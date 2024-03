Landschaftsbilder und dunkle Gefühle: Heimat ist jetzt auch in England toxisch

Eine zunächst surreal wirkende Meldung einer britischen Tageszeitung erwischte mich vorgestern Nacht, nachdem ich gerade während mehrerer Stunden meine Landschaftsfotografien der letzten fünf Jahre am Rechner geordnet hatte. Zunächst glaubte ich an Übermüdung, kombiniert mit pathologischen Spätfolgen der enervierenden Überdosis an Groteskem aus dem medialen Alltag der vergangenen Wochen; doch die schlagartig einsetzende Wachheit – als Resultat schierer Erkenntnis – holte mich umgehend in die Realität zurück: Ein Kunstmuseum in England warnt ab sofort seine Besucher, dass Gemälde britischer Landschaften etwas hervorrufen können, was, laut Hinweisschild, als „dunkle, nationalistische Gefühle“ bezeichnet wird. Jenes Fitzwilliam Museum, das der Universität Cambridge angehört, hat jetzt beschlossen, einige seiner Präsentationen komplett zu überarbeiten. Dazu teilte Museumsdirektor Luke Syson seine ihm anvertrauten Gemälde nun in Kategorien ein, um, wie er sagt, das Museum in Zukunft „inklusiv“ und „bereichernd“ zu gestalten.

Auf einem der Schilder in der Natur-Abteilung, welche unter anderem Gemälde englischer Hügel des Künstlers John Constable zeigt (siehe unten), wird nun darauf hingewiesen, dass die Kunstwerke „Gefühle von Loyalität sowie Stolz auf ein Heimatland“ wecken können. Weiter muss sich der fassungslose Kunstliebhaber belehren lassen, dass „Landschaftsbilder immer mit nationaler Identität verbunden waren und die Landschaft als direkte Verbindung zur Vergangenheit und daher als wahre Widerspiegelung des Wesens einer Nation angesehen wurde“. Zu guter Letzt erfährt der vom Zeitgeist sträflich unbeleckte, vermeintliche Heimat- und Kunstliebhaber, per direktorischer Aufklärungskeule, dass „die dunklere Seite der Hervorrufung dieses nationalistischen Gefühls die Implikation ist, dass nur diejenigen mit einer historischen Bindung zum Land ein Recht auf Zugehörigkeit zu jenem haben“.

Doch nicht nur vor den scheußlich nationalistischen Landschaftsgemälden möchte das Museum warnen. In der Portrait-Galerie erfährt der sich seiner latent faschistoiden Ader bisher gänzlich unbewusste Ästhet, dass „Portraits wohlhabender und uniformierter Personen zu wichtigen Instrumenten der Stärkung der sozialen Ordnung einer weißen, herrschenden Klasse geworden sind und nur sehr wenig Raum für die Darstellung farbiger Menschen, der Arbeiterklasse oder andere marginalisierter Menschen gelassen haben.“ Außerdem seien Portraits “oft auf komplexe Weise mit dem britischen Imperialismus und der Institution der transatlantischen Sklaverei verwoben.“

Kein Witz, keine Ente, kein Fake. Ich hab‘s nachgeprüft – jeder kann die Meldungen zur musealen Wokeness im Netz finden (siehe etwa auch hier). Eine weitere Grenze wurde hier überschritten. Doch statt eines Aufschreis aller Gebildeten, aller Schöngeister, Rationalisten, Ästheten und Demokraten geschieht – nichts. Denn inzwischen sind wir vermutlich müde geworden. Müde, überdrüssig und aufgebraucht – angesichts dieses Wahns, dieser religiösen Feuerwalze. War da nicht erst vor kurzem jener „woke“, entfesselte und tobende Volks- und Massensturm, angeheizt von regenbogenbunter, medialer Dauerpropaganda, der die Denkmäler von unser aller (noch vorgestern hoch verehrten) Gründervätern von deren Sockeln riss und zerschlug? Jener Mob, der selbst das bronzene Ebenbild von Christoph Columbus stürzte, dessen unverzeihlicher Fehler es war, vor 530 Jahren, als alter, weißer, europäischer Mann mittels überlegener Schiffsbau- und Navigationstechnologie einen noch unentdeckten Kontinent zu erreichen, wo einige verfeindete Eingeborenenstämme in Zelten und Höhlen wohnten und ihr Essen sowie einander mit Pfeil und Bogen jagten?

Rundumschlag gegen alles

Gefühlt sind die Meldungen kaum Monate her und es gab wenig Zeit sich davon zu erholen… Seit nun längst Kinderbücher korrigiert und umgeschrieben; seit unsere Sprache verhunzt, unsere Straßenschilder ausgetauscht, antike Statuen bei moslemischen Staatsbesuchen verhängt und etablierte Begriffe zensiert werden: seitdem scheint alles möglich und nichts mehr sicher. Inzwischen ist es soweit, dass unsere kühnsten Vorhersagen durch die woke Realität längst übertroffen wurden. Hier findet inzwischen ein Rundumschlag gegen alles Traditionelle, Etablierte, Solide, Althergebrachte satt. Es ist, als ob unsere Herkunft, unsere Identität, all unsere Spuren getilgt und ausgelöscht werden sollen. Stück für Stück – nun aber endgültig.

Vor 80 Jahren versuchten sich die Nationalsozialisten in kaum mehr als nur einem Jahrzehnt, historisch gesehen also quasi über Nacht, an ihrem wahnhaften Tabula rasa. Ihr Radikalumbau war letztlich zum Scheitern verurteilt. Heute gehen die internationalsozialistischen Terminatoren weit akribischer, flächendeckender und effizienter vor – mit längerem Atem, mit effektiven Medien, mit KI-Unterstützung und maximaler, 24/7 stattfindender, psychologischer Kriegführung im Alltag. Sie haben heute Mittel zur Verfügung, von denen ein George Orwell noch nichts ahnte.

Orwell selbst wird heute zensiert

Dennoch schrieb er prophetisch: „Jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder verfälscht, jedes Buch überholt, jedes Bild übermalt, jedes Denkmal, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieses Verfahren geht von Tag zu Tag und von Minute zu Minute weiter. Die geschichtliche Entwicklung hat aufgehört. Es gibt nur noch eine unansehbare Gegenwart, in der die Partei immer recht behält. (…) Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Der effektivste Weg, Menschen zu zerstören, besteht darin, ihr eigenes Verständnis ihrer Geschichte zu leugnen und auszulöschen.“

Inzwischen wird selbst Orwell bereits an einigen britischen Universitäten zensiert und man geht auf der Insel davon aus, dass seine Bücher schon bald aus den Bibliotheken verschwinden werden. Wie es scheint, werden wir sie noch erleben, die „Fegefeuer der Eitelkeiten“ der neuen Savonarolas; die Bücherverbrennungen der neuen Globalsozialisten; die totale Zensur durch eine niemals müde, immer wachsame KI im Dienste einiger weniger. Wir werden sie erleben – wenn wir nichts unternehmen, gegen diesen kranken Wahn, den diese wenigen beschlossen haben, wie eine Seuche über uns auszuschütten. – Betrachten wir daher das untenstehende Bild einer deutschen Landschaft genauer. Das ist es, was man uns austreiben, verderben, in uns zerstören möchte. Schauen wir gut hin – und gehen wir nicht leer und müde weiter. Wir haben nicht nur viel zu verlieren, sondern alles.