Ist Faesers Verhalten Dummheit oder Vorsatz?

Unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser lässt alle Befürchtungen hinsichtlich ihrer Person wahr werden. Sie bestätigt nahezu täglich durch katastrophale Fehlentscheidungen die gänzlich fehlende Kompetenz und Eignung für ihr Amt. Am deutlichsten wird dies in der Migrationspolitik: Die Katastrophe, die sich hier gerade abspielt, war seit langem genau so abzusehen – doch anstatt frühzeitig Maßnahmen dagegen einzuleiten, wurde die Situation von der Politik, allen voran von dieser Innenministerin, noch befeuert.

Der Rest der Europäischen Union nutzt dieses Vollversagen gerne aus. Solidarität fordert man stets von Deutschland, doch umgekehrt gilt das, zumindest beim Thema Migration, ganz sicher nicht. Andere Länder wollen ihre nationale Identität nicht für eine Migration aus bildungsfernen, patriarchalischen, meist islamischen Gesellschaften opfern, sondern wissen den Wert der eigenen Kultur zu schätzen. Von allen Seiten schiebt man daher die eindringenden Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika weiter nach Deutschland. Aus Griechenland schickt man sogar die dort bereits mit Schutzstatus ausgestatteten Flüchtlinge per Flugzeug direkt nach Deutschland; wieviele das sind, wird mittlerweile verschwiegen, aber es ist von einer wachsenden sechsstelligen Zahl auszugehen – zumal Faeser angeordnet hat, deren erneute Asylanträge gegen europäisches Recht in Deutschland nochmals zu akzeptieren. Das hat man in Griechenland nur allzu gerne vernommen und es dürfte schon zu einem zusätzlichen Pull-Effekt in Richtung gelobtes Land geführt haben.

Steuerfinanzierte „Seenotrettung”

In Italien kommen immer mehr Bootsflüchtlinge an, viele per von deutschen NGOs und der Evangelischen Kirche finanzierten Schleuserschiffen. Ab 2023 werden diese nun auch noch mit jährlich zwei Millionen Euro direkt aus deutschen Steuergeldern bezuschusst – so hat es der Bundestag gerade beschlossen. Italiens neue Regierung versucht sich hiergegen zu wehren und fordert von Deutschland die Übernahme der so eingeschleppten Migranten; ein Appell, der eigentlich gar nicht notwendig ist, weil sich die übergroße Mehrzahl dieser meist jungen Männer gar nicht in Italien registrieren lässt, sondern sich zielgerichtet in Richtung Norden bewegt. In der Schweiz wird ihnen die Durchreise erleichtert, indem man sie direkt nach Basel verfrachtet, damit sie nur noch den Rhein überqueren müssen, um am Ziel ihrer Träume anzukommen. Ganz ähnliches spielt sich in Spanien ab: Hier schenkt man den im Süden ankommenden Migranten Tickets für die Fahrt nach Norden – und wer dann nicht in Frankreich bleiben will, wo man die Gesetze gegen illegale Migration gerade verschärft hat, schlägt sich einfach zielgerichtet nach Deutschland durch.

In Afghanistan sowie den dort angrenzenden Ländern werden seitens unserer Regierung keine Kosten und Mühen gescheut, angebliche ehemalige „Ortskräfte”, deren Zahl täglich zu wachsen scheint, per Flugzeug direkt nach Deutschland zu bringen. Zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbok arbeitet Faeser an einem Aufnahmeprogramm, das eine noch schnellere Einwanderung von angeblichen Ortskräften und deren Familien möglich machen soll. Die meisten Migranten strömen allerdings wieder über die sogenannte Balkanroute: Nachdem Polen – dankenswerterweise und entgegen der Vorgaben der EU – vor einem Jahr die Grenzen zu Belarus gesichert hat, ist nun Serbien das neue Einfallstor. Mit Touristenvisa kommen von dort Hunderttausende vor allem aus dem Nahen Osten, aus Pakistan und neuerdings vermehrt auch Indien in die EU. Aber in Ungarn, Tschechien, Kroatien oder Slowenien wollen sie nicht bleiben – es ist das Sehnsuchtsziel Deutschland, in das sie alle gezielt streben, und alle vorgenannten Länder halten die Menschen, wenn sie es über ihre Grenzen geschafft haben, auf ihrem Weg auch nicht auf. Im Gegenteil: Da die Deutschen ja die Welt retten wollen, ist man ihnen dabei gerne behilflich – und hilft den Migranten aktiv dabei, möglichst schnell das eigene Land zu durchqueren.

