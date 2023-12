Jahresendzeit im einst Heimatlichen

Wie selten ich inzwischen noch per pedes im Inneren meiner Heimatstadt unterwegs bin, wurde mir vorgestern Nachmittag schlagartig bewusst – und gleichsam entlarvend unverblümt vor Augen geführt. Zwei, drei Termine waren recht schnell abgehakt; von meiner kurzen Einkaufsliste dagegen war in den (letzten verbliebenen) Geschäften leider nichts zu bekommen. Meine optimistisch-naive Zuversicht, Amazon zwischendurch doch mal wieder ein Schnippchen zu schlagen und mir in realen Offline-Ladengeschäften vier unspektakuläre Artikel über den Tresen reichen zu lassen, lief komplett ins Leere. Antworten von „Hääh?!“ über „Isch bin nur Bragdigant hier“ bis „Das müssten mer bestellen, is eventuell Ende der Woche da“ – war alles dabei. Ok. Danke – aber nein danke. Das kann ich dann selbst besser, schneller und preiswerter.

Eigentlich hatte ich’s geahnt: „Unterstützt den Einzelhandel!“ las ich kürzlich irgendwo im Vorbeigehen. Also jenen Einzelhandel, der mir hier noch vor anderthalb Jahren den Zutritt verwehrte, als ich jene idiotische Konformitätswindel nicht im Gesicht trug. Der in seinen Schaufensterscheiben zur Spritze aufrief, während er mit selbstgepinselten Parolen gegen kriminelle Ungespritzte mobil machte. Der mich rauswarf, weil ich diesen Wahn damals beim Namen nannte. Gewiss, es gab Ausnahmen, damals, im Einzelhandel. Ein paar wenige flogen unterm Radar, waren nicht Narrativ-konform, halfen, wo es ging. Aber das Gros war dabei. Ganz vorn, ganz brachial, ganz überzeugt. Kläffende Hofköter, von der Leine gelassen – und das werde ich nie vergessen, nie verzeihen. Aber das ist heute gar nicht das Thema.

Brachiale Wucherungen der Zeitenwende

Ja, der Corona-Trug hat viel verändert, auch hier in meiner kleinen, beschaulichen Großstadt Jena, jener propagierten „Lichtstadt“, dem „Leuchtturm“ des Freistaates Thüringen, der „Musenstadt“ Goethe und Schillers, der Denkstadt und -stätte dutzender Philosophen, Akademiker und Wissenschaftler. Doch lassen wir den (nun endlich sterbenden) C-Kult mal beiseite. Wie brachial die Wucherungen der gegenwärtigen Zeitenwende der sogenannten „Öffnung“, „Willkommenskultur“ und „Toleranz“ bereits allerorten von den einst als Heimat gefühlten Straßen, Gassen, Plätzen und Quartieren meiner mir immer fremder werdenden Geburtsstadt Besitz ergriffen haben, ist inzwischen nicht mehr zu ignorieren.

Neben dem neuen „Barber-Shop“, gleich neben der „House of India“-Butze, angrenzend an die “Mekan”-Dönerbude, direkt neben der “Gürüm”-Dönerbude, hat jetzt ein „Fair-Shop“ eröffnet. Ein noch neuerer „Barber-Shop“ ist neben „Mister Kebap“ eingezogen; gleich zwei verdunkelte Häuser weiter ein „Arabischer Friseursalon“ neben einem „Späti“ (ein Berliner Prollo-Begriff, welchen es hier nie zuvor gab). Der nächste Laden ist ein „Tattoo Shop“, worauf sich eine triste „Naturtextilien“-Butze anschließt; direkt daneben ein greller „Shisha-Shop“, und unmittelbar darauf folgt bereits der nächste „Barber-Shop“, in welchem gerade zwei Schwarzafrikanern von zwei gegelten Goldkettchen-„Barbern“ gesichert orientalischer Provenienz die gängige Einheits-Moslemfriese geschoren wird, während ich draußen vorbeigehe.

