem nationalsozialistischen Holocaust. Für die Hamas endet der Krieg, nach deren eigener Erklärung, erst „wenn der letzte Jude tot ist“. Allein aufgrund dieser Aussage gilt es für Israel, will es keinen zweiten Holocaust erleben, die Hamas nun vollständig und endgültig zu eliminieren. Mit fanatischen Mördern ist ein Verhandeln nicht möglich. Wer übrigens gerade denkt: „Schon wieder dieses leidige Israel-Problem… glücklicherweise ist es weit weg und betrifft uns nicht“, der irrt vollumfänglich. Israel – jenes einzig freie, prosperierende, fortschrittliche und demokratische Land des sogenannten Nahen Ostens – behauptet sich nun seit nunmehr 75 Jahren wie ein Leuchtturm inmitten eines Meeres von Feinden, die es erklärtermaßen zu vernichten trachten. Es behauptet sich so, wie Juden sich Jahrhunderte zuvor als verstreutes Volk auf der ganzen Welt behaupten mussten.

Linksbunte Naivmenschen: Mental schlicht nicht fähig, Situation der Israelis zu begreifen

Israel ist gezwungen, sich diesem Kampf ums Überleben zu stellen, seit es existiert; ein einziges Nachgeben würde dessen sofortigen Untergang nach sich ziehen. Die meisten hier lebenden, in Watte gepackt aufgewachsenen Naivmenschen vornehmlich links-bunter Couleur sind mental schlicht nicht fähig zu begreifen, was es bedeutet, sich und seine Liebsten vor einer solch existenziellen Gefahr schützen zu müssen. Sie haben nie ein von Leichenteilen übersätes Ladengeschäft nach dem „heiligen“ Selbstmordanschlag eines von Allah gesandten „Märtyrers“ gesehen; sie haben nie miterlebt, wie wehrlose Zivilisten in einem beengten Schutzraum von einer absichtlich hineingeworfenen Handgranate zerfetzt wurden; wie neugeborene Babies enthauptet und verbrannt, wie junge israelische Mädchen als Geiseln genommen und bis zu ihrem erlösenden Tod dauervergewaltigt wurden.

Israel „darf“ sich nicht nur gegen seine Feinde verteidigen, indem es kämpft, sanktioniert und auch tötet und zerstört. Sondern es muss sogar genau dies tun – einfach weil es sonst aufhört zu existieren. Weder von der Hamas noch von der Hisbollah noch vom Iran wurde und wird Israel jemals irgend eine Chance gewährt. Deren erklärtes Ziel ist die Auslöschung des jüdischen Volkes. Viele Gutgläubige, überall in der westlichen Welt, haben diese Realität noch immer nicht verstanden, oder sie inmitten von Wohlstand und Dekadenz vergessen.

Keine Rebellen und Aktivisten, sondern Terroristen

Kaum eine Woche – und der Propagandakrieg ist nicht nur in allen Medien, sondern auch auf Europas Straßen angekommen. Während sich die britische BBC weiterhin nicht dazu durchringen kann, die palästinensischen Hamas-Terroristen als Terroristen zu bezeichnen, haben deren weltweite Sympathisanten offenbar längst Sprachrohre und Ruder in der Hand. Die schiere Anzahl all jener die palästinensisch-islamische Verbrecherorganisation nicht nur relativierenden und verharmlosenden, sondern vor allem offen unterstützenden und geradezu heroisierenden Kommentare unter den geposteten Bildern, Videos und Augenzeugenberichten von den unmenschlichen Verbrechen ist nicht zu begreifen. Deren Wortlaute und Parolen sind kaum zu ertragen.

Ich halte persönlich nichts davon, der Öffentlichkeit die nur mit äußerster psychologischer Stabilität zu ertragenden Bilder der Details der gerade stattgefundenen Massaker vorzuenthalten. Dies ist kein „Schutz der Allgemeinheit“ sondern ein Vertuschen der Wahrheit und ein Verharmlosen, Verzerren und Ausblenden des real Geschehenen. Dabei geht es auch nicht um irgend eine „propagandistische Macht der Bilder“, sondern schlicht um die nackte Wirklichkeit – um einen abgrundtief feigen Überfall ausschließlich auf wehrlose Zivilisten. Dies ist eben nicht die Sprache von „Freiheitskämpfern“, „Rebellen“, „militärischen Verbänden“, „Widerständlern“ und „Aktivisten“. Es ist ein blinder, besessener, unbändiger Blutrausch und Tötungswille religiöser Fanatiker mit islamo-faschistischer Persönlichkeits- und Gesellschaftsstruktur.

