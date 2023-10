Klima: Der Weltuntergang ist abgesagt

Der Klima- und Polarforscher Markus Rex hat Erstaunliches zu verkünden: “Der Weltuntergang ist nicht nahe”, so der Wissenschaftler laut “Welt.” Er rät stattdessen zu einem “Klimaschutz ohne Panik” und hält “Verzichtsforderungen” für falsch, so die Zeitung. Würde man den Wohlstand drastisch verringern, dann hätte dies laut Rex womöglich schlimme Folgen. Ach was! Tatsächlich?

Der Weltuntergang wird abgesagt? Sag bloß! Komisch… das klingt verdächtig nach praktisch allem, was ich und viele andere mindestens die letzten fünf Jahre wieder und wieder versucht haben, zu erklären – und wofür man uns als “Verharmloser“, “Leugner“, “Schwurbler” und Schlimmeres fertiggemacht hat. Warum aber konnte ich bereits vor Jahren zu diesem Schluss kommen, obwohl mir doch sämtliche Mainstreammedien etwas anderes eingeredet haben und ich explizit kein studierter Klimaforscher bin?

Ohne Grund das Geld aus den Taschen gezogen

Vielleicht liegt es daran, dass ich mir kritische Vernunft, Abstand und Gelassenheit bewahrt habe und nicht auf jede mediale Hysterie abgefahren bin wie leider so viele andere (und das nicht nur bei diesem Thema). Man hat die Leute zu Spinnern erklärt, die es gewagt haben, den riesigen Feuerball am Himmel – wir nennen ihn Sonne – als wesentlichen Faktor bei der bei der Entstehung von Wetter und Klima in Betracht zu ziehen; so dermaßen geisteskrank lief die Debatte die letzten Jahre über ab.

Übrigens, noch eine Frage zu Markus Rex: Wo kommt eigentlich dieser Klimaforscher auf einmal her? Ich dachte, es gäbe es doch diesen beeindruckenden “Konsens” unter mindestens 120 Prozent aller Wissenschaftler weltweit, die Apokalypse sei kaum noch zu vermeiden – und die Handvoll Ausreißer seien bloß bezahlt von der fossilen Industrie? Sieh an! Jetzt gibt es also plötzlich doch “dissenting votes”? Macht euch endlich bewusst: Ihr wurdet (und werdet weiter), wie so häufig, belogen. Man hat euch vollkommen ohne Grund das Geld aus den Taschen gezogen und die wirtschaftliche Zukunft des Landes gegen die Wand gefahren.

Die Energiewende war nicht nur nicht möglich, sie war auch nicht nötig.