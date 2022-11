Lindner und die AKW-Frage: Von wegen Ende der Diskussion…

Sieh an, Christian Lindner hat also keine Lust mehr über Atomkraftwerke zu diskutieren! Er glaubt, dass wir sie in fünf Monaten ohnehin nicht mehr brauchen werden. Bei einer Podiumsveranstaltung der Hamburger „Zeit” erteilte der Bundesfinanzminister weiteren Diskussionen um die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke eine brüske Absage: Er gehe davon aus, so Lindner, dass Deutschland ab dem Frühjahr auch ohne AKWs auskomme; auch, wenn er gerne „sicherheitshalber noch eine Backup-Lösung auf den Hof gestellt“ hätte, wie die „Welt“ schreibt.

So etwas erklärt der FDP-Chef wenige Tage nachdem infolge einer Auswertung von regierungsinternen Dokumenten durch unabhängige Journalisten ergeben hatte, dass die Frage der Laufzeitverlängerung von Robert Habecks Wirtschaftsministerium, entgegen dessen Versicherung, nie ergebnisoffen geprüft wurde. Das spielt für Lindner anscheinend schon gar keine Rolle mehr.

Es geht hier nicht um „Lust“

Auf die Frage, ob Deutschland nach der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke im April tatsächlich auch ohne Atomkraft auskommen werde, antwortet er stattdessen zweckoptimistisch: „Ich gehe davon aus und wir tun auch alles, dass es dazu kommt.“ Also: Ende der Diskussion. Und warum? „Weil, das ist jetzt einfach mal entschieden. Da muss man auch sagen, jetzt ist Ende”, so Lindner.

Was soll man dazu noch sagen? Bei der AKW-Diskussion geht es nicht um „Lust”. Es geht nicht um „Machtworte“ eines Olaf Scholz. Und es geht erst recht auch nicht um die Befindlichkeiten von grünen Ideologen. Sondern es geht einzig und alleine um die Frage, ob diese Kraftwerke in Deutschland gebraucht werden. Und die Antwort darauf lautet: JA! Selbstverständlich brauchen wir die Atomkraft! Und solange das der Fall ist und sich an der Versorgungssituation nichts ändert, muss diese Diskussion sehr wohl weitergeführt werden. Wenn die FDP dazu nicht gewillt ist, ist sie schlicht und ergreifend überflüssig.