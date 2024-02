Lost World Berlinale: Die Entzauberung des Kinos

Was war ich einst für ein Filmjunkie! Es begann damit, dass es meine sehr jungen, konsequent fernsehverweigernden Eltern leid waren, vor dem Gang ins Kino ihren quengelnden Jungen ins Bett stecken zu müssen. Eine unkonventionelle Lösung wurde gewählt. Ich durfte mit. An der Kasse registrierte ich die hochgezogenen Augenbrauen der Kartenverkäufer, aber in Begleitung der Eltern gab es selbst in der DDR keine Kindeswohlgefährdung. Von dem, was sich mir eröffnete, kapierte ich nicht viel. Aber mir war mein ungeheures Privileg bewusst. Ich blieb tapfer, schlief im Sessel nie ein und berichtete am nächsten Tag meinen neidgeplagten Schulfreunden von meinem Entwicklungsvorsprung. Viele Bilder von damals sind noch heute im Kopf. Szenen aus Frankenheimers “Formel Eins“. Tarkowskis “Stalker”. Murnaus “Nosferatu”. Shindōs “Onibaba“.

Gelegentlich auf der Leinwand erscheinende Nacktheit konnte mich nicht schockieren, die kannte ich vom Sommerurlaub. Und die Ausschlachtung obsessiver Gewalt war noch nicht so in Mode. Ich registriere heute keine Spätschäden. Die meisten dieser Filme hab ich inzwischen nochmal gesehen. Mit anderen Augen. Einige waren noch so wie ich sie in Erinnerung hatte. Einige haben sich, zumeist zum Schlechteren, verändert. Das Kino blieb mir als Heranwachsendem ein wöchentliches Ritual. Der gelungenste Filmabend, es muss Ende der Siebziger gewesen sein, war ein ungarischer Husarenfilm. Der war aus unerfindlichen Gründen auf den Spielplan geraten, zog kaum Besucher an und erwies sich (wie erhofft) dann auch als so langweilig, dass es kaum lohnte, das Knutschen auf dem Sperrsitz zu unterbrechen.

Einstiger Traumberuf Schauspieler: Inzwischen in Alptraum

Mit einigem Bedauern stelle ich einige Jahrzehnte später fest, dass das Kino seinen Zauber weitgehend verloren hatte. Gut; dass sich die pubertären Plastik-Blockbuster nicht zum Knutschen eignen, ist klar. Ich knutsche auch weniger. Aber ich mag gar nicht mehr zählen, wie oft ich neben meinen eigenen Kindern innerlich die Augen verdreht habe, wenn bei ausgelasteter Soundanlage zum gefühlt einhundertsten Mal irgendein Held mit entschlossener Miene vor flammendem Hintergrund unserer Popcorntüte entgegensprang. Natürlich kann man vor dem ärgerlichen Trash in eines der zahlreichen Dresdner Programmkinos fliehen. Dort geht’s leiser zu… aber auch nur selten kreativ. Es begegnet einem dort der immer gleiche Voyeurismus alternder französischer Filmgranden, deren melancholische Passion darin zu bestehen scheint, grazile Kindfrauen in lasziven Sommerkleidchen von vorn, von hinten, der Seite und von oben abzulichten. Den Mund eineinhalb Stunden lang halb geöffnet. Ich müsste lange nachdenken, wann mich ein Film zuletzt mitgerissen und in eine andere Welt hätte entführen können. Zumeist bin ich schon nach den ersten Minuten beim technischen Bewerten der Strickmuster, Intentionen und wahrscheinlichen Ausgängen. Und am nächsten Tag ist alles Gesehene schon wieder gelöscht. Die Realität ist heute ungleich spannender, hintergründiger und komplexer als die Abbildungen in den Filmtheatern.

Auch der Traumberuf Schauspieler hat sich inzwischen grundsätzlich, so mein Eindruck, zu einem Alptraum entwickelt. Wann immer die Lichtgestalten dieses Berufs irgendwo auftauchen und vom roten Teppich ihre Satzstempel in die Mikrofone tackern, nämlich, wie wunderbar es gewesen sei, mit „wunderbar professionellen Kollegen“ und „großartigen inspirierenden Regisseuren“ gearbeitet zu haben, ahnt man schon, dass sich die wunderbaren Kollegen und noch wunderbareren Regisseure schon in wenigen Monaten in machtmissbrauchende Besetzungscouchmonster und drogengeschwängerte alkoholisierte Psychopathen verwandelt haben dürften.

Mehr Geisterbahn als Filmkunst

Vervollständigt wird der öffentliche Werbezirkus durch das jämmerliche Bemühen von durch und durch sexualisierten Figuren, die mit möglichst wilden Kombinationen aus plastifizierten Geschlechtsorganen, Perücken, Bärten und immer neuen sexuellen Alleinstellungsmerkmalen auf offener Bühne irgendeinen Skandal herbeizwingen müssen, der sie einen Moment lang in den Vordergrund rückt und die äußerst schmalbrüstigen Drehbücher vergessen machen soll. Beim kollektiven Blacklivematterfaustrecken muss dann noch mindestens ein Nippel blitzen. Das alles erinnert mehr an Geisterbahn als an Filmkunst.

Es wird auch nicht besser, wenn es in Talkrunden oder im Anschluss ans Prämieren mal gelingt, in die realen Gedankenwelten der Zelluloidprotagonisten abzutauchen. Dort erwarten einen umherirrende Kinder, die nicht wissen, wer sie sind, wer sie am besten sein sollten und womit sie im nächsten Augenblick die Aufmerksamkeit eines imaginären Publikums auf sich lenken könnten. Man beobachte eine Katja Riemann, der es selbst als gereifte Frau bei öffentlichen Auftritten keine Sekunde gelingt, auf ihr effekthascherisches Rollenspiel zu verzichten. Immer scheinen Mimik, Gestik, Körpersprache zu schreien: „Nehmt mich wahr! Ich bin doch hier!“ Etwas weniger flach gestrickte Mimen versuchen die Rolle des souveränen, interessiert Zuhörenden einzunehmen, aber auch ihnen fällt es schwer, sich nicht in den Mittelpunkt zu drängen, dem Gegenüber Raum zu geben. Man hat als Beobachter immer das Gefühl, dass da nicht mehr viel authentisch ist. Sicher, ich überspitze; aber dieser therapiebedürftige Daseinszustand, die falsche Theatralik, das bemühte Pathos, dieser Verlust an Gespür für den Augenblick und das Selbst – all das ist mir jetzt unter Schauspielern so oft begegnet, dass mich auch die seit einiger Zeit hereinbrechende Flut von servilen, bekenntnishaften politischen Zeichensetzungen keineswegs mehr überrascht. Sie zeigen mir: Das Sendungsbewusstsein hat das Selbstbewusstsein vollständig ersetzt. Lost World Berlinale.