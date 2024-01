Kinderlos fürs Klima: Der Menschenhass der neuen Zeiten kennt keine Grenzen

Ein kinderfeindlicher Todeskult hat die westliche Welt erfasst, und die ideologietriefenden Prediger der Endzeit von “Letzter Generation” & Co. sind nur eine Facette dieses wahren Pandemoniums der Postmoderne. Perversionen des Materialismus, die in Kindern nur mehr CO2-Emittenden und Verbrauchsstellen sehen und daher ihre Zahl reduzieren wollen, bekommen nicht nur große mediale Bühnen geboten, sondern ihre erreichen Bestsellerstatus. Diese morbide Untergangslust zum Exzess getrieben hat die Passauer “Antinatalistin” und natürlich auch – was sonst – “Klimaaktivistin” Verena Brunschweiger; ihr 2019 veröffentlichtes Buch “Kinderfrei statt kinderlos”, indem sie so akribisch wie skrupel- und herzlos den Wert eines Kinder- und Menschenlebens auf seinen CO2-Fußabdruck herunterrechnete und zum Schluss gelangte, dass Kinder Klimakiller und damit zu vermeiden seien, triggerte nicht nur Verkaufsrekorde, sondern auch die mediale Begeisterung einer linksgrünen Journalistenblase, die Brunschweiger begeistert feierte. Die irre westliche Psychose, Europäer sollten darauf verzichten, Kinder zu kriegen, hat Brunschweiger inzwischen um noch wahnwitzigere Forderungen ergänzt: Sie plädiert nun dafür, wie gerade wieder in einem Auftritt bei “Zeit im Bild” (ZIB) im österreichischen Staatssender ORF 1, “wir Europäer” hätten „wegen des Klimawandels, den wir produzieren” die “Pflicht, Menschen aus dem globalen Süden aufzunehmen und zu integrieren”. Auf welchem Flachzangenniveau die Autorin dabei argumentiert, offenbar ihr Zitat: „Sagen wir zu den Klimaflüchtlingen: Wir haben genügend arische Leute?“

Keine Sorge, Frau Brunschweiger… ganz sicher niemand behauptet so etwas (so wie auch kein normaltickender Mensch mit einem gesunden Bezug zur eigenen Identität die bizarre Einteilung nach Menschen in “Arier” und “Flüchtlinge” vornehmen würde, obwohl genau dieser Manichäismus kennzeichnend für die insgeheim zutiefst rassistisch tickende deutsche Linke ist). Schon gar nicht käme dies jemandem in den Sinn angesichts des Umstands, dass eine Integration speziell in Deutschland allenfalls noch umgekehrt stattfindet, indem sich durch Orientalisierung der Alltagskultur und Islamisierung die verbliebene indigene Bevölkerung der eingewanderten “Kultur” unterwirft, und der offensichtlichen Tatsache, dass unter diesen “Klimaflüchtlingen” (wie auch schon bei allen bisherigen “Ankommenden“) garantiert niemand auf die Idee käme, für die CO2-Bilanz auf Kinder zu verzichten – wie alljährlich an der Bevölkerungsentwicklung und Fertilität in eben diesen migrantischen Bevölkerungsgruppen zu beweisen ist.

Verstiegene Eliten

Brunschweiger, die auch den natürlichen Fortpflanzungsakt selbst marktschreierisch dämonisierte, indem sie etwa der Pornographie den Kampf ansagte (ihr erstes Sachbuch von 2013, “Fuck Porn”, richtete sich gegen die Verbreitung von Pornografie im Alltag und entstand offenbar, bevor sich die Autorin dann mit dem aufmerksamkeitsträchtigeren Klima-Thema beschäftigte), hat der Nachwuchs- und Kinderfeindlichkeit unter den verstiegenen Eliten noch mehr Vortrieb geleistet, als es die von linken Parteien zunehmend propagierte Bagatellisierung und Trivialisierung der Abtreibung vermocht hatte. Was sie in Buchform goss, ist letztlich eine Anleitung für das von Deniz Yücel als “Völkersterben von seiner schönsten Seite” verherrlichte Verschwinden Deutschlands. Ihre Forderung an die Politik, jeder Frau, die mit 50 noch kinderlos ist, eine Prämie von 50.000 Euro zu zahlen, passt da perfekt ins Bild.