Sadistischer, obszöner Judenhass

Es ist ein sadistischer, obszöner Judenhass – und zwar so gnadenlos und unbemäntelt, wie er in der Zeit der historischen, der echten Nazis in meinem eigenen Land einst in aller Öffentlichkeit ausgelebt wurde. Mir fällt tatsächlich keine Parallele, kein vergleichbares Beispiel unserer Epoche ein, wo mit einem solch unmissverständlichen Bestreben zur vollständigen Ausrottung einer gesamten Menschheitsgruppe aufgerufen wurde.

Nein: Mit Verbrechern verhandelt man nicht. Extremisten, die im Namen ihrer Religion ihre eigenen Kinder mit Sprengstoffgürteln umwickelt in einen sogenannten „heiligen Krieg“ schicken, die Frauen, Greise und Kinder als menschliche Schutzschilde einsetzen, die Raketen und Scharfschützen in Krankenhäusern und Schulen platzieren, die in Fußgängerzonen Blutbäder anrichten, die als Geiseln entführte Frauen zu Tode vergewaltigen, die Andersdenkende als „Ungläubige“ vor laufenden Kameras ermorden: Mit diesen kranken Menschen diskutiert man keine Bedingungen aus. Man eliminiert sie – und zwar konsequent und vollständig -, oder man wird von ihnen eliminiert. Apropos: Wie diametral sich die Haltung der Hamas-Terroristen und der Israelischen Verteidigungsarme (IDF) zu menschlichem Leben unterscheidet, wird allein schon daran deutlich, dass die IDF als vermutlich einzige militärische Streitmacht dieser Welt die Zivilbevölkerung der verfeindeten Region vor den kommenden Angriffen warnt und ihnen darüberhinaus auch noch ausgiebig Zeit zur Flucht lässt. Militärstrategisch ist das zwar absurd; es wird dennoch humanistisch von Israel umgesetzt.

“Entwicklungshilfe” zur Finanzierung von Terror

Nicht nur deshalb sei allen Relativierern, die sich gerade in ihren bequemen Büros und sicheren Behausungen den wohlfeil erhobenen, pazifistischen Zeigefinger leisten, während sie, von dekadenter Hypermoral umnebelt, in dreister Täter-Opfer-Umkehr ihre israelkritischen Artikel in die Tastatur hämmern, eines gesagt: Dort unten, in nur gefühlt weiter Ferne, kämpfen Angehörige unserer eigenen Kultur, Lebensweise, Traditionen und Geschichte gegen einen Feind, der seine kruden Allmachts- und Wahrheitsansprüche längst nicht mehr nur auf das kleine, standhafte Israel, sondern auf den Großteil der Welt ausgedehnt hat. Es ist ein Feind, der unsere europäischen Türen nicht einmal eintreten musste, da sie ihm von unseren naiv-einfältigen Eine-Welt-Traumtänzern oder – was wahrscheinlicher ist – von gnadenlosen, globalistischen Zerstörern mit Kalkül geöffnet wurden. In Anbetracht dessen frage ich mich übrigens bereits, wieviele der gerade zu Millionen fliehenden Palästinenser und potenziellen Hamas-Maulwürfe unsere islamophile Bundesregierung in Bälde aufzunehmen gedenkt. Was letztlich nur konsequent wäre – denn Deutschland finanziert ja nachweislich nicht nur Schulbücher mit antisemitischen Inhalten sowohl in Palästina als auch in deutschen Klassenzimmern, sondern sie überwies allein in den letzten zwei Jahren mindestens 340 Millionen Euro „Entwicklungshilfe“ an die Palästinenser – was unsere beschämende Regierung, trotz des aktuellen Terrors der Beschenkten, noch immer nicht einstellen möchte. Mit welchem Geld die Waffen gekauft wurden, mit denen gerade Israel überfallen wurde, ist selbstverständlich ein komplettes Mysterium.

Wer übrigens am zurückliegenden Freitag zum „Globalen Tag des Dschihad“ aufgerufen hat, ist Khaled Meshaal, der ehemalige Anführer der Hamas, der jetzt im reichen Katar im Luxus lebt, was zweifellos den Millionen von Dollar und Euro zu verdanken ist, die er aus den Milliardenfinanzhilfen aus den USA und Europas abgezweigt hat. Hat eigentlich jemand mitbekommen, dass an eben jenem „heiligen islamischen Kriegstag“ in Frankreich postwendend ein Lehrer mit einem Messer erstochen und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden, als der 19-jährige, muslimische Migrant Mohamed Mogouchkov unter „Allahu Akbar!“-Rufen eine Schule in Nordfrankreich angriff? Klar, auch dieser „Einzelfall“ ist sicher medial untergegangen.

