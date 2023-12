Migranten- und Islam-Terror: Auch Frankreichs Regierung kämpft lieber „gegen rechts“

Während die Migrantengewalt auch in Frankreich das ganze Land lähmt, geht die dortige Regierung umso entschlossener gegen die eigenen Bürger vor, die sich importiertem Terror entgegenstellen: So kündigte der französische Innenminister Gérald Darmanin das Verbot von drei rechtsextremen Gruppen an. Unterdessen fiel am Wochenende ein deutscher Tourist der nächsten islamistischen Attacke zum Opfer.

Diese Schieflage der Sicherheitspolitik ist vor allem aus Deutschland wohlbekannt: Vor Zuwanderer- und Islamgewalt werden die Augen verschlossen, stattdessen wird gegen die erwartbare Reaktion wütender und verängstigter Bürger umso entschlossener vorgegangen.

„Weiße abstechen“

Anlass für das Verbot waren Aufmärsche von empörten Bürgern in dem Wohnviertel gewesen, aus dem die migrantischen Attentäter von Crépol stammten. Diese hatten vor zwei Wochen das südfranzösische 500-Einwohner-Dorf Crépol überfallen, dort einen 16-Jährigen ermordet und 17 Menschen verletzt.

Das Motiv des Angriffs war eindeutig rassistisch gewesen: Laut Angaben von Zeugen hatten die Angreifer gerufen: „Wir wollen Weiße abstechen!“ Politik und Systemmedien hatten dieses wesentliche Detail völlig verschwiegen und zunächst alles versucht, um den Fall zu vertuschen und ihn als harmlose Dorfschlägerei zu verkaufen. Als dann dennoch Einzelheiten bekannt wurden, setzte landesweite Empörung über diesen neuerlichen Akt von Migrantengewalt ein.

„Frankreich den Franzosen!”

Die Staatsanwaltschaft bestreitet indes, dass es für das rassistische Motiv juristisch eindeutige Belege gäbe, und verweist darauf, der Haupttäter von Crépol habe die französische Staatsangehörigkeit. Als ob dies in Frankreich mit seinen zahllosen Bürgern aus ehemaligen Kolonien noch irgendetwas bedeuten würde, zumal die Staatsbürgerschaft dort inzwischen fast ebenso inflationär verteilt wird wie in Deutschland.

Nicht der abscheuliche Überfall selbst also rief die Politik auf den Plan, sondern die Tatsache, dass mehrere Gruppen in die berüchtigte Sozialbausiedlung La Monnaie gezogen sind, der die mutmaßlichen Täter entstammen. Dort hatten sie unter anderem „Frankreich den Franzosen!” oder „Die Straße und Frankreich gehören uns“ gerufen. Etwa 20 Teilnehmer des Aufmarsches wurden festgenommen.

Bürgerkrieg längst im Gange

„Im ultrarechten Lager gibt es eine Mobilisierung, die sich den Bürgerkrieg wünscht“, behauptete Darmanin. Was er ignoriert: Dieser Bürgerkrieg ist de facto längst im Gange, wie zuletzt im Sommer die mühsam eingedämmten Massenunruhen wieder gezeigt hatten – und er tobt nicht etwa, weil er von „Ultrarechen“ herbeigewünscht wäre, sondern weil er von islamischen Zuwanderern eröffnet wurde, deren rasender Hass auf ihr Gastland in immer kürzeren Abständen zu Morden und gerade noch vereitelten Terroranschlägen führt.

Wo das eigentliche Problem liegt, bewies der Angriff nahe des Pariser Eiffelturms am Samstag erneut: Der 26-jährige Dschihadist Arman Rajabpour M., ein Bekannter des Islamisten, der den französischen Lehrer Samuel Paty bestialisch auf offener Straße geköpft hatte, erstach zuerst den philippinisch-stämmigen Deutschen und attackierte anschließend mit einem Hammer weitere Personen.

Pariser Täter war polizeibekannt

M., ein Sympathisant des „Islamischen Staates“, sei wegen seines „radikalen Islamismus und erheblicher psychischer Störungen” bereits polizeibekannt gewesen, erklärte Innenminister Darmanin schmallippig. Es ist die ewig gleiche Litanei, die bei dieser nicht enden wollenden Mordorgie abgespult wird: Brandgefährliche Fanatiker sind bekannt, dürfen frei herumlaufen und Morde begehen – und werden dann kurzerhand einfach für psychisch krank erklärt. Auch aus Deutschland ist dieses Muster wohlbekannt.

Von solchen Schläfern, die in Frankreich und Europa potenziell millionenfach auf ihren „Einsatz“ warten, geht die eigentliche Gefahr aus – nicht von den Einheimischen, die sich gegen diesen von der Politik fahrlässig zugelassenen Terror zur Wehr setzen.

Ursache und Wirkung verdreht

Die Reaktion der französischen Regierung gleicht derjenigen der deutschen und anderer europäischer Regierungen: Anstatt die Gefahr durch die millionenfache kulturfremde Massenmigration zu bekämpfen, kriminalisiert man die eigenen Bürger, die friedlich dagegen protestieren, weil sie um ihr Leben und die Zukunft ihres Landes fürchten.

Und immer setzt die Berichterstattung erst an dem Punkt ein, wo die angeblich aufrührerischen Proteste aufbranden – damit der Eindruck erweckt wird, diese würden von irgendwelchen angeblichen Rechtsradikalen aus purem Ausländerhass und ohne konkreten Anlass durchgeführt. Ursache und Wirkung werden völlig auf den Kopf gestellt.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf AUF1info.