Masturbations-Räume in Kitas, Scharia-Polizei an Schulen: Deutschland verreckt an seiner Buntheit

Zwei aktuelle Meldungen zeigen in verdichteter Form den gesamten degenerativen Wahnsinn an Fehlentwicklungen dieser “bunten” Republik auf, und es ist kein Zufall, dass beide in Nordrhein-Westfalen spielen, wo sich, nach Berlin, die Abgründe und Konsequenzen linksgrüner Politik am tiefsten auftun: Eine Kerpener Kita stellte Kindern einen eigenen Masturbations-Raum zur Verfügung, wo sie sich “entdecken” und “befriedigen” können. Und an einer Neusser Schule haben muslimische Schüler eine Art “Islampolizei” ins Leben gerufen, die – nach dem Muster einer juvenilen Bürgerwehr – die Einhaltung von Scharia-Regeln durchsetzen wollte.

Beides – die Verwirklichung pädophilengerechter und frühsexualisierender Wokeness in der öffentlichen Kinderbetreuung und -erziehung wie auch die Eigendynamik vormittelalterlicher islamistischer Parallelgesellschaften – sind dabei keine Einzelfälle. Sie sind unmittelbare Folgen eines geisteskranken pseudotoleranten Syndroms, an dem die Bundesrepublik und das einstige Land der Deutschen auf absehbare Zeit krepieren werden. Der Schaden, den linke Politik bereits heute angerichtet hat, ist vermutlich irreversibel. Alles, was Eltern ab einem gewissen Punkt noch tun können, ist, ihre Kinder von den Gefahren und Deformationen, die ihnen an staatlichen und auch kirchlichen Einrichtungen drohen, fernhalten – denn sicher sind sie dort nicht mehr.

Umsturz von oben

Ob die behördlich geduldeten oder politisch zumindest möglich gemachten Auf- und Zudringlichkeiten nun von Perversen oder von militant-frommen Koranjüngern kommen: Gefahr ist im Verzug. Und dieser Staat und seine Repräsentanten könnten selbst dann nichts mehr daran ändern, selbst wenn sie es wollten. Doch sie wollen ja gar nicht. Im Gegenteil: Sie finanzieren, ertüchtigen und akzelerieren auf allen Fronten – mit ihrer transqueeren Dauerpropaganda und ihrer Islamanbiederung – weiterhin genau diese grundfalschen und maximal schädlichen Entwicklungen. Sowas kommt von sowas.

Zugleich wird von denselben Verantwortlichen jeder als rechtsextrem oder staatsfeindlich kriminalisiert und verunglimpft, der sich konstruktiv damit beschäftigt, wie sich dieser Wahnsinn je wieder zurückdrehen oder bekämpfen lässt. Kultur-, bildungs- und gesellschaftspolitisch gilt längst dasselbe, was auch bei der Klima- und Wirtschaftstransformationpolitik zu beobachten ist: Die, die den wahren Umsturz von oben betreiben, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung tatsächlich aus den Angeln heben wollen, schimpfen sich heute “Demokraten”. Und wer ihrem auf allen Ebenen zersetzenden Treiben Einhalt gebieten will, ist ein Fall für den Verfassungsschutz.