Der „Dschihad“ ist längst bei uns angekommen

Der muslimische Sohn pakistanischer Einwanderer, britische Staatsbürger und Scharia-„Rechtsanwalt“ Anjem Choudary nimmt bei seinen „Predigten“ kein Blatt vor den Mund: „Wir sind dabei, uns England zu nehmen. Wir sind wie ein Tsunami der über Europa hinwegfegt. Das ist erst der Anfang. (…) Wenn wir mit ausreichend Autorität und Macht ausgestattet sind, dann sind wir als Muslime verpflichtet, die Ordnungsgewalt denen wegzunehmen, die sie innehaben, und dann die Scharia einzuführen.“ Weil Choudary für den “Islamischen Staat” (IS) warb, wurde er 2016 zwar zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, war jedoch nach kaum zwei Jahren wieder auf freiem Fuß – und darf seitdem mitten in Europa öffentlich weiter hetzen. Dessen Hassprediger-Freund Abu Hamza al-Masri fügte seinen Auftritten stets den Satz bei: „Beseitigt die Juden vom Antlitz der Erde, schlachtet die Ungläubigen ab, errichtet das weltweite Kalifat!“ Und die „Grauen Wölfe“, jene offen juden- und christenhassende, radikal-islamische rechtsextreme Vereinigung türkischer Provenienz, die sich laut ihrem Schwur auf “Märtyrertum, Blut und Koran” beruft, haben in Deutschland bereits rund 20.000 Mitglieder, Tendenz steigend. Die “Millî Görüş”-Bewegung – eine ebenso radikal-islamische-türkische Organisation – hat sogar eine eigene Zeitungsausgabe in Deutschland. Obwohl dieser gefährliche Verein laut deutschem Innenministerium seit Jahrzehnten klar antisemitisch, anti-freiheitlich-demokratisch und militant agiert, passierte hinsichtlich dessen Verbot bis heute: nichts. Fanatiker wie der deutsche Salafist Pierre Vogel dürfen seit 20 Jahren ihr fundamentalistisch-religiöses Gift der „Religion des Friedens“ in die unreifen Hirne haltloser Jugendlicher träufeln, und in Hamburg gilt die sogenannte “Blaue Moschee” als Keimzelle von Islamisten, aus der das Regime in Teheran Terrorangriffe koordiniert.

In meiner thüringischen Nachbarstadt Erfurt wird noch in diesem Jahr die erste neugebaute Moschee eingeweiht. Nach langen, erbitterten Protesten vieler Thüringer Bürger wurde der Bau unter der Schirmherrschaft des linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow schließlich doch noch durchgesetzt. Sie dient nun der islamischen Ahmadiyya-Sekte als ihr „Glaubenszentrum Thüringens“. Der Gründerpatriarch dieser geschichtlich noch jungen Sekte, Mirza Tahir Ahmad, schrieb vor etwa 140 Jahren: „Beim ersten Aufstieg des Islams war der Untergang der christlichen Völker nicht endgültig, aber sein Wiederaufstieg in unserer Zeit wird die vollständige Verdrängung der Lehrsätze des heutigen Christentums herbeiführen. Ich bin sicher, wenn der Endsieg des Islams kommt, wird dies durch die Ahmadiyva der Fall sein.“

Auf Toleranz folgt Unterwerfung

Warum man es zugelassen hat (und vor allem weiter zulässt), dass sich ein derartiger Sumpf aus religiös motiviertem Wahn einer voraufklärerischen Epoche und einer uns kulturell zutiefst fremden Gegend im Herzland der europäischen Aufklärung, 400 Jahre nach der intellektuellen Prosperität der Renaissance, festsetzen konnte, erscheint angesichts dieser erschreckenden Entwicklungen unbegreiflich. Vereine und Köpfe wie diese sind nicht mit-, sondern hauptverantwortlich für den immer weiter zunehmenden Antisemitismus. Doch für Staatsideologen mit Reminiszenzen an stalinistische Betonköpfigkeit, wie all die Genossen Faeser, Kahane, Göring-Eckardt nebst der gesamten rotgrünen Ecke und deren Restle’schen, Slomka’schen und Böhmermann’schen medialen Megaphonen des Bezahlfunks, geht die Gefahr für Leib und Leben in diesem Land selbstverständlich weiterhin stramm von der unverschämten rechten Seite des Volkes aus.

