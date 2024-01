Lang bei Lanz: Ein Auftritt zum Fremdschämen

Der gestrige Auftritt von Ricarda Lang bei “Markus Lanz” markiert einen neuerlichen Tiefpunkt des politischen Niveaus in diesem Land. Boris Reitschuster kommentiert: “Kurz vor ihrem 30. Geburtstag hat sich Grünen-Chefin Ricarda Lang bei Markus Lanz im ZDF um Kopf und Kragen geredet. Vor einem Millionenpublikum wurde offensichtlich, wie weit sie sich von der Lebenswirklichkeit der Menschen im Lande entfernt hat. Genau das hatte ihr Lanz in seiner Talkshow am Dienstagabend vorgeworfen und von einer ‘Entfremdung zwischen den politischen Eliten und dem einfachen Volk’ gesprochen.” Weder wie hoch die Durchschnittsrente ist noch was die grün dominierte Bundesregierung an Entwicklungshilfen in alle Welt raushaut, wusste Lang – als Chefin der Partei, die nur noch einen geringen Teil der Wähler hinter sich hat, aber den Großteil der politischen Agenda diktiert. Reitschusters Resümee des Auftritts könnte klarer nicht ausfallen: “Was für ein Bauchklatscher!”

Ich selbst habe mir die Sendung vergangene Nacht noch in der Mediathek reingezogen und kann nur sagen: Oh. My. God. Ich weiß nicht, was mehr schmerzt… meine Bauchmuskeln vom Lachen, die Nackenmuskeln vom Kopfschütteln oder die Stirnhöhle vom aufkeimenden Zorn. Über Ricarda Lang selbst gibt’s nicht viel zu sagen: Sie brabbelt mit dem Tempo eines Maschinengewehres, lebt im grünen Paralleluniversum, hat keine Ahnung, davon aber viel; sie ist komplett überfordert. (Mal am Rande eingeworfen: Ich selbst bringe 105 Kilogramm auf die Waage, doch mein IQ ist um einiges höher als 105. Lang hat etwa das gleiche Gewicht, ist nur zu klein und ich wage zu behaupten, dass ihr IQ um einiges tiefer liegt.) Selbstkritik lässt sie nicht gelten, die Regierung ist an nichts schuld.

Angst vor spaltender und existenzgefährdender Politik

Und dann kommt natürlich die Erklärung für alles: Die AfD habe “faschistische Umsturzphantasien” und wolle “Massendeportationen“. Bei diesem Sprachgebrauch fehlt dann wohl nur noch die Unterstellung, die AfD plane den Neubau von Konzentrationslagern. Es ist schlichtweg unerträglich, was hier abläuft. Längst steht außer Frage: Wenn die Menschen in Deutschland Angst haben, dann ist diese mehr als berechtigt… aber sicher nicht, weil die AfD diese “Ängste schürt”, sondern weil die Ampel – wie zuvor auch schon die GroKo unter Merkel – eine politisch irre, wirtschaftlich verheerende, gesellschaftlich spaltende und existenzgefährdende Politik betreibt. Das ist es, was den Menschen Angst macht und zwar zu Recht. Und die Medien unterstützen diese Politik nicht nur unkritisch, sondern pushen sie aktiv. Darüber konnte auch das gestrige Kreuzverhör von Ricarda nicht hinwegtäuschen.

Des weiteren ist Trump natürlich das Böse schlechthin. Na klar! Da fragt Lanz doch tatsächlich, wieso die Menschen in den USA so dermaßen unzufrieden sind. Ernsthaft? Da er muss er doch einfach hier im Land bleiben und sich umschauen – dann hat er die Antwort! Hüben wie drüben des Atlantiks haben die Menschen diesen “Global- Sozialismus” satt, diese Agenda des Westens der Entmündigung und der schleichenden Enteignung des Bürgers, die anhaltende Schwächung der Souveranität der Nationalstaaten, die Fremdbestimmung des Individuums und die immer bedrohlicheren und totalitäreren Eingriffe des Staates in jeden Lebensbereich. Und vor allem sorgen sich die Bürger um die Folgen der weiterhin unbegrenzten Migration. Alles Vertraute geht verloren, ebenso jedes Gefühl der Gemeinsamkeit.

Während die Vielen in jeglichen Bereichen immer ärmer werden, machen sich Wenige immer reicher und mächtiger.