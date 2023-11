Kollektivdiagnose Wehlan

Es folgt jetzt überwiegend Banales. Ich wollte es geordnet und aufgeschrieben haben, weil es mir heute nach einigen Telefonaten durch den Kopf ging. Mein Freundeskreis ist klein, mein Bekanntschaftskreis beachtlich (Facebook nicht mitgezählt). Ich halte mich für einen aufmerksamen Zuhörer, Mitleser und Beobachter (Facebook mitgezählt). Das „Leben der Anderen“ interessiert mich. Auch ohne staatlichen Auftrag. Ich suche nach Mustern, die mir etwas über die Situation verraten, in der wir morgen und übermorgen stecken werden. Da meine Wurzeln vom wenig begüterten Kleinbürgertum bis zur intellektuellen Oberschicht reichen, ostdeutsche Kindheit und Jugend mit der Karriere im überquellenden Westen vereinen, bin ich dem Präkariat enteilt; nicht weit genug allerdings, um es aus dem Blick verloren zu haben und auch nicht weit genug, um den gängigen gesellschaftlichen Eliten anzugehören. Das ist meine Perspektive.

Es mag am zunehmenden Alter liegen, aber eine meiner vielen bestürzenden Beobachtungen ist, dass die psychische Verfassung nahezu jedes Einzelnen, noch weit über das offen diskutierte Maß hinaus, inzwischen desaströs zu nennen ist. Unter der mühsam gestützten bürgerlichen Membran schimmern überall tiefe Verzweiflung, Ratlosigkeit und Überforderung durch. Selbst frühere Berufsoptimisten brechen reihenweise weg, landen im Ausland, beim Therapeuten oder dauerhaft im Bett. Die Resignation bricht sich Bahn. Der Anteil tatsächlicher zu diagnostizierten psychischen Ausnahmesituationen unter Deutschen verhält sich wahrscheinlich umgekehrt proportional zum Verhältnis behaupteter und vor Gerichten eingeräumter Traumata in der Zuwanderungspopulation. Ich tippe auf maximal noch 10 bis 20 Prozent der deutschen Bevölkerung, die ich als psychisch einigermaßen stabil bezeichnen würde – und ich habe den Eindruck, fast jeder anderweitig Betroffene wähnt sich als Angehöriger einer winzigen Randgruppe von Pechvögeln.

Umfassende allgemeine Depression

Die Ursachen sind extrem komplex und daher hier kaum seriös aufzulisten. Darunter dürften aber auch vermeintlich unwichtige Meldungen zum Status Quo Deutschlands sein. Zum Beispiel die Meldung von letzter Woche, dass einer repräsentativen Umfrage zufolge nur jeder Zwanzigste Deutsche (also 5 Prozent!) sich vorstellen kann, sein Land (“Heimatland” mag ich gar nicht mehr schreiben) mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Dass dies niemandes Wunschvorstellung ist… geschenkt. Aber dass nur ein so winziges Häufchen, noch dazu vor dem Hintergrund der Ereignisse in Israel, die rhetorisch-theoretische Bereitschaft erklärt, für sein Land und seine Werte einzutreten, ist nicht viel weniger als die Bankrotterklärung einer offenbar restlos atomisierten Gesellschaft. Und selbst eine solche öffentlich postulierte Selbstaufgabe erschüttert die postsarrazinsche Herde hier nicht im Mindesten. Mir jedenfalls jagt das immerhin noch Angst ein.

Und so ziehen sich meine Beobachtungen einer umfassenden allgemeinen Depression durch alle Altersklassen. Bei den Rentnern mit ihren schwindenden Zeitfenstern, täglich neuen Verfallssignalen, den melancholischen Erinnerungen an Unwiederbringliches und dem sich-ins-Unvermeidliche-Fügen könnte man noch unterstellen, es handele sich um ein natürliches, inhärentes Dilemma. Die ultimative Aussicht, irgendwo aussortiert, aufgestapelt und von einem Roboter die saugoptimierte Windel umgelegt zu bekommen, hat nunmal wenig Erbauliches. Zumal einem zwar bis zuletzt die Sexualfunktion pharmakologisch gegen Kostenerstattung gestärkt werden darf, nicht aber der Wunsch zum würdigen Abtritt. In Theatern, Konzertsälen, Opernhäusern, auf Busreisen und Lesungen, in den letzten Karstadtfilialen der Republik schwanken die weißen Köpfe im Wiegetritt. Sie sind fast immer unter sich – wie es sich für eine sorgfältig nach Ethnien, Altersklassen und sexueller Orientierung entmischte Gesellschaft gehört. Die Beharrlichsten unter ihnen versuchen, im Laufschritt, auf dem Fahrrad oder mit “Bauch-Beine-Po” das Unvermeidliche hinauszuzögern.