Um es unmissverständlich zu sagen: Die meisten Anhänger auch des Islam wollen, genauso wie wir, einfach nur in Frieden und Sicherheit leben. Ohne diesen unstrittigen Fakt infrage zu stellen, ist es jedoch eine ebensolche Realität, dass ein immens großer Anteil deren Verfechter laut eigener Worte unsere westliche Lebensweise und unsere Art zu denken nicht nur ablehnen, sondern tatsächlich hassen. Sie hassen den Westen, sie hassen Juden, Christen, Agnostiker und Atheisten. Jede tiefere Diskussion mit überzeugten Moslems wird am Ende auf das ewig gleiche Resultat hinauslaufen: Es gibt keinen „offenen“, keinen „toleranten“ Islam und schon gar keinen “Reformislam”. „Islam“ bedeutet übersetzt „Unterwerfung“ und das ist mehr als nur ein Begriff. Es ist Programm. Erdogan selbst hat es schon 1997 ausgesprochen: „Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“ Hat ihm niemand zugehört?

Wieviele Messermorde, Enthauptungen, Vergewaltigungen noch?

Was aus toleranten Ländern wurde, die den Fehler begingen, auf ihren eigenen Territorien dem Islam zu viel Raum zu gewähren, sieht man heute am Libanon (ehemals christlich), an Pakistan (ehemals hinduistisch), an Afghanistan (ehemals buddhistisch), an Ägypten (ehemals koptisch-christlich) und auch am Iran (ehemals zwar moslemisch, aber aufgeklärt und pro-westlich). Auf die ursprüngliche Freiheit folgten zuerst Parallelgesellschaften – und danach in Windeseile die komplette Machtübernahme. Die Resultate sind bekannt.

So langsam, nach inzwischen tausenden Toten in Nizza, Berlin, Madrid, Paris und London, mag es manchen eventuell ein Stück weit dämmern, welche Ideologie seit Jahren in unsere Länder auf dem Weg ist. Wieviele zahllose Messermorde, Enthauptungen, Vergewaltigungen und andere unbeschreibliche, vor wenigen Jahren nicht vorstellbare und zuvor nie dagewesene Verbrechen werden auf unseren europäischen Straßen noch geschehen müssen, bevor auch der letzte Gutmensch aufwacht und gemeinsam mit seinen Nachbarn, Kollegen und Freunden die für diesen Wahnsinn verantwortlichen Politiker zur Verantwortung zieht und dafür sorgt, dass sie endlich vor Gericht gestellt werden? Etliche europäische Städte haben längst ihre ganz eigenen, selbst produzierten „Gaza-Streifen“. Reiseführer warnen, teils hüstelnd-verdruckst, teils in fast kumpelhaft-liebenswertem Tonfall vor stetig wachsenden “No-Go-Areas”, hier verklärt als Zonen mit „orientalischem Flair“ die man aber „zur eigenen Sicherheit“ besser nicht aufsuchen sollte. Ich könnte hier von Paris, Lyon und Marseille berichten, was jedoch den Rahmen sprengen würde; wer sich in London oder Berlin auskennt und wenigstens ein einziges Mal vor seiner reflexhaften Verteidigung der einschlägigen „hippen“ Shithole-Quartiere seinen Joint ausgedrückt, seine Regenbogenbrille abgenommen und seine gängigen Woke-Phrasen runtergeschluckt hat, kann in diesem kurzen, ehrlichen Moment einmal selbst davon erzählen, wofür mir hier Platz und Zeit zu schade sind.

