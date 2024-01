Mal was Grundsätzliches…

Es war eine Nachricht, sachlich zwar, aber voll Hochmut, die mich kürzlich in einer der zahllosen Social-Media-Auseinandersetzungen erreicht hat, welche Menschen wie ich oft unfreiwillig führen müssen, die sich ihre Restvernunft bewahrt haben und darum unter einem stetigen toxisch-unguten Rechtfertigungsdruck stehen – weil sie sich für ihre Ansichten auf einer virtuellen Anklagebank wiederfinden. In der vorangegangenen Auseinandersetzung war es um Politik, allgemeine Weltsicht, Islam, Konservatismus, Grüne und AfD gegangen. “Aischa, so langsam drängt sich mir der Gedanke auf, dass du ganz gut darin bist, Vokabeln zu lernen, aber in vielen Bereichen sehr festgefahren in deiner Perspektive bist. Vielleicht unterscheidet uns einfach das Ziel. Du möchtest zurück in eine Welt, die weg ist. Ich möchte, dass wir uns alle in die, die da ist, einarbeiten. Du möchtest die, die stark sind, stark halten. Dabei glaubst du, du würdest selbst davon profitieren. Das werden andere für dich entscheiden, wenn wir nicht aufpassen. Rentnerinnen, Arme, Randgruppen… bei denen kann man schon jetzt im Parteiprogramm lesen, dass die von einer AfD nicht unbedingt profitieren. Wer noch? Wer wird das festlegen?” Nachfolgend meine Antwort darauf.

Nun… ja. Was ich möchte, ist eigentlich simpel erklärt. Ich möchte gern in eine Welt zurück, in der ich keine Betonpoller auf den Weihnachtsmärkten sehe. In der ich an Silvester auf die Domplatte kann, ohne mir als Frau Sorgen um meine physische und sexuelle Unversehrtheit machen zu müssen. In der ich mir keine Sorgen machen muss, dass in diesem Land in zehn Jahren zwanzig oder dreißig Prozent Muslime und eine riesige Zahl an Islamisten leben, Tendenz zunehmend. Und glaube mir: Das möchtest Du auch nicht.

Größtmögliches Glück für die größtmöglich Anzahl Menschen

Es ist schade, dass Du auf sachliche Fragen nicht eingehst und mir stattdessen mir Festgefahrenheit unterstellst. Ich habe klar dargelegt, warum ich denke, dass die Grünen nichts in dieser Debatte dazugelernt haben. Ohne jetzt persönlich werden zu wollen: Wenn Du mit demographischen Wandel argumentierst, frage ich mich schon auch, wie unabhängig Du Dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ich weiß nicht, ob Du es mitbekommen hast – aber der Zuzug von hunderttausenden, ungebildeten “Flüchtlingen” in die deutschen Sozialsysteme löst das Problem nicht, sondern verschärft es, da die Sozialsysteme jetzt vollends kollabieren. Du kannst doch nicht ernsthaft immer noch der Illusion anhängen, dass die Flüchtlinge eines Tages die Rente bezahlen! Falls doch, kann ich Dir da gerne mal Zahlen zur Verfügung stellen.

Des weiteren versuchst Du aus der konkreten Diskussion eine Grundsatzsache draus machen: Hier ich, die Konservative, die unwiederbringlichen Träumen hinterherhängt – dort Du, der Progressive, der mit Gestaltungswillen in die Zukunft gehst! Was soll das denn bringen?

Du sparst dann auch nicht mit klassischen linken Vorurteile gegenüber Konservativen. Nein, ich will nicht die Starken stark halten; es ist mir ebenso wie Dir am – utilitaristisch gesprochen – größtmöglichen Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen gelegen. Und ich wünsche mich nicht einfach nur wehmütig etwas zurück, sondern ich mache konkrete Vorschläge, wie man die Zukunft für uns alle angenehmer gestalten kann. Dazu gehört auch, das, was angenehmer war und sich bewährt hat, zu verteidigen. Das ist es, was mich an den Linken immer so nervt: Dass sie wirklich denken, die Konservativen während per se einfach nur böse und egoistisch! Sag doch mal konkret: Was soll an einer Politik human sein, die Menschen dazu verleitet, tausende Kilometer zu reisen, Folter, Vergewaltigung und Sklaverei in Kauf zu nehmen und ihr Leben auf dem Meer aufs Spiel zu setzen, um am Ende in ein Land zu kommen, in dem nur die Wenigsten von ihnen eine Chance haben, aus eigener Kraft ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Zumal dieser Weg nur den Starken und vergleichsweise Wohlhabenden unter ihnen überhaupt offensteht. Eine humane Asylpolitik müsste sicherstellen, dass möglichst viele Schutzbedürftige Schutz finden. Das gelingt mit diesem Ansatz aber gerade nicht – da er nicht die am meisten Schutzbedürftigen, sondern einfach nur die Dreistesten, Skrupellosesten und Durchsetzungsstärksten nach Europa bringt.