Doch wenden wir uns weg von solchen Todesaposteln, hin zu den schrumpfenden Bereichen, wo der neue Zeitgeist menschlichen Nachwuchs noch halbwegs duldet. Hier wird es erst recht gruselig: Denn nicht mehr auf natürlichem Weg und schon gar nicht aus dem Schoß intakter, traditioneller, heute als “rechts” suspizierter Familien soll er stammen, sondern am besten aus der Retorte; entweder soziologisch-woke oder besser gleich ganz wörtlich. Warum nicht die Gunst der Stunde nutzen – und, wie im Film “Gattaca“, Design-Babies auf Bestellung ordern? Die Vorstufen dazu sind gelegt und die moralischen Hürden, in Zeiten Genomsequenzierung und von der EU vorangetriebener individueller DNA-Erfassung am besten aller Bürger, längst geschleift: Die Propaganda zur Normalisierung des Abnormalen, zur Entproplematisierung des Hochproblematischen läuft auf allen Kanälen. Kinder für Schwule, jeder kann alles sein auch ohne notwendige physisch-biologische Voraussetzungen, und die so angeschafften Kinder sind daher auch das ideale Kanonenfutter für transqueerwoke Sozialexperimente der (vor-)schulischen Früh- und Fehlsexualisierung. Homo ist Trumpf, Hetero ist von gestern.

Biodeutsche Zerfallsgesellschaft

Die “Aachener Zeitung” berichtete zu Heiligabend über ein lesbisches Paar, das sich erst mit eigenem Nachwuchs vollkommen fühlte, und weil die Leihmutterschaft in Deutschland noch nicht legal ist und Adoptionen zu unauthentisch, ist eben der klassische Weg via Samenspender aus klinischen Datenbanken Goldstandard. Wie das inzwischen abläuft, wird hier in stupender Zwang- und Distanzlosigkeit geschildert: “Auf den ersten Blick etwas befremdlich war die Suche nach einem geeigneten Samenspender in der Datenbank der Klinik. In die Suchmaske konnten ganz unterschiedliche Anforderungen eingegeben werden, beispielsweise suchten die beiden blonden Frauen nach einem Mann mit blonden Haaren.” Damit nicht genug: “Neben äußerlichen Merkmalen gab es auch psychologische Gutachten der Spender, Angaben zum Beruf, den Hobbys, dem Verhältnis zur Familie sowie Kinderfotos.” Und: “Das war schon skurril. Wie aus einem Katalog haben wir uns den genetischen Part unserer Kinder ausgesucht”, erzählt eine der “Mütter”. Der Biologismus und Darwinismus feiert fröhliche Urständ. Wenn schon kleine Klimakiller in die Welt setzen, dann aber bitteschön perfekt wohldesigned – und nach Maß. Natürliche Partnerwahl fällt ja flach, da dies “heteronormativ” und damit total rückständig wäre.

Interessant die Botschaft, die die AZ als Zwischenüberschrift setzt: “Leibliches Kind? Kompliziert!” In der Tat, kompliziert – aber nur für die wohlstandsverwahrloste, residuale biodeutsche Zerfallsgesellschaft. Die sich – siehe oben – mit gefühlt geometrischer Wachstumsgeschwindigkeit ausbreitende importierte Neubevölkerung im Land, mit ihren präfeministischen, vormittelalterlichen Kultur- und Rollenbildern, hat diese Sorgen nicht: Mit karnickelhafter Verve wird da die bürgergeldliche Anspruchsberechtigung in hochlukrative Sphären gebumst und doppelgebumst und das auf ganz traditionelle Weise – was dem Land formerly known as Deutschland anstelle rechnerisch zu erwartender Schrumpfung seit 2015 einen Populationszuwachs auf nunmehr fast 85 Millionen Einwohner beschert hat. Läuft.