Bewusst nicht kontrollierte Grenzen

Alle Länder der EU verschärfen ihre Gesetze und wollen für Migranten die Einwanderung unattraktiv machen – nur Deutschland nicht. Hier schreit die Innenministerin weiter in alle Welt hinaus, dass jeder bleiben darf, wenn er nur laut „Asyl!” ruft, sobald er es hierher geschafft hat. Und an den Grenzen? Die Bundespolizei darf erst innerhalb des Landes die Flüchtlinge stoppen – dann also, wenn sie bereits das formale Recht haben, hier Asyl zu beantragen. Die Grenzen dagegen werden weiterhin bewusst nicht kontrolliert. Dabei wäre es legitim, endlich ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht mehr weitergehen darf und „wir” es eben nicht mehr „schaffen”, Sozialamt der ganzen Welt zu sein. Unsere Bundesinnenministerin wird allerdings lieber das Land zugrunde gehen lassen als Grenzkontrollen anzuordnen. Und zu allem Überfluss leugnet sie auch noch öffentlich, dass es so etwas wie einen „Pull-Effekt“ überhaupt gäbe.

So wird das Land dauerhaft geflutet von Migranten, die Kommunen wissen längst nicht mehr wo sie die Menschen noch unterbringen sollen, Infrastruktur, Schulen, Gesundheitssystem stehen vor dem Kollaps. Aber es wird nichts unternommen diesen Wahnsinn zu stoppen. Zu den bereits mehreren Millionen Migranten, die seit 2015 gekommen sind und die noch nicht ansatzweise „integriert“ sind, kommen nun nochmals neue Millionen hinzu. Die Innenstädte verslumen zusehends, die Kriminalität steigt, die Kosten gehen durch die Decke. Und alle Migranten wissen: Wer es einmal nach Deutschland geschafft hat, kann sich zu 99 Prozent sicher sein, für immer im deutschen Sozialsystem leben zu können. Die Migrationslobby fordert bereits, das kommende „Bürgergeld“, das bereits wesentliche Züge eines bedingungslosen Grundeinkommens trägt, auch allen Flüchtlingen zu zahlen.

Grüne Träume werden wahr

Faeser schweigt zu alledem. Und der Rest der Regierung ebenso. Hier werden grüne Träume wahr, Deutschland endlich abzuschaffen – und dies mit atemberaubender Geschwindigkeit. Der Bundeskanzler regiert weiter mit fast komatöser „Ruhe” und die FDP hat in dieser Koalition sowieso schon alle Werte verraten, für die sie einst stand. Die CDU als große Oppositionspartei versagt vorsätzlich vor lauter Angst, in die Nähe der AfD verortet zu werden; dabei war sie es, die unter Angela Merkel diesen ganzen autodestruktiven Irrsinn begonnen hatte. Eine Aufarbeitung dieser Fehler fand bis heute nicht statt, im Gegenteil. Und die AfD selbst? Ihre legitime Kritik an der Migrationspolitik wird von den anderen Parteien erst recht als Rechtfertigung für die Fortführung dieses Untergangskurses angeführt – denn alles was die AfD fordert, ist ja per se „rechtsextrem” – und das will natürlich keiner sein.

So werden noch viele Millionen Migranten mehr, die meisten aus unterentwickelten, gewaltgeschüttelten islamischen Ländern kommen. Diese Menschen werden Deutschland tatsächlich „verändern“ – und zwar bis zur Unkenntlichkeit. Die Folge ist unweigerlich und letztendlich die Vernichtung einer reichen Kultur, die jahrhundertelang durch Erfindungsreichtum, Kunst, Musik, Dichtung die Menschheit bereichert hat. Schon wenigen Jahrzehnten wird Deutschland als zweitausendjähriger europäischer Kulturraum, als einst große Nation Geschichte sein – so wie schon viele Hochkulturen zuvor. Das ist eine mathematische Tatsache. Und es ist die jetzige Regierung, allen voran die Innenministerin Faeser, stellen die Weichen irreparabel in diese Richtung; ob aus Dummheit oder Vorsatz, kann nur sie selbst beantworten. Es spielt letztendlich aber auch keine Rolle mehr.