Naive Utopie wird von der Wirklichkeit eingeholt

Katrin Göring-Eckardts Wahnrede zur Grenzöffnung 2015 ist im kollektiven Gedächtnis der Wachen und Aufmerksamen fest verankert. Mit ihren berüchtigten Worten – „Unser Land wird bunter werden – ja wie wunderbar ist das! Das haben wir uns immer gewünscht! Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden, na klar. Unser Land wird sich ändern – und zwar drastisch. Und ich sag euch eins: Ich freu mich drauf!“ – hat sie prophetisch-planvoll den heutigen Status quo vorgezeichnet. Als mahnende Schreiber haben wir bereits damals vor den Folgen dieser naiven Utopie gewarnt – und mussten uns im Spießrutenlauf von Fremden und Freunden als „Rassisten“ und „Nazis“ beschimpfen und canceln lassen. Die heutige Realität, nur acht Jahre später, ist längst weitaus dramatischer, als selbst die Pessimistischsten ahnten. In resoluter faschistischer Manier werden gerade jetzt, während ich dies schreibe, Davidssterne auf Berliner Haustüren und Autos geschmiert, um „Judeneigentum“ zu markieren. Leider – so muss man sagen – geschieht dies nicht, wie von linksideologischen Regierenden erhofft, durch fiktive Hundertschaften glatzköpfiger Neonazis in Springerstiefeln, sondern durch zu hundertausenden eingewanderte Anhänger der „Religion des Friedens“, denen Antisemitismus, Israel-, Christen- und Andersdenkenden-Hass Lebenssinn und innerer Dschihad sind.

Und nein: Ich vermische hier nichts; vergleiche nicht Äpfel mit Birnen. Es ist tatsächlich stets ein und dieselbe Frucht, von der ich rede. Die Probleme unserer westlichen Hemisphäre heißen nicht Antisemitismus, Israel-Hass, Gewalt gegen „Ungläubige“; auch nicht „Einzelfälle“, Selbstmordattentate; „Ehren-” oder “Ritualmorde“; Gruppenvergewaltigungen; gewaltbereite “Männergruppen”; „Party- und Eventszene“; „Scharia-Gebiet“; „No-Go-Areas“; illegale Schächtungen.

Der wahre rosa Elefant

Nein: unser „unsichtbares“ rosa-Elefant-Problem im Porzellanladen Europa heißt: Politischer Islam – mit seiner stets unmittelbaren Folgeerscheinung des militanten Islamismus. Die Einsicht täte daher not: Ein politisch-religiöses System, welches seine Kritiker mit Folter und Tod bedroht, hat nach unserem freiheitlich-demokratischen Verständnis auf europäischem Boden seine Legitimation verwirkt und hier nichts verloren. Es sollte daher schlicht gelten: Wer uns mit Friedfertigkeit, Integrationswillen und Grundgesetztreue überzeugt, ist willkommen; wer dem zuwider handelt, wird bekämpft und/oder muss gehen.

Wie wenig diese eigentliche Selbstverständlichkeit in unseren Gastgeberländern gilt, das offenbaren leider drastisch die rezenten Ereignisse. Im Gegensatz zu den damaligen, nachweislich frei erfundenen, Chemnitzer „Hetzjagden“ (jene Kanzlerin-Lüge, deren Aufdeckung den damaligen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, Job und Reputation gekostet hat) ist die gerade aktuell gegen Juden stattfindende Hatz ganz real. Die Szenen der im Freudentaumel feiernden Mobs von brüllenden, fahnenschwenkenden Palästinensern, die gerade aus den Städten Europas durch die Medien flackern, sind vollkommen intolerabel. Zwischen brennenden Israel-Fahnen werden die Morde an der israelischen Bevölkerung gefeiert und es erklingen faschistische Parolen, die zum Ausrotten aller Juden aufrufen, während dabei Zuckerkuchen verteilt wird. Auf den großen Plätzen von London, Paris, Marseille, Rom, Amsterdam und Barcelona erscheinen inzwischen tausende Hamas-Anhänger, denen es erlaubt ist, ihren angestauten Hass, medial noch verstärkt, in alle Welt hinaus zu schreien.

Neue Realität für deutsche Bürger: Helft euch selbst!

Als am furchtbarsten jedoch empfinde ich Berlin. Zu erleben, wie zugelassen wird, dass in unserem Heimatland hunderte Judenhasser aus der moslemischen Migrantenszene, „Allahu Akbar“ schreiend, die vor ein paar Tagen an Israelis verübten Gräueltaten nun auch noch öffentlich verherrlichen, ist kaum noch emotionslos zu verkraften. Aber es kommt noch schlimmer. So wie die in den USA entstandene und seither um den gesamten Globus geschwappte Hass- und Ausgrenzungs-Bewegung „Black Lives Matter“ den palästinensischen Überfall auf Israel auf ihrer Website bejubelt, haben auch andere „Friedliebende“ längst schon ihre Masken fallen gelassen. Die inzwischen weltweit agierende, staatlich geförderte „Klimabewegung“ von “Fridays for Future” (FFF) bezeichnet Israel offen als ein Land des “Neokolonialismus” und der “Apartheid”. Schon Anfang 2023 schrieb FFF offiziell auf den sozialen Medien: „Wir als Fridays for Future, als antikoloniale, internationalistische Klimagerechtigkeitsbewegung, stehen vereint auf der Seite der Palästinenser und des palästinensischen Widerstands gegen diese unmenschlichen Verbrechen. Viva Palästinensische Freiheit! Yallah Intifada!“ Wes Geistes Kind die sogenannte Antifa mit ihrer unverbrüchlichen Unterstützung des palästinensischen Hamas-Faschismus ist, dürfte inzwischen ebenfalls sattsam bekannt sein. Sie ist darob auch in Berlin folgerichtig mit von der Partie, wenn mitten in Deutschland wieder einmal nach Judenvernichtung geschrien wird. Aber wie schon gesagt: Für den Großteil unserer blinden Links-Bunt-Regierung kommt die Gefahr selbstverständlich wie bisher weiter von „rechts“.

