Kulturkampf: Woke gegen Bürger

Gewisse Spannungen zwischen Stadt und Land, zwischen urban-progressiven Eliten und konservativen heimatverbundenen Traditionalisten gab und gibt es immer; man empfindet sie als belebend. Mit der aus den USA kommenden Ideologie des linken Woke-Seins (woke für “erwacht“) jedoch verschärfen sie sich bis hin zur Spaltung der Gesellschaft und zum regelrechten Kulturkampf eben der Woken gegen die Bürger, wobei dieser weiterreicht als der Gegensatz zwischen ländlichem und metropolitanem Milieu. Es geht um den Konflikt zwischen einer abgehobenen Moralkaste, die alles Bewährte “transformieren” will, und dem bodenständigen, vernunftbasierten, bürgerlichen Rückgrat der Gesellschaft.

Die Deutschen neigen dazu, jede Ideologie besonders intensiv praktizieren zu müssen, und deshalb wird hierzulande unter dem Namen “Kampf gegen rechts“ (gefördert mit 2,5 Milliarden Euro seit 2021) auch so vehement gegen Nicht-Woke vorgegangen; also gegen alles Nicht-Linke, Andersdenkende, Kritiker, Querdenker, AfD, Libertäre, Bauern, Handwerker, Mittelständler und so fort. „Woke gegen Bürger“ ist eine Auseinandersetzung zwischen Anhängern einer Ideologie als Ersatzreligion gegen die Bürgergesellschaft. Eine rationale Diskussion wird von Woken verweigert und umgedeutet zum Disput gegen Ungläubige. Es ist ein Anrennen einer zahlenmäßigen Minderheit gegen die Mehrheit. Gleichwohl beanspruchen die Woken die absolute Meinungsführerschaft, da sie durch den 1968 von den Linken angetretenen Marsch durch die Institutionen längst die Herrschaft über die Medien, NGOs, Kirchen, Wissenschaft und Kultur innehaben.

Mode- und Schimpfwort zugleich

„Woke gegen Bürger“ ist ein Kampf der „Sinnproduzenten“ (Alexander Wendt) gegen die Produzenten. Die Bürger sind für die Erwirtschaftung des Bruttosozialprodukts zuständig, das die Woken dann von oben in Berlin aus umverteilen. Die Bürger halten die Volkswirtschaft am Laufen, die Woken hingegen bewerkstelligen Degrowth bis hin zur Deindustrialisierung. Ein Streik der Bürger bedeutet Zusammenbruch, ein Streik der Woke hingegen Aufatmen. „Woke gegen Bürger“ polarisiert. Als Hillary Clinton 2016 auf einem LGBTQ-Treffen in New York die Nicht-Woken als „Basket of Deplorables“ (“Korb von Jämmerlichen”, im Sinne von Verachtenswerten) und damit als “Lost” (Verlierer) beschimpfte, fühlte sich eine gute Hälfte der US-Amerikaner angesprochen und beleidigt. Spätestens seit diesem Spaltungsmoment gilt die linke Einteilung der westlichen Welt in Woke (Aufgewachte) und Losts (Verlierer), und seither gilt “woke” ebenso als Modewort („woke is the new cool“) wie auch als Schimpfwort („go woke, go broke“).

Die begrifflichen Zuordnungen zum Begriffspaar “Woke” versus “Bürger” sind vielfältig. Woke steht für links, “Anywheres”, bindungslos, ortsungebunden, global, urban, mobil, Kosmopolit, international, progressiv, geschichtsvergessen, kollektiv, solidarisch, untertänig, abhängig, verantwortungslos, Zentrum, innen, oben, pseudoreligiös, destruktiv, Moral, Elite, moralisch, Wunschdenken, „erleuchtete Wohlgesinnte“ (Alexander Wendt), Transferempfänger.

Erhellende und frische Literatur zum Thema

Bürger hingegen steht für: rechts, “Somewheres“, heimatverbunden, bodenständig, lokal, ländlich, verwurzelt, Patriot, national, konservativ, traditionsbewußt, individuell, persönlich, freiheitlich, unabhängig, eigenverantwortlich, Peripherie, draußen, unten, religiös, konstruktiv, Vernunft, Citoyen, rational, Menschenverstand, „Basket of deplorables“ (Clinton), lost, Steuerzahler.

Vier lesenswerte Bücher informieren aus unterschiedlichen Perspektiven über den Konflikt zwischen woker Gesellschaft und Bürgergesellschaft:

Ausführliche Rezensionen zu den Büchern finden sich in einer längeren Fassung des vorliegenden Artikels auf dem persönlichen Blog des Autors.

Ist der “Peak Woke” erreicht?

In den USA sieht es danach, dass der totalitäre Wokism seinen Zenit bereits überschritten hat. In Deutschland kann davon noch keine Rede sein; hier wird diese Entwicklung erst nach einem längeren time-lag nachfolgen. Der Grund: In den USA sind Hochschulprofessoren mit Zeit- oder Projektverträgen ausgestattet und nur selten verbeamtet. Sie können daher ihr ideologisches Unwesen nur befristet betreiben. So hat die Suspendierung der woken Harvard-Präsidentin Claudine Gay eine Lawine von Entlassungen ausgelöst. Die deutsche woke Moralelite, die im Hochschulbereich und im Beamtenapparat etabliert ist oder in regierungsfinanzierten NGOs sitzt, bezieht hingegen feste Bezüge und dauerhafte Mittelzuflüsse vom Staat. Von daher gibt es hier auch keinen finanziellen Druck, von der moralgeleiteten Woke-Ideologie zu freiheitlich-wissenschaftlicher Gesinnung ohne “Cancel Culture” und “Political Correctness” zurückzufinden.

Wie geht es also weiter? Alexander Wendt plädiert dafür, „den Kulturkrieg zwischen Bürgergesellschaft und ihren Feinden geordnet zu beenden“ – so ähnlich, wie einst auch der Dreißigjährige Krieg wegen Erschöpfung der Parteien endete, von denen sich am Ende keine mehr einen Sieg erhoffen durfte. Dabei plädiert Wendt für eine „Entgiftung“, warnt jedoch vor rechten Säuberungsphantasien. Diesem Optimismus würde man nur allzu gerne folgen; doch niemand ist freiwillig bereit, Macht abzugeben – auch nicht die woke Moralelite. Bleibt als Fazit die Feststellung: Die Woken agieren und die Bürger reagieren nicht einmal darauf – sondern sie nehmen diese Anmaßung und geistige Bevormundung einfach nur hin. Davon ausgehend fordern alle vier oben skizzierten Buchautoren, dass sich die Bürger als „Verteidiger“ (Wendt) endlich zum aktiven Widerstand aufraffen müssen. Denn es gilt viel Wertvolles zu verteidigen: Die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung (FDGO) unserer Bundesrepublik mitsamt ihrem seit 75 Jahren mühsam gebildeten kulturellen und sozialen Kapital. Die Bauern haben es – wenn auch zaghaft – vorgemacht. Ihr Protest muß sich jedoch noch auf viel mehr Berufs- und Bevölkerungsgruppen ausweiten; nicht nur auf Handwerker, Dienstleister, Pflegepersonal und weitere, sondern auf den gesamten bürgerlichen Mittelstand.