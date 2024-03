Kriegslüsterne Militärs und kindliche Propagandaopfer

Ein Audio- und ein Videoclip schockieren, doch beide stehen sinnbildlich für die Art und Weise, wie in Deutschland mit dem Thema Ukraine-Konflikt und Krieg generell umgegangen wird. Da ist zum einen natürlich der Audiomitschnitt eines Gesprächs, in dem vier hohe Bundeswehroffiziere diskutieren, wie man mit deutschen Waffen (Marschflugkörper Taurus) in Russland – etwa die Krim-Brücke oder Munitionsdepots – eingreifen könne, ohne daß man als deutsche Kriegsteilnehmer ertappt wird. Abgesehen vom Sachinhalt – auf den auch hier auf Ansage! mehrfach eingegangen wurde – macht dabei betroffen, in welchem Ton von “Leichtfertigkeit und Frivolität” (so die Schweizer “Weltwoche“) über dieses im wahrsten Sinn des Wortes todernste Thema eines deutschen Kriegseintritts geplaudert wird: “Mega sau ärgerlich”, “kein Show-Stopper reinknallen, sondern nüchtern auftreten“, “die Brücke ist so groß wie ein Flugplatz, kann sein, da brauchen wir 10 bis 12 Taurus. Nur ein Taurus, dann machen wir nur ein Loch rein, dann stehen wir da” sind einzelne O-Töne aus der über einen ungesicherte Kanal geführten Unterhaltung.

Solche Sprachfetzen machen Angst – denn die Brücke von Kertsch, um die es hier geht, steht mit einigen ihrer Pfeiler auf (völkerrechtlich anerkannt!) russischem Gebiet – und mit “wir” sind die Deutschen gemeint. Umso unsäglicher und verstörender mutet daher die Nonchalance an, mit der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius gestern Abend in der “Tagesschau” den Abhörskandal zum Einzelfall herunterspielte.

Pistorius’ Unglaubwürdigkeit

Als Gipfel der Dreistigkeit benannte er nicht etwa die Verantwortlichen für das beispiellose Datenleck, sondern den Singapur-Einwähler – einen Bundeswehrgeneral – als Hauptschuldigen, und erklärte das IT-System der NATO für “sicher“. Total unglaubwürdig – denn wäre dem so, dann hätte er den General entlassen müssen. Weitaus glaubwürdiger hingegen erscheint die Vermutung, daß die Geheimdienste beider Seiten so ziemlich alles voneinander wissen, während nur die “dumme” Bevölkerung in Unwissenheit gelassen wird.

Der Ton macht bei dem geleakten Gespräch die Musik. Wie kann man in solch leicht beschwingtem, gar lustigen Ton über Krieg sprechen, zumal, da Militärs seit langem vor den Folgen einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in den Ukrainekrieg warnen? So weist etwa der Oberst a.D. Wolfgang Richter seit Wochen immer wieder klipp und klar darauf hin, daß beim Taurus noch während des Fluges – und somit gegebenenfalls über russischem Gebiet – deutsche Daten eingespeist werden müssen, was dem Operieren von deutschem Militär in Russland gleichkommt. Und Ex-General Harald Kujat moniert, daß der Taurus – anders als die Marschflugkörper aus Frankreich, Großbritannien und den USA – mit einer Reichweite von 500 Kilometern tief in russisches Territorium eindringen und sogar Moskau erreichen kann.

Krieg auf Mickymaus-Niveau

Nun zum eingangs genannten zweiten Clip, einem Video aus dem ZDF-Kinderformat „Logo!“. Viel ist schon geschrieben und kommentiert worden über diesen unterirdischen Beitrag, in dem animierte Comicversionen der Marschflugkörper Taurus (Deutschland), SCALP (Frankreich) und Storm Shadow (Großbritannien) sowie der Kampfpanzer Leopard 2 (Deutschland) mit Gesichtern und Kulleraugen à la Mickymaus in niedlichen Stimmen kindgerecht darüber streiten, wer wohl der bessere beziehungsweise tödlichere Marschflugkörper sei. Kicher, kicher!

Hier Textauszüge aus dem ZDF-Video (mittels KI extrahiert): “Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen, weil er sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern, wie damals bei mir, doch auf dich, Taurus… Die Ukrainer bekommen doch schon mich und mich, ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern…. Was sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind? Ich poste das auf jeden Fall auf Insta, schon passiert. Kein Wunder, dass die mich haben wollen, ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper! – Wohl eher ein Flugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst! – Ey, an mir liegt’s doch nicht, du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper, genau das ist meine Bestimmung. Lass mich raten, du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder mal zögert und zaudert, der German Fachbegriff dafür ist Scholzen. – Nein, diesmal gab’s sogar eine Begründung, weil ich so eine krasse Reichweite habe, hatte Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Und was macht Russland seit zwei Jahren, was macht Russland seit zwei Jahren ernsthaft?”

Bellizismus der Erwachsenen und frühkindliche Kriegsertüchtigung

Das ist übelste Kriegspropaganda für Kinder (offiziellen der Zielgruppe ab 9 Jahren); ausgestrahlt wurde sie am 27. Februar und damit drei Tage vor Veröffentlichung des Luftwaffen-Offiziersgeplauder über Raketenangriffe, und zwar im öffentlich-rechtlichen und damit vom Zuschauer zwangsfinanzierten Rundfunk, gedacht zur frühkindlichen Kriegsertüchtigung – und noch immer abrufbar in der ZDF Mediathek. Krieg oder Frieden, Kriegsrhetorik oder Friedensrhetorik? Aus beiden Podcasts spricht nichts für Frieden, sondern alles für Krieg: Der Bellizismus der Erwachsenen ( Audio der großen Militärs) ergänzt sich auf fatale Weise mit der Kriegsverniedlichung für die Jüngsten (Video von sprechenden Marschflugkörpern). Das Fazit: Krieg, um Russland zu zeigen, wo der moralische Hammer hängt – ein Anliegen von Jung und Art!. Man könnte es auch so lesen: In ihrer Kriegslust wollen die Erwachsenen sogar die Kinder “mitnehmen”.

Welcher der beiden Clips ist der schlimmere? Ich persönlich meine, das Video zur Kindersendung “ZDF logo!“. Denn Kinder können Kriegs- und Waffenpropaganda noch weniger durchschauen als Erwachsene Und: Sie verstehen Satire nicht. Deshalb ist es völlig unverantwortlich, wenn – wie die “Berliner Zeitung” schrieb – “das ZDF Raketen verniedlicht, um für den Einsatz von gefährlichen und sehr reichweitenstarken Waffen zu werben“. Manipulation und Gehirnwäsche sind in diesem Land jedenfalls keine Frage des Alters mehr. Mehr Militarismus war in BRD-Zeiten nie.