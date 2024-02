Linkstotalitärer Alptraum: Ampel fördert politisches Denunziantentum in den Familien

Die Ampel-Regierung führt ihren Kampf zur Ideologisierung der gesamten Gesellschaft auf allen Ebenen. Nicht nur, dass Familienministerin Lisa Paus plant, Äußerungen zu verfolgen, die ausdrücklich nicht strafbar sind, sie finanziert mit Steuergeld auch noch Denunziantenportale, die sich sogar in die Familien einmischen. Wie „Nius“ berichtet, fordert die Beratungsstelle „entschwört“ (eine der übelsten linkstotalitären Plattformen, die unliebsame Meinungen quasi zu therapierungswürdigen Verirrungen erklären und damit indirekt, à la Nordkorea, Andersdenkende zu Kranken, Abnormalen oder bedauernswerten hilfebedürftigen Subjekten stempeln) Menschen dazu auf, selbst im engsten Umfeld solche zu melden, die die „Verschwörungserzählungen“ glauben, „krude Videos teilen“ oder „Alternativmedien“ lesen. Sogar Familienmitglieder sollen denunziert werden.

In einem Werbevideo dieser lupenrein stalinistischen NGO heißt es: „Du bist überfordert, weil dein Vater dir krude Videos schickt und rassistische Verschwörungserzählungen im Familienchat teilt?“. Gefühle wie Ohnmacht und Kontrollverlust, „wie beispielsweise während der Corona-Pandemie, können dazu führen, dass Menschen anfangen, an Verschwörungserzählungen zu glauben“, etwa, dass „Politik und Medien die Strippen ziehen“. Das gebe den Leuten die Möglichkeit, die Verantwortung abzugeben, „wenn im eigenen Leben etwas schiefgeht“.

Ausgerechnet Linke monieren angebliche Flucht aus der Eigenverantwortung

Die Niedertracht und Bosheit hinter diesem Framing sind schier atemberaubend: Ausgerechnet Linke, die den Bürgern jede Selbstverantwortung für ihr Leben entziehen und alles an den Staat übertragen wollen, echauffieren sich darüber, dass sich Bürger hinter angeblichen Verschwörungserzählungen verstecken, um vor ihrer Eigenverantwortung zu fliehen. Dass und in welchem Ausmaß tatsächlich “Politik und Medien die Strippen ziehen”, hat sich zudem gerade erst wieder bei der Affäre um den Bericht der staatlich finanzierten Plattform „Correctiv“ über das frei erfundene „rechtsextreme Geheimtreffen“ mit angeblichen “Umsiedlungsplänen” in Potsdam, das der Ampel als Vorwand für ihre weiter anhaltende Anti-AfD-Kampagne diente.

Die von Paus aus dem Fördertopf „Demokratie leben“ finanzierte Beratungsstelle bietet “Betroffenen” nun an, aufzuzeigen, wie man sich „demokratisch positionieren“ und „Haltung gegen Hetze zeigen“ kann, wenn man den Eindruck habe, dass „Familienmitglieder oder Freund*innen langsam in einer anderen Realität leben“. Zum Verschwörungsideologen wird bereits, wer „Inhalte von kruden Kanälen oder sogenannten ‚Alternativmedien‘ in Familienchats teilt oder sich nur noch auf Youtube und Telegram“ aufhält. Was unter „kruden Kanälen“ oder „Verschwörungserzählungen“ zu verstehen ist, bestimmt natürlich die Regierung. Die Unterstellung von eingebildeten Wirklichkeiten ist exakt eine der Zersetzungsmethoden, mit der die DDR-Staatssicherheit Dissidenten zu wahnhaft-verirrten Spinnern erklären und so unglaubwürdig machen wollte. Dass ein solcher Propagandadreck heute wiederaufersteht und noch mit öffentlichen Geldern gefördert wird, ist ein Skandal und müsste eigentlich ein alarmierender Weckruf für alle echten Demokraten sein, die sich um den die Bedrohung der vermeintlich freien Gesellschaft sorgen.

Staatlich finanzierter Propagandamüll

Aus einer Antwort der Berliner Senatsverwaltung an den AfD-Abgeordneten Tommy Tabor geht hervor, dass „entschwört“ zwischen Juni 2021 und Dezember 2023 insgesamt 251.082,40 Euro erhalten hat. Für dieses Jahr sind weitere 115.053,96 Euro eingeplant. 2023 soll es dort tatsächlich 281 Personen gegeben haben, die sich zu einem “Beratungsgespräch” gemeldet haben. Zudem koordiniert „entschwört“ das „Berliner Netzwerk gegen Verschwörungserzählungen“, das wiederum aus sieben Vereinen besteht, die ebenfalls mehrheitlich am Tropf des Staates hängen und das auch noch mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung zusammenarbeitet. Träger des „entschwört“-Projektes ist die „pad bGmbH“, die wiederum hinter dem „Berliner Register“ steht, das seinerseits dazu aufruft, „Diskriminierung und extrem rechte Aktivitäten“ zu melden. Das bekannteste Opfer dieser Denunziation war die Biologin Marie-Luise Vollbrecht, die sich der „LGBTIQ*-Feindlichkeit“ schuldig machte, weil sie die Tatsache aussprach, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt.

So überzieht die Ampelregierung das Land mit einem Netz aus Plattformen, die die Menschen auffordern, sich zu bespitzeln und anzuzeigen, und errichtet eine veritable linksextreme Industrie politischer Vorfeldorganisationen, die der dauerhaften Indoktrination und damit Machtsicherung des linksgrünen Ambientes dienen. Eine spätere nahtlose Überführung dieser Strukturen in den Staatsapparat ist, bei entsprechender Machtausweitung, nur noch eine Frage der Zeit, womit der ideologische und geistige Totalitarismus dann institutionalisiert wird (in Teilen ist dies bereits erfolgt, etwa in Form von “Queer-Beauftragten” und anderen Behörden).

Durch und durch freiheits- und verfassungsfeindlich

Schlimmer ist das Klima von Angst und gegenseitigem Misstrauen, das sich in der Bevölkerung breitmacht: Aufgrund völlig willkürlicher Definitionen wird den Menschen eingeredet, dass sie oder ihre Familienmitglieder etwas „Falsches“ sagen, nur weil es den Sprachregelungen der Ampel-Regierung widerspricht. Die Zielrichtung ist immer und ausschließlich der ewige Kampf „gegen Rechts“. Kriminalisierung anderer Meinungen, Stigmatisierung, Etikettierung und Ausgrenzung statt inhaltlicher Debatte und Diskussion auf Augenhöhe – darum geht es. Eine ähnliche Klassifizierung von linksradikalen oder islamistischen Äußerungen findet sich umgekehrt nirgends, wodurch die vorgezeichnete weitere Entwicklung durch und durch freiheits- und verfassungsfeindlich ist. Wie in totalitären Staaten werden Familien und die ganze Gesellschaft im Namen einer Ideologie gespalten und gegeneinander aufgehetzt.

Die jahrzehntelange gesellschaftliche Übereinkunft, den Staat die Meinungen seiner Bürger nicht das Geringste anzugehen haben, bleibt dabei völlig auf der Strecke. Rede- und Meinungsfreiheit verkommen zunehmend zur Farce. Hier vollzieht sich ein schleichender Übergang in den Totalitarismus, der von den meisten nicht einmal bemerkt wird.