Apropos Regierung: Unser plapperndes Außenminister-Gör jettet indes gerade Anteilnahme heuchelnd in der Weltgeschichte herum, nachdem es ihr nicht möglich war, die eigenen Landsleute nach dem Massaker aus Israel in die Heimat auszufliegen, während andere Länder ihre Bürger längst heimgeholt hatten. Für die 4.000 Migranten, die sie monatlich (zusätzlich zu den über das Mittelmeer kommenden) nach Deutschland einfliegen (!) lässt, stehen hingegen gewiss alle Kapazitäten zur Verfügung. Glorreiches Highlight war allerdings die Fernsehansprache unseres findigen Bundeskanzlers, in der er allen Ernstes die „Bürgerinnen und Bürger“ dazu aufrief, „gemeinsam für die Sicherheit der jüdischen Mitbürger zu sorgen“. Dieser Ausfall ist die gegenwärtig wohl schlimmste Bankrotterklärung dieses abgewirtschafteten Staates. Sollen wir uns den Messern dieses Mobs als menschlicher Schutzschild entgegenstellen? Dürfen wir uns wenigstens bewaffnen oder sollen wir Steine werfen? Sollen wir die „Armlänge Abstand“ nun etwa doch nicht mehr einhalten, um die überforderte Polizei zu entlasten? Fragen über Fragen… Übersetzt heißt diese Aussage von Herrn Scholz jedenfalls dies: „Sorry, aber wir können nicht mehr für die Sicherheit unserer Bürger sorgen. Helft euch besser irgendwie selbst.“ Resümee: Wahnsinn!

“Jedes Mittel gut genug”

Während all dies live und in Farbe geschieht, hofiert unsere tolerante Regierung weiter die Scheichs und kuschelt mit Teherans Mullah-Regime, deren erklärtes Ziel es wie gesagt ist, „Israel von der Landkarte zu tilgen“ und das Volk der Juden in Gänze auszurotten. Gerade eben erst hat der Iran Israel gewarnt, es möge seine „Kriegsverbrechen“ gegen Gaza sofort einstellen, sonst habe es ein „gewaltiges Erdbeben“ des Widerstands zu erwarten. Der iranische Außenminister drohte, dass eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen den Iran zum Eingreifen zwingen würde. Zeitgleich präsentiert sich die Hamas bestens ausgestattet mit modernen Waffen, direkt geliefert vom Verbündeten Iran – und höchstwahrscheinlich auch bezahlt mit deutscher „Entwicklungshilfe“. Resümee: Ebenfalls Wahnsinn.

Das eigentlich Verrückte ist jetzt, dass nun wieder ich, indem ich all dies schreibe, nach zeitgeistig-wokem Duktus der „Extremist“, „Rassist“, „Hassredner“ und „Nazi“ bin – und nicht etwa das Urheber-Regime der obigen faschistoiden Offenbarungen, nicht die terroristischen Angreifer Israels noch die unsrige, „tolerante“ Regierung. Tucholskys allseits bekannte und hier erneut geeignete Aussage bezüglich des Hinweisens auf Schmutz zitiere ich an dieser Stelle nicht noch ein weiteres Mal. Stattdessen will ich mich mit einem aktuell noch weit gültigeren Tucholsky-Zitat von 1932 begnügen – allein um Israel -in einer zweifellos historisch-legitimen Analogie – hier meinen bestärkenden Schlussgedanken zu widmen: „Gegen Hitler und seine Leute ist jedes Mittel gut genug. Wer so schonungslos mit andern umgeht, hat keinen Anspruch auf Schonung – immer gib ihm!“