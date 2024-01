Ist klar: Deutschland steckt nur wegen hohen Krankenstands in der Rezession

Fake-News in der “Welt“: Die Zeitung zitiert aus einer neuen Studie, die postuliert, “erhebliche Arbeitsausfälle” hätten zu zu beträchtlichen Produktionseinbußen geführt. Ohne die überdurchschnittlichen Krankentage, so heißt es darin, wäre die deutsche Wirtschaft “um knapp 0,5 Prozent gewachsen“.

In der noch unveröffentlichten Studie, für die interessanterweise Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (VFA) verantwortlich zeichnet, wird einmal mehr der Versuch unternommen, auf Teufel-komm-raus von den eigentlichen, politisch verschuldeten Ursache der anhaltende Wirtschaftsschrumpfung abzulenken, mit der sich Deutschland von allen übrigen Industriestaaten negativ abhebt. Laut der Studie litten unter dem Krankenstand auch die Krankenkassen und die Steuereinnahmen.

Habeck hat alles richtig gemacht und Corona ist schuld

Ja ja… ohne die ärgerlichen Arbeitsausfälle würde Deutschland so gut dastehen! Die Wirtschaft würde auch bei uns kräftig wachsen, Milch und Honig würden durch unsere Leitungen fließen, wäre der Pöbel nicht so oft krank! Und vor allem: Robert Habeck hat eigentlich alles richtig gemacht. Das einzige, was dem grünen Wirtschaftswunder im Wege steht, sind die Fehlzeiten der Arbeitnehmer. Oder so.

“Im Schnitt fehlte jeder Erwerbstätige 5,11 Tage wegen Erkältungskrankheiten. Vor der Corona-Pandemie waren die Beschäftigten deshalb nur 2,37 Tage krankgeschrieben.” Corona ist also schuld, nicht die Ampel-Politik. Alles klar! Dass die Leute seit der “Pandemie” – präziser: seit den politischen Willkürmaßnahmen wie Maskenzwang und Volksbeglückung mit einer experimentellen Gen-Wunderbrühe – mehr als doppelt so häufig wegen Erkältungskrankheiten ausfallen, ist halt auch einfach Zufall, gottgegeben und bedarf keiner genaueren Betrachtung. Na sicher. Nur der übliche Wahnsinn.