Wir waren auch mal knackig

Das, was ansonsten vor unser aller Augen in sich zusammenfällt und das die Erfahreneren in ihren künftigen Ausmaßen noch viel besser ermessen können als die unentwegt im Augenblick lebenden Grünhörner, das kommt dann noch dazu. Es erscheint also nachvollziehbar, wenn die einst Umworbenen und Unsterblichen mehr oder weniger hilflos nun selbst um die letzten, der puren Freundlichkeit wegen hingeworfenen Komplimente werben. Statt zeitgeistig gephotoshopten und filteroptimierten Bildnissen werden hierzu vergilbte Analogfotos aus Jugendzeiten ins Netz gestellt: Ja, wir waren auch mal knackig. Mich macht das traurig, aber diese Depressionen sind noch am ehesten erklärbar.

Aber auch ihre Kinder, die Dynamischen von gestern, die Best-Ager und Boomer mit den bereits ausgeflogenen Kindern, auch sie sind nervlich am Ende. Ihre Lebensmodelle – entzaubert. Die Liebe. Die Ehe. Ihre Kinder, Geschwister, Eltern und Bestbuddies – hinter emotionalen oder politischen Brandmauern plötzlich verschwunden. Nichts mehr, wie es war. Vom Stolz auf Häuschen, BMW, die Urlaubsreise, dem Privileg, Deutscher zu sein, eine Familie gegründet zu haben, ist, jedenfalls bei genauerem Hinsehen kein Wahrheitskörnchen mehr übrig. Das materielle und ideelle Depot entwertet. Alles Verlässliche, Angestrebte entpuppt sich als gesellschaftlich geächteter Ballast. In Oversized-Lumpen gehüllte Revolutionsgarden erklären im Fernsehen nicht nur Wohlstand, sondern nahezu jede zivilisatorische Leistung für obsolet. Mit den Bildern der verfallenden Innenstädte, den alarmierenden Nachrichten von Krieg, Messern und Drogen im Kopf, den Gedanken an zerbrochene Beziehungen, galoppierende Inflation und drohende Enteignung der Konten, ist an Schlaf kaum mehr zu denken. Man hielt sich zeitlebens für junggeblieben und im Notfall kosmetisch korrigierbar. Mit einer solchen Abgrenzungsrache aber, mit dieser Radikalität des Aufbegehrens hatte keiner gerechnet. Nun nimmt der Konsum von Drogen jeglicher Art zu. Die Natur scheint noch das Einzige, was hilft. Aber selbst dort fallen die Bäume um, breiten sich riesige Felder aus Beton und Stahl aus. Die Wintermonate machen das Grau komplett. Kein Entkommen.

Unerklärlich schlechte Laune in die Leibesfrüchtchen gepflanzt

Die wiederum zwanzig Jahre jüngeren Kindeskinder, die subversiven Jünger Arno Dübels (sie würden sich nie so nennen!), die gemeinsam mit den Millionen von Unterprivilegierten, Pechvögeln und zu kurz Gekommenen der Welt der festen Überzeugung sind, Geld sei etwas, das prinzipiell in ausreichender Menge gedruckt wird, hernach lediglich den Reichen weggenommen und an Bedürftige verteilt werden müsse: Sie leiden ebenfalls, aber wieder anders. Sie können nur nicht so recht artikulieren, woran. Besser gesagt: Jeder Einzelne könnte es selbstverständlich jedem Fragenden im rhetorischen Stakkato sofort und umfassend erläutern – eine erkennbare Unsicherheit bei der Erklärung der Welt kann sich schließlich heute keine Fünftklässlerin mehr leisten -, aber diese Erklärungen sind verräterisch indifferent und unausgegoren. Mal haben der Kapitalismus und die soziale Schere schuld, mal die Populisten. Mal Trump, Putin, die FDP, die Polizei, die Cis-Menschen oder das Patriarchat, jedenfalls das versammelte Schlechte der Welt. Und in jedem Fall die Erzeuger, die zwar Macbook, Weltreisen, Studium, Erstausstattung und Gebrauchtwagen finanziert haben, aber irgendwie doch einen kaputten trostlosen Planeten ohne Eisbären hinterlassen und irgendwie die unerklärlich schlechte Laune in ihre Leibesfrüchtchen gepflanzt haben.