Gesinnungsethik bringt uns nicht weiter

Der gesinnungsethische Ansatz „Niemand flieht ohne Grund!“ bringt uns nirgends hin. Er hilft nicht den Flüchtlingen – weder denen, die tatsächlich unsere Hilfe benötigen, noch den Glücksrittern, die ihre Pässe wegschmeißen, da sie ohnehin keine Aussicht auf Asyl haben und das auch sehr gut wissen. Aktuell kommen über 50 Prozent aller Zuwanderer in Deutschland ohne Pässe an (bei denen aus manchen Regionen sind es bis zu 90 Prozent). Darüber hinaus zerstört dieser Ansatz die europäischen Sozialstaaten und löst kein einziges der Probleme der Herkunftsländer; im Gegenteil: Es verschlimmert sie sogar noch, indem er die Etablierung einer finanziell bestens ausgestatteten regelrechten Schlepperindustrie begünstigt.

Uns unterscheidet nicht, wie Du unterstellst, das Ziel, sondern der Weg dorthin. Da braucht es einfach mal konstruktive Synergie! Aber die Linke bedenkt stattdessen seit 2015 alle, die die Migrationspolitik kritisieren, ausnahmslos mit der Nazikeule. Letztlich zeigt sich das auch wieder bei der “Correctiv”-Geschichte, durch die die überfällige Debatte über Rückführungen nicht Aufenthaltsberechtigter, Illegaler und Krimineller und darüber, an welche Bedingungen die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft werden soll, gezielt unterdrückt und jede Kritik an der deutschen Migrationspolitik abermals diskreditiert werden soll. Brachial wird erneut das Narrativ eingehämmert, Die die Kritiker seien letztlich alles nur Leute, die andere hassen, weil sie “nicht von hier“, “schwarz” oder von “falscher Abstammung” seien. Aber ihr, ihr seid die Guten! Ihr steht auf der richtigen Seite der Geschichte! Ihr wärt damals natürlich im Widerstand gewesen! Diese Attitüde ist sehr praktisch; sie ist so supermoralisch, dass sie jede sachliche und vor allem inhaltliche Auseinandersetzung überflüssig macht – denn sonst müsste man sich ja mit den Argumenten der Gegenseite, die man seit beinahe 10 Jahren als “Nazis” diffamiert, einmal objektiv beschäftigen und liefe Gefahr, das Ausmaß der eigenen auf den Gegner projizierten Wahnvorstellungen zu erkennen. So kann aber man wohlfeil deklamieren: “Hass ist keine Meinung!” oder “Mit Rassisten redet man nicht!“. Und genau das ist die Taktik, die von linker Seite gefahren wird.

Diskussionsverweigerung

Wo sind denn die zukunftsgestaltenden Konzepte der Grünen in Bezug auf die Migrationspolitik? Das bringt mich wieder zu dem Interview mit Ricarda Lang bei “Markus Lanz” vom vorvergangenen Montag: Wer sehen will, wie sich einfach nichts, aber auch absolut gar nichts in der Politik und der Selbstwahrnehmung der Grünen und ihren Positionen beim Thema Migration geändert hat, schaue da mal gerne noch mal rein: “Fehler gemacht? Wir? Nein. Überhaupt keine!” – “Wie wollen Sie die Zuwanderung nach Europa begrenzen?” – “Indem wir die Flüchtlinge besser in Europa verteilen” (wird ja erst seit sieben Jahren erfolglos versucht… aber jetzt klappt es ganz bestimmt; außerdem geht das vollkommen an der Frage vorbei). – “Wie wollen Sie das Problem der Kommunen lösen?” – “Einfach mehr Geld für die Kommunen” (was ein Fass ohne Boden wäre, denn nur Zuzugsbegrenzung könnte helfen). Die Ignoranz macht jedenfalls sprachlos. Nichts, absolut nichts hat sich da seit 2015 geändert. Vielleicht scheuen die Grünen ja auch deshalb die Diskussion: Weil da sehr schnell deutlich würde, dass sie mit ihrer Dogmatik das eigentliche Problem in diesem Land und in der Politik sind. Kein Stück Einsicht, kein Stück Selbstreflexion! Das Interessante dabei: Wenn ich einmal privat (und gelegentlich kommt das vor) mit Mitgliedern der Grünen rede, sind die zumeist in Fragen der Migrationspolitik gar nicht so weit von mir entfernt. Doch es bleibt bei Privatmeinungen hinter vorgehaltener Hand. In der Politik der Partei kommt davon garantiert nichts an.

Bill Maher hat neulich einen frommen Neujahrswunsch formuliert: Er sagte, er wünsche sich, dass 2024 das „Year Of Sanity“ werde, das Jahr der Vernunft. So abwegig ist der Wunsch gar nicht: Es müssten endlich bloß mal die Vernünftigen aus beiden Lagern miteinander reden. Denn die wahren Grenzen verlaufen nicht zwischen links und rechts – sondern zwischen den Ideologen und den Rationalen. Zwischen Gesinnungs- und Realpolitik.