Krisenjahr 2023: Das Ende des deutschen Selbstbetrugs

2023 ist morgen Nacht also Geschichte. Es ist das Jahr, in dem den über Jahrzehnte fleißigen Deutschen klar(gemacht) wurde, dass Nichtstun in vielen Fällen ebenso viel bringt wie arbeiten zu gehen. Couch statt Arbeitsplatz – das hat doch was! Es ist das Jahr der beginnenden Flut von Insolvenzen,

des krassen Rückgangs der deutschen Wirtschaftsleistung, der Aufgabe des Leistungsprinzips als solches. In diesem Jahr wurde immer deutlicher, dass die “große Transformation” und die eingeschlagene Richtung in der Energiewende schlicht nicht umsetzbar sind. Moderne und sichere Atomkraftwerke werden zumindest als sichere Übergangslösung abgeschaltet, um dann die höchst Umwelt- und Klima schädlichen Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Die Habeckschen “Wärmepumpen” drohen zum Rohrkrepierer zu werden. Nichts funktioniert.

Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird ein Bundeshaushalt vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt; die Ampel wurde, vorsichtig ausgedrückt, beim “Schummeln” erwischt. Oppositionspolitiker nennen es auch Betrug. Deutschland hat keine Rücklagen mehr, trotz höchster Steuereinnahmen seit 125.000 Jahren… Das Geld wird großzügigst in der ganzen Welt verteilt, für Fahrradwege in Peru und vieles mehr. Gerade bekommt Biontech, das mit dem Covid-Impfstoff viele Milliarden verdient hat, 550 Millionen Euro an Staatsgeldern für ein neues Impfstoff-Projekt in Ruanda. Das sind unsere Steuergelder.

Geistige Irrlichter in Berlin

2023 ist das Jahr des weiteren Bildungsabfalls: 40 Prozent der Neuntklässler können kaum oder gar nicht lesen. In vielen Klassen wird kaum noch Deutsch gesprochen, dafür rät man Lehrern, zum besseren Selbstschutz ins Kampfsport-Training gehen. Ständig fluten mehr Menschen aus anderen Kulturen unrechtmäßig das Land. Rot-Grün kann gar nicht genug bekommen. Der “Fachkräftemangel” wird allerdings trotzdem immer größer. Irgendeine “Integration” ist nicht zu erkennen; in den Straßen wird kaum noch Deutsch gesprochen – zumindest nicht hier bei uns in Heilbronn.

Dass offene Grenzen und Sozialstaat nicht funktionieren können, begreifen die geistigen Irrlichter in Berlin nicht. Dafür bräuchte es Bildung. Frau Faeser trägt dafür die Regenbogenbinde schön – am dicken Oberarm… In den Apotheken sind einige Medikamente kaum noch zu erhalten, Termine beim Facharzt gibt’s oft nur nach langen Wartezeiten. Die Corona- Maßnahmen werden weiter nicht aufgearbeitet. Der Herr Bundesgesundheitsminister erinnert selbst stark an einen Patienten. 2023 reihte sich eine politische Stümperei an die andere. Die sogenannte “Ampel” ist mit der Führung des Landes komplett überfordert, der Herr Bundeskanzler ist das beste Beispiel hierfür. Der Politikverdruss nimmt in demselben Tempo zu, in dem das Vertrauen in unsere Politiker schwindet. Alle Welt macht sich inzwischen lustig über das ehemalige Vorzeigeland Deutschland – und das nicht nur wegen der rhetorischen Tiefflüge der Frau Bundesaußenministerin.

Es kann nur besser werden

Als Folge dieses Politikversagens beginnt sich nun in Gestalt der Bauern ein echter Widerstand zu formieren. Über kommende Demos sagt irgendein FDP-Hansel, diese Aufmüpfigkeit erinnere an den “Sturm auf das Kapitol” in Washington, also müsse der Staat müsse sich wehrhaft zeigen. Lachhaft! Aber dies ist ja schließlich die beste Demokratie der ganzen weiten Welt… NICHT. Und eben darum ist 2023 auch das Jahr des Erstarkens der AfD:

Die Leute haben offensichtlich die Schnauze voll von Gängelung, Umerziehung, Spaltung, Bevormundung und “Plünderung” durch die Altparteien.

Es herrscht das Motto: Es kann nur besser werden. Neuerdings versucht sich CDU-Merz mit Positionen zu profilieren, die die AfD seit langem ausspricht und dafür seit Jahren als “rechtsextrem” bewertet wird… Mit dieser Entwicklung folgt Deutschland indes einigen anderen Staaten in Europa.

Insgesamt war dieses abgelaufene Jahr alles andere als ein gutes für dieses Land, Im Gegenteil: 2023 war eine Katastrophe. Eine Minderheit regiert mit Hilfe der Medien das Land gegen die Interessen der Mehrheit – auch und vor allem gegen die Interessen des arbeitenden und Steuern zahlenden Bürgers.

Die Umfragewerte und die miese Stimmung in der Bevölkerung sprechen Bände. Deshalb muss 2024 alles besser werden – und das schnell. Das Kind liegt eh schon im Brunnen. Aber eines ist ebenfalls gewiss: Die Hoffnung stirbt zuletzt.