Und dann sind da noch die nach der “Letzten Generation”. Also die auf dem brennenden Planeten erstaunlicherweise noch Nachgeborenen, die Nachgeburten im Alter von null bis zwölf, auch schon vielfach mit unerklärlichen gesundheitlichen Symptomen. Konzentrationsstörungen. Depressiven Verstimmungen. Sprach-, Angst- Zwangsstörungen. Albträumen. Wutausbrüchen. Spätfolgen der Coronajahre? Erderwärmungsbedingte Vorpubertät? Resultat zerfallender Familien, depressiver und rund um die Uhr mit sich beschäftigter Eltern? Mag sein. Aber – man sehe sich um – in dieser Massierung? Kurzum: Kaum noch ein Gespräch, das nicht irgendeine medizinisch relevante psychische Katastrophe im Kreis der Liebsten offenbaren würde. Kaum noch gelingend Freudvolles, an dem man sich aufrichten könnte. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, denn ich reflektiere zweifellos hier noch die sonnigeren Seiten inmitten einer der lebenswertesten, facettenreichsten, allerdings auch kritischsten Städte der Welt. Was tun?

Alles verschlingende Nichts

Eine der Ursachen für das „alles verschlingende Nichts“ der nun endlichen Geschichte sehe ich in den kleinen, nie schlafenden Einflüsteren, die wir “kluge Telefone” nennen, und die jede elektronische Fußfessel in ihrer Wirkung um ein Vielfaches übersteigen. Bis heute habe ich mich nicht an das Straßenbild mit den Pubertieren gewöhnt, die, wie Zombies hinter ihrem ausgestrecktem Arm laufend, laut deklamierend keine zwei Minuten aushalten, ohne an ihrer sozialen Bedeutsamkeit zu feilen. Signale müssen unentwegt verdichtet werden. In den ohnehin nur sekundenlangen TikTok-Reels geben Influencer dafür den Takt vor. Die im Netz praktizierte Kommunikation ist mit Bedeutung simulierenden, stetig wechselnden Codes, Coolness-Faktoren und Gesten völlig überfrachtet. Die Botschaftsdichte wird von den Gurus weiter optimiert, in dem selbst winzigste verbliebene Pausen in den millionenfach geklickten Reels noch herausgeschnitten und abschließend noch die Ablauflängen komprimiert werden. Die Folge ist ein permanentes interaktives Socialscoring, für das Heranwachsende nicht gemacht sein können, das sich aber den eigentlich Verantwortlichen entzieht. Denn es verschafft ihnen kostbare Zeit. Für sich selbst.

Eine der vielen bedenklichen Folgen digitaler Selbsterziehung ist die inzwischen absurde Sprachmelodie und Sprechgeschwindigkeit unter Jugendlichen, mit der dem Gegenüber jede Möglichkeit zu Reaktion genommen wird. Die erzielbaren Umsätze mit den Millionen von derart Bespielten sind beachtlich. Die Indoktrination der Follower auch. Alles wird im Netz restlos und extrem leicht verdaulich erklärt. Eine hinreichend kritische Auseinandersetzung findet nicht statt. Nicht zuhause, nicht in den Schulen, untereinander gleich gar nicht. In der Politik mündet dies exemplarisch in atemlosem, vollständig sinnentleerten Geplapper etwa einer Ricarda Lang oder Katharina Schulze oder den gestanzten Statements der unzähligen, retortenhaft anmutenden Sprecherinnen der “Letzten Generation“. Wesen, die keinem einzigen Gedankengang mehr zu folgen gewillt sind, der nicht in ihre monokausalen Verkündigungen passt. Manipulierte Kinder, die aber die öffentlichen Deutungen und damit unser aller Realität durch schiere Präsenz in erheblichem Maße beherrschen.

Überfordert mit der Pseudorealität

Wer im Netz wie im Deutungsraum nicht stattfindet, gar „geghostet“ wird, hat früh ein veritables soziales Problem. Wo ältere Generationen in sozialen Netzwerken vielleicht Lücken füllen, sich mehr oder weniger sinnvoll informieren, ihrer Einsamkeit begegnen und sich dann wieder den Interaktionen im nichtdigitalen Raum zuwenden, geraten Kinder und Jugendliche in eine Pseudorealität, die sie durch Informationsdichte, Geschwindigkeit und Manipulationen jeglicher Art völlig überfordert. Sie fallen – auch ein Anzeichen für Suchtverhalten – sofort in ein Konzentrationsloch, wenn das Leben in normale Geschwindigkeit und Stille zurückfällt, ihnen einen Moment lang keine Unterhaltung bietet. Wer das aushält, kann freilich beobachten, wie Kinder wieder herauskrabbeln, sich phantasievolle Spielsphären mit beherrschbaren Regeln erschließen und zur Ruhe kommen.

Jetzt bin ich mit meinen Gedanken völlig davonmäandert und das noch dazu ziemlich küchenphilosophisch. Man wird zurecht feststellen, dass man das alles schon so ähnlich gehört hat. Dennoch mein bescheidener Altherrenrat: Schaltet das WLAN ab, nehmt vor allem den Kindern die Smartphones und Tablets aus der Hand – und stellt die Lebensräume im Kleinen wieder her!