Sinnieren im Nieselregen

Gegenüber grinst mich das Nagelstudio „American Style“ mit einem Plastiklächeln an; die einst gediegen-romantische Kneipe „Quergasse 1“ ist nun mit riesigem Graffiti besprüht; das kleine, angrenzende, allerletzte Fachwerkhäuschen komplett zugekleistert mit arabischem und Antifa-Sprüh-Dreck in bunter Melange. Vor dem „Hanoi-Express“ hat sich gerade jemand übergeben; aus der riesigen Shisha-Lounge „Chill House“ dringt chilliges Neonlicht; angrenzend wird syrisches Fastfood feilgeboten; daneben hat sich eine arabische Falafel-Bude in einem der edelsten Häuser breitgemacht, deren kryptisches Leuchtschild über der Tür ist für heimische Augen nicht zu entziffern. Alles in allem eine Szenerie, die ich so bisher nur aus den verlorenen Städten des Westens oder aus dem Berliner Hauptslum kannte – und ich beschreibe hier nur das direkte, unmittelbare Jenaer Stadtzentrum, keine Bahnhofsviertel oder Außenbereiche.

Eine gute halbe Stunde des Weges war das. Einmal durch die Innenstadt. Im Nieselregen stehe ich sinnierend vor einem tristen Auto-Scooter namens „Maximum Speed“, auf dem niemand herumscootert. Eine Nippes-Bude blinkt bunt vor sich hin. Für „Apollo Optik“ stiert schaufenstergroß eine Neger:in vom Billboard; beim Lampenladen „Licht-Galerie“ ist die Leuchtreklame kaputt. Eine Mischung aus Zimt, nasser Zeltplane, Zigaretten- und Bratwurstrauch dringt an meine Nase. Wenigstens noch kurz auf den Weihnachtsmarkt zum Marktplatz! Der Baum auf dem Markt ist groß und schön – wenigstens das ist ein sprichwörtlicher Lichtblick, ebenso wie das Turmblasen (offizielle Bezeichnung!), die traditionelle Weihnachtsblasmusik vom Rathausturm, täglich um 17 Uhr.

Kein Festgefühl

Die Marktstände haben abgespeckt, die Laufgassen sind breit und licht; viel Handwerk und Handel fehlen; auch nebenan, auf dem historischen Marktteil, an der alten Stadtmauer ist alles überschaubarer geworden. Und teurer. Ein kleines Bratwürstchen für 4,50 Euro; ein Fitzelchen „Honigfleisch“ für 7 Euro; ein vegetarischer Burrito für sage und schreibe 9 Euro; der fluffig-dünne Langos für 7 Euro. Die Mini-Quarkbällchen sind, in Anbetracht ihrer Auspreisung, offenbar mit Feingold gefüllt. Das Tässchen Glühwein von glücklichen Glühen erinnert an eine dünne Zuckerplörre mit geschätzten 3 Prozent Alkohol – für ein zweites sind mir selbst 4 Euro zu schade. Neben mir schreit ein bärtiger Security-Typ auf Arabisch wild gestikulierend in sein Smartphone. Also arabische Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt? Bizarr-defätistisch – aber hat Witz! Zumindest gibt’s hier keine der guten, alten Merkel-Poller respektive Betonsperren auf den drei Zufahrtswegen zum Markt. Wäre auch zu eng und zu kurvig für Frust-Ali im Lastwagen; da ist Jena definitiv begünstigt.

Es nieselt immer noch. In den Pfützen spiegeln sich verschwommen bunte Lämpchen. Ich leere den kalten Rest des erworbenen Zuckerwassers, nehme mein Glaspfand entgegen und mache mich auf den Heimweg. Heute kommt kein Festgefühl mehr bei mir auf, auch wenn man sich oben bei den Turmbläsern mit „Alle Jahre wieder“ trompetend entschlossen gibt. Noch erschreckt vom neuen, innovativen, sprechenden Müllschlucker, stolpere ich über den Bettelzigeuner mit Plastikbecher auf dem Boden, während mir, seine Chance witternd, ein plappernder Heilsverklärter mit Wahnie-Blick seine Jesus-Flyer aus dem Bauchladen zu verticken erhofft. Es ist nun wirklich Zeit zu gehen. Für die Distanz dieser vier Kilometer des Weges, hinaus in Richtung Wald, Stille, heimischen Hof und Feuer, war ich noch nie so dankbar wie genau jetzt, in dieser trostlosen Zeit und diesem kaputten Land, die beide nicht mehr die meinen sind.