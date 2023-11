Maaßen-Parteiausschlussverfahren: Die CDU nimmt den nächsten Anlauf

Deutschland befindet sich im kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Zerstörungspolitik der Ampel hat in weniger als zwei Jahren in jeder Hinsicht einen unermesslichen Schaden angerichtet. Jede Oppositionspartei, die diesen Namen verdient, würde alles daransetzen, Alternativen zu diesem Wahnsinn zu entwickeln und auf die Ablösung dieser Regierung hinzuwirken. Nicht so die CDU: Bei allem, was in diesem Land vorgeht, hat die Partei keine drängendere Sorge, als den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und heutigen Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, auf Biegen und Brechen auszuschließen. Man will den Sarrazin-Fehler der SPD wiederholen.

Obwohl sie damit im Juli vor einem Parteigericht krachend gescheitert war, beschloss der Parteivorstand nun, einen zweiten Anlauf zu starten. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Herr Dr. Maaßen durch sein Verhalten der Partei schweren Schaden zufügt und dies in eklatanter Weise fortsetzt“, erklärte Generalsekretär Carsten Linnemann, der bei seiner Ernennung noch als “Hoffnungsträger” der Konservativen galt. Als Vorwand für Maaßens angebliche Untragbarkeit werden weiterhin Äußerungen angeführt, in denen er dem „linken Flügel der CDU“ vorwarf, einer „Ideologie der sogenannten Anti-Deutschen in den linken Parteien“ anzugehören. Außerdem hatte er kritisiert, Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ sei ein „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“.

Konflikt zwischen Merkelianern und Rest-Konservativen in der Union

Solche Aussagen – es handelt sich im Prinzip noch nicht einmal nur um subjektive Ansichten, sondern Tatsachenbehauptungen, die völlig unter die Meinungsfreiheit fallen und von linker Seite in ähnlicher Form täglich gegen ihre Gegner abgesondert werden – sind für die CDU also Grund genug, sich eine völlig unnötige interne Debatte aufzuhalsen, die den Konflikt zwischen den Merkelianern und den wenigen verbliebenen Konservativen noch verschärft.

An der Parteibasis dürften Maaßens Positionen wesentlich mehr Rückhalt haben als der woke Kurs der Parteiführung. Das starrsinnige Festhalten an dessen Ausschluss bestätigt wieder einmal, dass die CDU keine ernstzunehmende politische Kraft mehr ist, die das Land aus der Krise führen könnte. Bleibt als einziges nur dieselbe Frage, die auch bei Sarrazin unbeantwortet blieb: Wieso tut sich Maaßen das an? Dass die inhaltsentkernte, zur linken Larve degradierte CDU sich genau so verhält, ist hier nicht das eigentlich Verwunderliche – sondern vielmehr, dass Maaßen in dieser Partei aus freien Stücken bleibt. Hat er einen Märtyrerkomplex? Hofft er vom Parteiausschlussverfahren zu profitieren, eventuell mit Blick auf eine neue politische Heimat? Die nähere Zukunft wird es zeigen.